Los bancos de varias provincias ya ofrecen planes especiales para deudores

CÓRDOBA.- En un contexto general de crecimiento de la morosidad en el pago de créditos – en marzo, la irregularidad de las financiaciones a los hogares escaló al 11,5% (+8,3 puntos)- el Banco de Córdoba puso en marcha un plan de “alivio financiero” para los trabajadores estatales y, a los pocos días, lo extendió a los privados que cobren sueldos en la entidad estatal. Esquemas similares existen en Buenos Aires y Misiones.

Los empleados públicos cordobeses son unos 140.000, considerando permanentes y contratados, y la estimación oficial es que seis de cada 10 tienen pagos atrasados con el banco. En el caso de los privados, unos 435.000 cobran en esa institución. Es decir, hay 575.000 cuentas sueldo en Bancor, y son 2 millones de cuentas si se cuentan emprendedores y empresas. Todas tienen posibilidad de tomar créditos y, ahora, de reprogramar deudas.

Preocupa el crecimiento de la mora

Las fuentes que alimentan esas irregularidades son adelantos de sueldo (pueden pedir hasta el 30% de su salario), tarjeta Cordobesa (la que emite Bancor) y préstamos.

La mora en marzo, según datos del Banco Central, volvió a crecer y llegó a 7%, unos 0,3 puntos porcentuales por encima de febrero y 3,5 veces más alta en la comparación interanual. Es su mayor nivel en 21 años. El incremento fue empujado por irregularidades en los pagos tanto de empresas como de individuos.

La decisión que impulsó el gobernador Martín Llaryora se tradujo en un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual más baja que la que se pagaría sumando todas las obligaciones pendientes.

Claudio Monetto, director comercial del banco, precisó que hay dos posibilidades. Una alcanza a la prevención, cuando la persona detecta que se lo complicará pagar. Para ese grupo hay planes de hasta 60 meses, con una tasa del 55% a los 18 meses; hasta los 26, al 60% y hasta los 60, al 70%. El caso que mejor grafica esta línea es el de quienes vienen pagando el mínimo de las tarjetas de crédito.

La otra alternativa es la refinanciación integral. Agrupa todos los préstamos y tarjetas en una única cuota hasta 36 meses, con una tasa preferencial del 45%. Ese programa está orientado a clientes que acreditan su sueldo en el banco y que demuestran voluntad de pago ante situaciones financieras complejas.

El ejecutivo de Bancor planteó que, en ese caso, ya no es una reprogramación, sino que se trata de una “refinanciación”. Con todos los canales se hace un solo nuevo préstamo consolidado. Con la cuota que se fija, se establece una relación “acorde” con el ingreso.

“Cada cliente tiene una calificación crediticia y, para que la relación sea sana y no permita complejidades, para otorgar préstamos personales no debería superar el 25%. Lo que estamos viendo en el universo de empleados públicos es que, con la deuda de tarjeta de crédito por venir pagando los mínimos e ir generando un monto abultado de deuda, esa relación cuota-ingreso mensualmente se les ha complicado”, sostuvo y aseguró que Bancor “no pone en riesgo” sus números con estos planes.

Además de Bancor, el Banco Provincia (Bapro) ofrece líneas de refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses (TNA del 83,47%), y esquemas para deudas comerciales.

Y, en Misiones el Gobierno provincial junto al Macro cuentan con programas prorrogados de refinanciación para empleados públicos, jubilados y pensionados que registren mora en tarjetas y préstamos, ofreciendo tasas bonificadas. Hace unos días el gobernador Hugo Passalaqua anunció: “En conjunto con el Banco Macro prorrogamos hasta el 31 de mayo el programa de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales con tasa bonificada de aquellos trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados pensionados y retirados provinciales que tengan deuda con más de 31 días de mora al 30 de abril”.