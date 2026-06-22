Los bonos volvieron a subir y el riesgo tocó un nuevo mínimo en la era Milei

Los bonos de la deuda argentina mejoraron ayer sus cotizaciones un 0,4% en promedio, impulsados por las noticias que dan cuenta de los avances del Gobierno en el fondeo necesario para afrontar el pago de amortizaciones e intereses dentro de unos 15 días y por los progresos en la estrategia destinada a asegurar también los vencimientos posteriores.

Vale recordar que esta mañana se publicó un decreto que autoriza la toma de deuda por hasta US$5000 millones bajo jurisdicción de los tribunales de Nueva York.

Riesgo País baja de 8 puntos.

Quedando en 421 puntos.

Variación del día 1,90%📉

Variación del mes 14,60% 📉

Variación del año 26,30% 📉 pic.twitter.com/00Cuizw982 — Leonardo 🇦🇷 (@leofinanzas) June 22, 2026

El avance generalizado de estos títulos permitió, a su vez, una baja de 9 puntos (1,86%) en la tasa de riesgo país, que cerró la jornada en 421 puntos básicos, un nuevo mínimo para la gestión de Javier Milei.

El indicador incluso llegó a tocar los 419 puntos poco después de la apertura de los negocios, su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018, antes de cerrar apenas por encima de ese piso.

El indicador elaborado por JP Morgan acumuló así un descenso del 14,4% en lo que va del mes y del 26,1% respecto del cierre de 2025, cuando se ubicaba en 571 puntos.

“El Tesoro sigue acumulando dólares para el pago de deuda y sus depósitos en el BCRA aumentaron US$613 millones la semana pasada, alcanzando los US$3681 millones. Es un movimiento que se dio en la antesala del pago de los Globales y Bonares previsto para el 9 de julio”, explicaron desde Visión Inversora sobre uno de los factores que habría estimulado la toma de riesgo argentino.

“El decreto con la autorización afianza la credibilidad sobre la estrategia oficial y ayuda a reducir un poco más el riesgo país”, coincidieron desde Cohen Aliados Financieros.

Luis Caputo y Ajay Banga X.com

La expectativa del mercado, especialmente si la tendencia a la compresión del riesgo país se mantiene, es que el Gobierno aproveche esta ventana de oportunidad para regresar al mercado voluntario de deuda antes de octubre, cuando la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos podría complicar esa posibilidad.

“Una emisión relativamente pequeña, de entre US$3000 millones y US$4000 millones, sería compatible con las necesidades remanentes de financiamiento, luego de considerar el superávit primario, las privatizaciones, el apoyo de organismos multilaterales y los desembolsos provenientes de préstamos sindicados con garantías multilaterales. Además, despejaría las dudas respecto de las fuentes de financiamiento para 2027”, señalaron desde Max Capital.

Las que se movieron en sentido contrario fueron las acciones de empresas argentinas, especialmente las que cotizan mediante ADR en Wall Street. La rueda cerró con mayoría de bajas —salvo algunas excepciones entre las siderúrgicas, que lograron avances marginales—. Las mayores pérdidas correspondieron a Banco Supervielle, con una caída del 9,3%, mientras que Grupo Galicia, Banco Macro y BBVA Argentina retrocedieron entre 4% y 5%.

Un operador bursátil en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 7 de abril del 2025. (AP foto/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

También llamó la atención la baja del 1,9% de YPF, acción que volvió a negociarse por debajo de los US$50 por primera vez desde el 26 de mayo. El retroceso estuvo probablemente influido por la caída del 3,3% registrada por el barril de Brent, cuyos contratos con entrega en agosto cerraron en US$77,94.

Contagiado, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también cedió, pero solo un leve 0,4% (quedó en 3.277.511 puntos).

El castigo a las acciones locales también estaría relacionado con las bajas expectativas que existen en el mercado respecto de una eventual reclasificación del mercado accionario argentino, decisión que MSCI dará a conocer formalmente mañana.

Las dudas surgieron luego de que esa entidad publicara días atrás su Global Market Accessibility Review 2026, informe en el que mantuvo observaciones críticas sobre algunas restricciones que aún enfrentan los inversores extranjeros para operar en la Argentina.

“La posibilidad de escalar desde la categoría de mercado standalone hacia la de mercado de frontera o emergente sigue formalmente abierta, aunque por ahora solo la primera parece factible”, aclararon desde Delphos Investment.