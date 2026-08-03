Los clientes del Banco Nación ya pueden refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito de forma 100% digital

El Banco de la Nación Argentina (BNA) incorporó una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para clientes con deudas de tarjetas de crédito, que permite realizar todo el proceso de manera online y sin necesidad de asistir a una sucursal.

Según informó la entidad, durante las primeras 24 horas de funcionamiento ya se concretaron más de 7500 operaciones.

La herramienta forma parte de un conjunto de alternativas que el banco viene implementando para facilitar el ordenamiento financiero de sus clientes. En lo que va de 2026, la entidad ya realizó más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a los $310.000 millones.

“Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones”, destacó el BNA.

La nueva modalidad está orientada, en una primera etapa, a clientes que registran deudas de tarjetas de crédito clasificadas en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de pago de hasta 96 meses.

De acuerdo con el banco, el nuevo canal permite completar el trámite de forma íntegramente digital, con contabilización automática de la operación, lo que elimina la necesidad de realizar gestiones presenciales.

“La modalidad registró más de 7500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados”, señaló la entidad.

Desde el banco afirmaron que la incorporación de esta herramienta busca ampliar las alternativas disponibles para que los clientes puedan reorganizar sus compromisos financieros.

“Con esta iniciativa, el Banco Nación continúa ampliando las alternativas disponibles que favorecen una administración ordenada y previsible de la economía personal de sus clientes”, concluyó BNA.