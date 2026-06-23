Los salarios de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación en abril tras siete meses de caída

Los salarios registrados cortaron en abril una racha de siete meses consecutivos de crecimiento por debajo de la inflación, al registrar un alza de 3,5%, frente a un IPC de 2,6%. En tanto, en el acumulado del año y en la medición interanual siguen con pérdida de poder adquisitivo, ya que subieron 10,7% y 29,4%, respectivamente, frente a una suba de precios de 12,3% y 32,4%.

Estas cifras fueron publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también indicó que el índice general de salarios se incrementó 3,7% en el cuarto mes del año. Este indicador incluye a los trabajadores informales, cuyos datos tienen un rezago de cinco meses por cuestiones metodológicas.

La sede del Indec. JUAN MABROMATA - AFP

Los salarios de los trabajadores informales son los únicos que crecieron por encima de la inflación en el acumulado del año y en la medición interanual. En el primer caso, tuvieron un aumento de 19,7%, mientras que en el segundo registraron un alza de 69,6%.

Dentro de los salarios registrados, los correspondientes al sector privado aumentaron 4%, mientras que los públicos solo avanzaron 2,3% . Esto va en consonancia con lo que sostiene el Gobierno, que afirma que el ajuste salarial desde fines de 2023 hasta la actualidad fue hecho sobre los sueldos estatales, pero no sobre los informales (que fueron los que más crecieron en los últimos meses) y los registrados privados.

Asimismo, mientras que consultoras privadas indican que los salarios aún se encuentran en un nivel inferior al que tenían en noviembre de 2023, desde el Gobierno se insiste en que su poder adquisitivo se mantiene por encima del registrado en esa fecha.

En este sentido, para Estudios Económicos Banco Provincia, la suba de abril no alcanza para recuperar el terreno perdido. En su cuenta de la red social X, se escribió: “El salario real privado registrado creció 1,4% en abril. ¿Buena noticia? Está 3% por debajo del promedio del año pasado, 4,5% por debajo del promedio de 2023 y más de 20% por debajo del promedio 2012-2015. En perspectiva, las cosas son diferentes“.

En tanto, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, señaló que, al observar la evolución de los salarios registrados, se ve que los del sector público nacional tuvieron un crecimiento nominal de 1,6%, es decir, una caída de 1% en términos reales; mientras que los del provincial subieron 2,5% nominal, lo que implicó una disminución real de 0,04%. “El empleado público promedio tuvo una baja real mensual del 0,2%”, agregó.

En términos interanuales, teniendo en cuenta que la inflación entre abril de 2025 y abril de 2026 fue 32,6%, se aprecia una caída real del sector público provincial de 0,2% y una del sector público nacional de 7%. Según Iaraf, en el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -2,3%.

Asimismo, el análisis de Argañaraz destacó que en lo que va del año el salario privado registrado registra una baja real del 3,3% en relación con igual periodo de 2025. “En el caso del sector público nacional, la pérdida real es de 7,4% y en el del provincial del 0,6%”, precisó el especialista.

Según el Iaraf, respecto de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 3,5% debajo y los del sector público un 17,2% abajo (36,4% los nacionales y 9,2% los provinciales). “Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales recuperaron una parte de su caída”, se agregó en el informe.

En línea con la cautela que sugieren otros analistas, Fiorella Scalise, economista de la consultora EcoGo, comentó que, si bien los datos de abril son alentadores, hay que tener en cuenta que llegan luego de un período prolongado de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

No obstante, Scalise dijo que lo que sí es innegable es que el contexto macroeconómico acompaña: con una inflación en descenso, cada punto de aumento salarial tiene un mayor impacto en términos reales. “El dato de abril estuvo traccionado principalmente por el sector privado registrado, que marcó un 4% mensual, lo que sugiere que algunos convenios colectivos se están cerrando con actualizaciones por encima del IPC proyectado”, añadió la economista.

Por su parte, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, hizo hincapié en el hecho de que se rompió la seguidilla de más de medio año de variaciones inferiores a la inflación. “El dato de salario privado registrado fue positivo: creció 1,4% por encima de la inflación y rompió una racha negativa de siete meses de caídas consecutivas. Los salarios públicos cayeron 0,2% en términos reales en abril”, subrayó.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, coincidió en que abril marcó un punto de inflexión en materia de salarios, al cortarse siete meses consecutivos de variaciones por debajo de la inflación. “La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de que el proceso de desinflación continúe durante el segundo semestre para que los aumentos salariales puedan recuperar el poder de compra perdido. Aún queda bastante terreno, ya que el salario real privado registrado se ubica 3,5% por debajo de agosto, previo a la última aceleración inflacionaria”, explicó.

Casas fue incluso más allá y proyectó: “Si la desinflación continúa consolidándose, el salario real podría convertirse en uno de los principales motores de la recuperación del consumo durante la segunda mitad del año”.

Para Patricio Canalis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), “aun con la mejora de abril, el salario privado registrado todavía acumula una caída cercana al 2% en 2026 y de 3,5% respecto a noviembre de 2023, mes que además no es un punto de comparación demasiado favorable, porque ya reflejaba el rebrote inflacionario previo al cambio de gobierno”.

Canalis agregó que la recuperación salarial sigue siendo difícil en un contexto en el que la actividad no termina de repuntar y los sectores más intensivos en empleo muestran mayores dificultades. “En muchos casos, las empresas no tienen margen para otorgar aumentos sostenidos por encima de la inflación”, afirmó el economista.

De cara al resultado global de este año, Argañaraz opinó que, bajo el supuesto de que estos salarios reales se mantengan durante todo 2026, la situación del poder adquisitivo sería la siguiente: empleados privados formales tendrían una caída real de 2,9%, empleados públicos nacionales registrarían una baja de 5,9% y empleados públicos provinciales sufrirían una disminución de 1,8%.

Para el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, es con la recuperación de los salarios reales con lo que se va a resolver el problema de la mora de las familias. Además, concluyó: “El salario registrado en el sector privado tuvo una aceleración en abril. Con la inflación volviendo a cerca del 2% mensual, eso tiene pinta de continuar en los próximos meses”.