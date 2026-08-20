Los salarios registrados le ganaron a la inflación en junio, pero siguen rezagados en el año

En junio, los salarios de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación, una tendencia que volvió a retomarse luego de que en mayo se cortara la racha y perdieran poder adquisitivo. Con dos meses de rezago, este jueves se conoció que los salarios del sector formal tuvieron un alza del 2,4% mensual (1,9% los privados y 3,4% los públicos) en el sexto mes del año, unos 0,5 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor (IPC).

Sin embargo, el resultado del mes no alcanza para cambiar la erosión que sufrieron frente al avance de los precios este último año. En el primer semestre de 2026, el salario registrado tuvo una variación del 15,5% y suma 29,7% en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Índice de Salarios que publicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En comparación, la inflación acumuló un avance del 16,8% en el primer semestre y del 33,5% en un año.

Al poner el foco en el índice de salarios general, tuvo una variación del 2,9% mensual. El resultado general estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, aunque los datos de este segmento tienen un rezago de cinco meses por cuestiones metodológicas. En tanto, los salarios totales treparon un 18,5% en la primera mitad del año y un 35,7% en el último año.

En el caso de los trabajadores no registrados, durante junio tuvieron un aumento del 4,4% mensual, unos 2,5 puntos porcentuales por encima de la inflación. Es el único segmento que también se posiciona muy por encima del aumento de precios en el acumulado del año (con un 29,4%) y de los últimos 12 meses (59,5%).

Por su parte, el sector público llamó la atención. A pesar de que la gestión libertaria enfocó los recortes del gasto público en los salarios estatales, una política que mantiene desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, en junio los trabajadores públicos tuvieron un aumento promedio del 3,4% mensual. Mientras que los aumentos de Nación fueron del 1,1%, las provincias lo hicieron 2%.

“En junio de 2026, la variación salarial mensual del sector público fue superior a la observada en los subsectores público nacional y público provincial. Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total, pero no en los subsectores mencionados. El incremento fue acordado el 10 de junio de 2026 en el marco de la paritaria del sector universitario”, explicó el propio informe del Indec. Con una mirada más amplia en el tiempo, perdieron 0,9 puntos de poder adquisitivo en lo que va del año (subieron 17,6%) y 5,6 puntos en un año (30,1%).

Por último, el salario privado registrado no logró sacar ventaja frente a la inflación, ya que se movió en promedio un 1,9% mensual. También en el panorama general fue el segmento que más terreno perdió frente al avance de los precios, ya que subió 14,5% hasta el sexto mes del año y apenas un 29,6% en 12 meses.