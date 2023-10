escuchar

Luciano Laspina, uno de los principales referentes económicos de Juntos por el Cambio (JxC), explicó el lunes por la noche por qué decidió apoyar la candidatura de Javier Milei de cara al balotaje y minimizó la posibilidad de que pueda implementar desde un inicio el plan de dolarización si alcanza la presidencia, porque la moneda la define el Congreso.

“Lo que se debate en este balotaje es cambio o continuidad de 20 años de decadencia”, dijo en diálogo con TN y enfatizó que Juntos por el Cambio no debería apoyar la fórmula oficialista encabezada por Sergio Massa, dado que desde que se creó la coalición tuvo un objetivo: “Enfrentar al autoritarismo que genera el kirchnerismo”. “Ahora resulta que porque no me gustan los modos de un candidato ¿tengo que votar a Massa?”, se preguntó el diputado nacional.

En ese sentido, reconoció que durante la campaña electoral hubo diferencias entre JxC y la propuesta de La Libertad Avanza, pero que las ideas de Milei no ponen en riesgo la democracia: “Hemos tenido diferencias y tenemos. Pero no creo en la demonización que se hizo sobre Milei, ni que ponga en riesgo la democracia, sobre todo si esta se bancó los embates del kirchnerismo”.

Javier Milei y Luciano Laspina

El economista, explicó que de llegar a la Casa Rosada, Milei no contará con mayoría en el Poder Legislativo y que sus proyectos deberán ser aprobados por ese órgano dado que la figura del presidente no tiene la facultadad de, por ejemplo, cambiar la moneda.

“No tiene mayoría. Entonces si tiene alguna idea extravagante va a tener que pasar por el Congreso y se va a tener que definir ahí. La acuñación de la moneda la decide el Congreso. Si tiene un plan de dolarización se va a tener que someter al Congreso como pasó con la convertibilidad”, indicó.

En la misma línea, insistió en que la propuesta de dolarizar la economía sería un planteo a largo plazo y que debatirlo en este momento, previo a la segunda vuelta, solo es “una discusión técnica”, que solo se cierne en a cuánto fijar el tipo de cambio.

“Poner o no la dolarización es fijar el tipo de cambio. Y eso no pone en riesgo la democracia. Poner en riesgo la democracia es tener 300 puntos de inflación y 50% de pobreza”, enfatizó Laspina sobre la actualidad económica ligada al ministro de Economía.

Asimismo, detalló: “Yo quería que sea Bullrich, hacer un plan de estabilización y salvar el peso. El plan de Milei quizás sea otro: estabilizar el peso y en el largo plazo dar la opción de dolarizarse. Lo que está en juego en el balotaje es mucho más profundo que el tipo de cambio”.

Pese a dejar en claro que votaría a Milei, reconoció que el candidato “tiene modos malos”, pero aseguro que “entre dos modelos: la continuidad o intentar un cambio”, elije el cambio. “Ese cambio tiene algunas ideas que son buenas, como el Estado más eficiente y más chico, o como dijo ‘barrer los ñoquis de La Cámpora’. No voy a apoyar las ideas extravagantes. Pero no voy a apoyar a Massa”, sentenció.

A su vez, se encargó de desmentir las ideas más polémicas que habría propuesto Milei en los últimos meses. “Milei dice que no va a sacar los planes sociales, sino generar un proceso de transición, ni que va a echar a los empelados públicos y que no iba a subir las tarifas. Los que queremos un cambio en el país no podemos ahora avalar al kirchnerismo”.

