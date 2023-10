escuchar

Una semana después del cisma que dejó a Juntos por el Cambio (JxC) al borde de la ruptura definitiva, las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) volvieron a la escena para celebrar los 40 años de democracia y homenajear al expresidente Raúl Alfonsín. Una figura que no quedó a salvo durante la campaña electoral y menos aún del balotaje en ciernes: Javier Milei denostó con dureza el legado del chascomusense y Sergio Massa lo elogió y hasta recitó el preámbulo de la Constitución en su último acto, en Tucumán.

Con el lema “El legado de Alfonsín”, el presidente del Comité Nacional del partido, Gerardo Morales, y el vicepresidente segundo, Martín Lousteau, son los encargados de dar un discurso con un fuerte contenido político en la Plaza Vaticano, en el centro porteño. Antes de Morales y Lousteau hablaron la Presidenta del Comité Capital de la UCR, Mariela Coletta, y el exdiputado Marcelo Stubrin.

El evento quedó rodeado de simbolismos. Antes de iniciar el acto, sonaron en la plaza Los Abuelos de la Nada, la icónica banda que “musicalizó” el retorno de la democracia en la Argentina. Fernando Bravo fue elegido como locutor: fue quien desempeñó esa misma tarea en el acto que Alfonsín encabezó en el Obelisco, en 1983. Tampoco faltaron integrantes del gabinete alfonsinista, como Horacio Jaunarena (Defensa) o Enrique “Coti” Nosiglia (Interior), que desde temprano se mostró junto al diputado Emiliano Yacobitti en el café del Teatro Colón, esperando por el inicio del acto.

Stubrin, Lousteau, Coletta y Morales, en el homenaje a Alfonsín Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Para dar comienzo al homenaje, Bravo presentó a los oradores y después se cantó la versión de Jairo del Himno nacional argentino. De inmediato se reprodujo un video con momentos históricos de la presidencia de Alfonsín, entre ellos, el famoso alegato del fiscal Julio César Strassera durante el Juicio a las Juntas y el recitado del Preámbulo por parte del expresidente radical. Le siguieron los saludos del exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti, quien afirmó que hay “una reubicación histórica del fenómeno democrático de Alfonsín”, y de Felipe González, expresidente de España. La convocatoria fue moderada y no alcanzó a colmar la plaza.

Al tomar la palabra, Lousteau pidió un aplauso para “aquellos que no están y pelearon para que nosotros pudiéramos vivir en paz y en libertad”. Dijo ser parte de la primera generación que pudo estudiar el secundario en democracia y destacó que hoy ya son 36 las camadas que han estudiado completamente en democracia. La coyuntura no tardó en ingresar a su discurso. “Hay muchos que quieren socavar las instituciones para cambiar el statu quo. Hay muchos que juegan o ponen en juego la convivencia democrática sin valorar estas cosas. Usufructúan la democracia castigándola y poniéndola en peligro”, dijo.

El senador nacional alertó por las encuestas que marcan la insatisfacción de un sector de la población con la democracia y puso la lupa en la relación entre el funcionamiento del sistema político y la economía. “Una economía no puede funcionar cuando su Estado funciona cada vez peor. Para tener una economía competitiva falta tener un Estado competitivo y es imposible si la política de argentina no se anima a competir en calidad con la política de otros países”, señaló, para ponderar al expresidente. “Alfonsín fue un ejemplo regional. Fue uno de los mejores líderes contemporáneos”.

“El Estado que tenemos que reconstruir es un Estado más decente, que sepa elegir las prioridades y que sepa administrar con rigurosidad y eficacia. Solo un Estado que sea sensible al dolor de su pueblo será eficaz para solucionar los problemas”, añadió, y volvió a referirse a la opción entre Massa y Milei. “Unos quieren modernizar dejando a otros afuera. Otros quieren igualdad total sin crecimiento. No queremos lo uno ni lo otro. Queremos una sociedad moderna con igualdad”, enfatizó.

“Viene una elección con candidatos que no nos gustan”, dijo, para contrastar los postulados de Massa y Milei. “Queremos un Banco Central independiente con capacidad técnica pero no queremos que lo destruyan ni que lo usen para emisión monetaria para un plan platita. No queremos ni motosierra ni que lo llenen de militantes”, comenzó, para continuar: “Queremos educación pública de calidad y que podamos medir lo que estamos haciendo. No queremos que se la privatice ni que se la ideologice”.

Stubrin, Lousteau, Coletta y Morales, en el homenaje a Alfonsín Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Stubrin, el primer orador, recordó los inicios del gobierno de Alfonsín. “Habían ocurrido tantas cosas, habían sido derrocados Yrigoyen, Perón, Illia, Isabel, parecía que nos iban a prestar la democracia por un rato pero no fue así. Alfonsín no la refundó. Él, nosotros, creamos la democracia. Alfonsín creó la presidencia”, dijo el también exembajador, para completar, con la mira puesta en la campaña actual: “Me enorgullece que algunos se disfracen para imitarlos”.

“Estamos frente a una circunstancia muy difícil. Hay dos propuestas para la segunda vuelta que no lucen para resolver los problemas más grandes. Es por eso que desde acá, los radicales, donde Alem e Yrigoyen pusieron su cuero para derrotar la corrupción, nosotros también estamos llamados a decir que la política no es una mercancía”, continuó, para cerrar: “El cuerpo electoral nos mando a la oposición. Y seremos opositores de cualquiera que gane en la argentina que viene”.

Coletta, por su parte, llamó a los radicales a “ser audaces para dejar de lado las confrontaciones estériles, para respetar las diferencias”. Remarcó la importancia de reconocer los partidos con tradición democrática, entre los cuales nombró al peronismo, pero advirtió: “Hoy nos toca tomar estos aprendizajes para los desafíos. No caer en las falsas promesas, las promesas impracticables. Hay que dejar las agresiones entre partidos. Hay que demostrar que podemos hacer eso. No nos van a obligar a elegir entre dos opciones que no nos representan”.

Jornadas de tensión

Lo cierto es que luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich sellaran un acuerdo político con Milei, y apoyaran su postulación en el balotaje, los pases de factura dentro de la coalición opositora no cesaron.

En las últimas horas, el expresidente Macri aseguró que Morales y Lousteau “no tienen autoridad para decir (que JxC) está roto o que hay que expulsar a [el candidato a vicepresidente, Luis] Petri por pronunciarse en contra de una continuidad del kirchnerismo”. Fue en un reportaje con Cadena 3 de Córdoba, donde el expresidente subrayó: “Hay un sector de Juntos por el Cambio que lamentablemente es socio de Massa desde hace mucho tiempo”.

La UCR homenajea a Raúl Alfonsín Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Morales, en tanto, le respondió a través de una entrevista en Radio La Red y consideró que Macri tiene “una ambición desmedida de poder”. Durante la charla con los periodistas, ironizó sobre el fundador del Pro: “Se ha transformado en el jefe de campaña de Milei”. También reiteró la posición de neutralidad adoptada por la UCR frente a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre y opinó que “el radical que vote por Milei está traicionando el legado de Alfonsín”.

Críticas y elogios

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue uno de los dirigentes de Unión por la Patria que elogió a Alfonsín. Con el foco puesto en imponerse en el balotaje del 19 de noviembre, el ministro de Economía pretende capturar el voto de los correligionarios que integran JxC después del quiebre que ocasionó el apoyo público de Bullrich y Macri a Milei, quien desprecia al referente radical fallecido en 2009.

Al igual que el postulante oficialista, se expresaron en el mismo sentido el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior y senador electo, Eduardo “Wado” de Pedro, y los gobernadores Gustavo Bordet y Alicia Kirchner, de Entre Ríos y Santa Cruz, respectivamente.

La UCR homenajea a Raúl Alfonsín Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Sin nombrar directamente a Milei, Massa se refirió implícitamente a su próximo rival en la segunda vuelta y afirmó a través de la red social X que se viven “tiempos de evaluaciones sesgadas e injustas” hacia Alfonsín. Además, manifestó su “recuerdo y homenaje al doctor Raúl Alfonsín por su valentía, patriotismo y compromiso inquebrantable con nuestra democracia”. El domingo, en medio del acto por la asunción del peronista Osvaldo Jaldo en Tucumán, Massa buscó emular a Alfonsín y recitó parte del preámbulo de la Constitución: el “rezo laico” que el radical entonó durante la campaña -bajo la dictadura militar- que lo llevó a la Presidencia en 1983.

Hoy se cumplen 40 años de las elecciones que nos devolvieron la democracia. Ese día las urnas se llenaron de ilusión y esperanza. Nos unimos como sociedad para dejar atrás nuestros años más oscuros y construir, entre todos y todas, un futuro mejor.



En tiempos de evaluaciones… pic.twitter.com/wxLIoHfVhe — Sergio Massa (@SergioMassa) October 30, 2023

En tanto, el líder de La Libertad Avanza cuestionó ayer al exmandatario radical al tildarlo de “autoritario”. Fue durante una entrevista con LN+, donde dijo que Alfonsín “se puso de acuerdo con [Eduardo] Duhalde para llevarse puesto a [Fernando] de la Rúa en 2001″. Antes, lo había llamado “el hiperinflacionario de Chascomús”. Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, acusó al histórico expresidente de haber sido “un abogado de organizaciones terroristas” en una charla con militantes del partido de ultraderecha español Vox.