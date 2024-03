Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este mediodía del primer almuerzo del año del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), un tradicional encuentro empresario que se celebraba habitualmente en el Hotel Alvear, pero ahora tiene sede en el Hotel Hilton de Buenos Aires. En este encuentro, el ministro aseguró que “la estabilidad vino para quedarse” por lo que no desviarán el curso.

En primer lugar, Caputo realizó un repaso por las condiciones en las que el presidente Javier Milei recibió el Gobierno el 10 diciembre de 2023 y aseguró que “la herencia -recibida de la anterior gestión- fue realmente la peor de la historia”.

Luego evaluó en forma positiva lo que se hizo con el plan económico para mejorar la situación del país. En este sentido aseguró: “Fuimos por un programa muy ortodoxo fiscal y monetario”. Y explicó: “Esto se estudió y está saliendo como estaba planeado. Si no hubiésemos diseñado de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el país hubiese entrado una híper inmediatamente. Nos enfocamos en solucionar el problema comercial, absorber pesos, y controlar el dólar”.

En su discurso, el ministro remarcó a los empresarios que no habrá un cambio de rumbo. En este punto el titular de Hacienda reconoció: “Si bien no estamos bien, podemos estar más que satisfechos con los resultados obtenidos. Compramos alrededor de 10.000 millones de USD y fue en este contexto político que para nosotros es complejo”.

“Lo importante es transmitirles que no se llegó a este punto de casualidad, no hemos tenido suerte. Estamos aquí porque se hicieron los deberes. Se hizo lo que había que hacer. Llegamos con el dólar a 1100 y seguimos en 1100. Si uno hace los deberes, las cosas salen bien”, sostuvo.

“El mercado está entendiendo el mensaje: no nos vamos a desviar del camino. No es que no entendamos el juego de la política, es que no lo queremos jugar. Es el juego que nos llevó hasta acá”, lanzó Caputo y tras pronunciar esa frase los presentes la celebraron con aplausos.

“Las cosas van a salir”

En su discurso, Caputo buscó llevar seguridad a los empresarios y habló sobre la gobernabilidad. “Si la política nos acompaña no vamos a buscar gobernabilidad desviándonos del camino. Pero si no nos acompaña, vamos a seguir con el mismo rumbo. Eso es lo que los tiene que dejar tranquilos a ustedes”, aseguró. Y remarcó: “Si no cambiamos de rumbo, tarde o temprano las cosas van a salir. Eso es lo que tenemos como visión de gobierno”.

“Pensamos primero en estabilizar, bajar la inflación, recomponer las reservas y salir del cepo. Queremos menos regulaciones para lograr un crecimiento sostenido. Logrado el superávit fiscal viene la baja de impuestos, no viene tan lejos, podría estar pasando el año que viene”, adelantó.

En este sentido planteó: “Parte de eso está en ustedes, y en nosotros el poder convencerlos de eso. Me gustaría que sean más héroes que nunca. Pueden quedarse tranquilos que desde el lado del gobierno hay una oportunidad, y eso no pasa muchas veces, un gobierno que sabe lo que hay que hacer y eso tiene un costo no menor”.

Por último expresó: “La batalla cultural es clave. Todos tenemos que hacer un click y entender que lo podemos hacer mucho mejor y más rápido si todos entendemos que somos parte de ese cambio. Todos queremos bajar impuestos, pero el país tiene que crecer, no podemos arrancar bajando impuestos. Este trabajo es de todos. De este lado se va a cumplir. Si ustedes se largan, todo sale mucho más rápido. Hay que volver a las bases que nos enseñaron nuestros padres, que es el camino de la austeridad y el trabajo”.

