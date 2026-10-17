Luis Caputo aseguró que hay “un excedente de dólares” y que el rumbo del RIGI permitiría levantar restricciones cambiarias

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “hay un excedente de dólares” en consecuencia a la racha compradora que el Banco Central (BCRA) mantiene a lo largo del año. A su vez, destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) atrae gran cantidad de divisas que podrían ayudar a “levantar las restricciones cambiarias”.

Estas declaraciones las hizo este viernes en una exposición en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que se realizaron en Tailandia. Se trató de una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.

Luis Caputo aseguró que hay "excedentes de dólares"

En ese contexto, el funcionario señaló que el Gobierno logró resolver “la peor herencia económica de la historia sin incumplir ningún contrato y respetando la propiedad privada”. A su vez, hizo hincapié en que se redujo el gasto público un 30% en términos reales y que se alcanzó el equilibrio fiscal durante el primer mes de gestión.

Por otra parte, sostuvo que el RIGI ya tiene inversiones aprobadas por 50.000 millones de dólares y otros 160.000 millones de dólares en carpeta. “Eso representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, determinó. A su vez, destacó que, tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025, “ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”. Sin embargo, aún siguen vigentes algunas limitaciones al acceso del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para las empresas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, en su presentación durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia Ministerio de Economía

En esa línea, Caputo sostuvo que la Argentina tiene “un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de US$100 millones de dólares diarios”. Y añadió: ”Solamente este año se compraron cerca de US$16.000 millones y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”. Esto cobra relevancia ante las dudas sobre la sostenibilidad del programa financiero para 2026 y 2027 ―un año electoral―, por el cual el Gobierno se comprometió a cumplir con todas sus obligaciones, sin aumentar el endeudamiento neto e impulsando la consolidación del orden macroeconómico y la mejora sostenida de todas las métricas financieras.

Caputo adjudicó el "excedente de dólares" a las compras que mantuvo el Banco Central a lo largo del año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Durante su presentación, el ministro también se refirió a la inestabilidad de las economías globales y al lugar que ocupa el país en ese escenario: “La Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”. Es así que sostuvo que con el presidente Javier Milei evaluaron que cuentan con “una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”.

Caputo también dijo que el mandatario tiene un alto nivel de popularidad “superior a los de cualquiera de sus predecesores, quienes gobernaban con déficit fiscal”. “Una de las razones es que cuidamos a los más vulnerables. De hecho, a pesar de haber reducido el gasto público un 30% en términos reales, las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales”, señaló.

Por otro lado, en medio del debate por la alta morosidad que los hogares y las empresas exhiben este año, indicó que al inicio de la gestión “el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI” y “prácticamente no existía”. “Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En la Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170% en dos años y medio. Lo positivo es que tenemos muchísimo margen para crecer”, puntualizó.

Caputo afirmó que Milei mantiene "altos niveles de popularidad" Santiago Oroz

Finalmente, el titular del Palacio de Hacienda explicó que la Argentina continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos, reduciendo los costos de financiamiento y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada. “Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo”, concluyó.