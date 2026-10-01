Luz y gas: el Gobierno oficializó los aumentos de octubre, ratificó subsidios y abrió el debate por las tarifas del agua

Octubre llega con nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos. A través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó las subas en electricidad y gas para el AMBA, al tiempo que activó el mecanismo para una eventual reconfiguración tarifaria en el servicio de agua que presta AySA.

Por otra parte, la Secretaría de Energía decidió sostener y ampliar el esquema de subsidios para los usuarios residenciales, frente a la suba en los precios de la energía tras la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Los aumentos promedio en las facturas de este mes serán del 1,64% en electricidad y del 2,24% en gas natural, en línea con el 1,7% de inflación registrado por el Indec en agosto.

Para el sector eléctrico, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) aprobó los cuadros que rigen desde hoy para el AMBA. La variación técnica del Costo Propio de Distribución (CPD) sumó la indexación mensual automática y arrojó una suba del 2,41% para Edenor y del 2,34% para Edesur.

De todos modos, para moderar el impacto sobre los sectores dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), Energía mantuvo el consumo base bonificable en 200 kWh mensuales (se evitó la baja prevista a los 150 kWh) y sostuvo una bonificación adicional extraordinaria del 25%.

El Enrege dispuso aumentos del 2,41% para Edenor y del 2,34% para Edesur Archivo

El Gobierno recordó que estas tarifas eléctricas rigen exclusivamente para el AMBA (es el área bajo jurisdicción del ente nacional), mientras que en las provincias definen los entes locales.

Para el caso del gas, cuyo alcance sí es nacional, los nuevos cuadros de Metrogas, incorporan una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Además, se extendió oficialmente la bonificación general del 50% sobre el consumo base por un mes más —la cual debía desaparecer en octubre— y se fijó un beneficio extra del 24,25%.

De esta manera, los hogares que cumplen los requisitos recibirán un descuento del 75% sobre el precio de la energía.

AySA, a audiencia pública

La tercera novedad tarifaria apunta al servicio de agua y saneamiento. Mediante la Resolución 41/2026, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública virtual para el próximo 26 de octubre a las 10.00.

Los interesados en participar o inscribirse como expositores tendrán tiempo de hacerlo a través del sitio web del organismo entre las 10.00 del 8 de octubre y las 10.00 del 24 de octubre.

AySA propone un tope máximo de incremento mensual del 5% acumulativo y eliminar gradualmente los descuentos para quienes pierdan el beneficio social Fabián Marelli

Allí se debatirá la propuesta técnica de AySA, que busca actualizar los coeficientes zonales (variables que inciden fuertemente en el monto final de la boleta), adecuar el precio del metro cúbico de cloacas en el “Radio Antiguo” porteño y definir un tratamiento específico para urbanizaciones cerradas y asentamientos informales.

Para mitigar las subas, la empresa estatal propone un tope máximo de incremento mensual del 5% acumulativo hasta converger al nuevo valor, en un esquema que elimina gradualmente los descuentos para quienes pierdan el beneficio social. Como contrapartida, la resolución detalla que el excedente de ingresos que genere este reacomodamiento tarifario será destinado a financiar el Programa de Tarifa Social.

El reacomodamiento en los ingresos de AySA se da mientras el Gobierno acelera su proceso de privatización. Como contó LA NACION, hay al menos dos grupos locales que se disputan el control de la concesión y la futura expansión del servicio.

No obstante, el proceso de licitación mantiene un frente judicial abierto. A principios de septiembre, la Justicia bonaerense dispuso un freno temporal a la privatización y giró la causa al fuero federal.