Malena Galmarini reveló detalles de las charlas de Massa con el FMI y dijo que se planta cuando “el Fondo derrapa”

La titular de AySA y candidata a intendenta de Tigre de Unión por la Patria (UxP), Malena Galmarini, se refirió anoche a los avances en las negociaciones entre su marido, el ministro de Economía Sergio Massa, y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, destacó la capacidad del precandidato a presidente para “plantarse cuando el Fondo derrapa”, y aseguró que el funcionario trabaja con “paciencia” para lograr “el mejor acuerdo para los argentinos”.

Consultada en TN sobre cómo ve las negociaciones que su esposo lleva adelante con el organismo de crédito internacional, Galmarini dijo: “A veces, por las diferencias horarias y por las agendas complicadas, -sobre todo en campaña- hace los zooms desde casa y muchas veces los escucho. Escucho a los del Fondo y sobre todo lo escucho a Sergio cuando se pone muy picante, eleva el tono de voz o se planta y dice ‘eso no’. Siento que Sergio está teniendo mucha paciencia para llegar a un acuerdo que sea el mejor acuerdo para los argentinos. No sé si será el mejor acuerdo para el FMI ”.

A pesar de las demoras en la discusión y de la vehemencia que le adjudicó al ministro, Galmarini aseguró que entre las partes “se llevan muy bien y charlan”. “Lo puedo contar con esta tranquilidad porque de ambos lados tienen paciencia y están buscando el mejor acuerdo. También me encantaría poder filmarlo [a Massa] cuando se enoja, porque él se planta y se pone picante”, sostuvo.

A continuación, la titular de AySA fue consultada por si Massa está condicionado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en lo que respecta a la firma del acuerdo con el FMI. Entonces, contestó: “Sergio no está condicionado por nadie y no es un hombre al que se lo pueda condicionar. Sí es un hombre de diálogo y habla con Cristina, con Máximo [Kirchner], con Alberto [Fernández] y con todos los actores de esta coalición que tienen que saber por dónde estamos yendo. Además, no tienen por qué condicionarlo, porque lo está haciendo muy bien”.

En ese contexto, a Galmarini le recordaron los cuestionamientos que Cristina Kirchner lanzó contra el FMI en un reciente acto junto a Massa y le preguntaron si tales expresiones pueden afectar las negociaciones. “Yo no subestimaría a la gente del Fondo” , dijo la funcionaria, y reforzó: “Creo que entienden cuando estas cosas suceden. Conocen a la vicepresidenta y al ministro, con el que vienen hablando hace ocho o nueve meses -mucho más que antes- y en condiciones de mayor franqueza. Eso implica que no cerramos cualquier cosa”.

Más tarde, ante una consulta sobre la necesidad de arribar a un acuerdo antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), planteó: “Creo que es importante que se acuerde por el país, independientemente de las elecciones. Cuando hablamos del futuro de la Argentina, hablamos de un futuro condicionado y ese condicionamiento es el que trajo Mauricio Macri. Entonces, Sergio tiene que tener mucha paciencia, pero también plantarse cuando el FMI derrapa”.

Sergio Massa junto Kristalina Georgieva, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Ministerio de Economía

Por último, la candidata a intendenta de Tigre habló acerca de su vínculo con la vicepresidenta, y explicó que no tiene “relación personal” con ella ni la ve “seguido”. “Es una dirigenta (sic) política muy importante y habla con Sergio. Yo la veo, nos saludamos y si tenemos que conversar lo hacemos, pero no tengo mayor relación. No es que la llamo por teléfono o me consulta algo”, precisó.

El avance en las negociaciones con el FMI

Las negociaciones de la delegación argentina con el staff técnico del FMI continúan este jueves en Washington, con el objetivo de avanzar en los detalles de un acuerdo con el organismo multilateral.

Al secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; y al vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri; que llegaron el martes a la capital de Estados Unidos, se sumaron esta semana el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Las negociaciones se extenderán durante “los próximos días”, comentó un vocero del FMI. En ese marco, está previsto que Massa viaje a Estados Unidos para terminar de sellar un entendimiento con el organismo.

En lo que respecta a las negociaciones en curso, uno de los puntos que más interesa a la Argentina pasa por el adelantamiento de fondos de parte del organismo, de manera de fortalecer las reservas afectadas por el impacto de la sequía en las exportaciones del sector agropecuario. El monto que el FMI adelantaría rondaría los 8500 millones de dólares, según trascendidos.

LA NACION