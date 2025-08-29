Malena Galmarini volvió a arremeter contra Scioli y contó anécdotas de cuando era gobernador

La enemistad de Malena Galmarini con Daniel Scioli es ya conocida y viene de larga data. Pero este viernes, la candidata del peronismo por la primera sección electoral contó viejas anécdotas que dejan mal parado al exdirigente del peronismo devenido ahora en secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno de Javier Milei.

Después de llamarlo “Pioli” en vez de “Scioli”, Galmarini aseguró que tiene “problemas” con el actual funcionario mileísta por lo “mal gobernador que era”. Dijo, entonces, que contaría una anécdota que lo “pinta de cuerpo entero”.

“La Escuela N°10 de Islas queda al lado de la casa de Daniel en Villa La Ñata. Hace ya 20 años que nosotros venimos pidiendo... yo tenía a cargo Educación en el municipio de Tigre y pedimos a través del Consejo Escolar que hicieran el nexo, que es la tirada de caños hasta el lugar que querés conectar. Eran 500 metros para que la escuela, que estaba al lado de la casa de Scioli, tuviera gas“, introdujo la extitular de Aysa, que ahora compite como número dos en la lista que encabeza Gabriel Katopodis para las elecciones del 7 de septiembre.

“Hicieron una licitación, sencilla. Llegó el caño, hicieron la obra y, de golpe, la escuela no estaba conectada. ¿Pero cómo? Había que meter el caño, eran $150.000 pesos, los pagó el municipio. Vinieron las mamás, las directoras, se quejaron. Y yo dije: ‘¿Cómo puede ser? Si hicimos una licitación para que llegue’. Cuando fuimos al barrio, se había conectado un edificio al caño: la casa de Scioli. Y la escuela estaba desconectada“, aseguró y añadió: ”Así como te lo cuento, tengo papeles. Le dije muchas cosas, mucho tiempo, respecto de muchas cuestiones".

Más allá de que en un principio dijo que contaría una anécdota, siguió. Galmarini aseguró que tres veces se cayó otra licitación para reformar el frente de esa misma escuela, vecina de la propiedad de Scioli, por problemas que tenía el entonces gobernador. “Fue así porque no le combinaba el frente de la escuela con el frente de la casa. Entonces se caía la licitación”, sostuvo. Después, irónica, acotó: “¡Vivir cerca del que te gobierna a veces es re difícil! ¡Con tipos como Scioli!“.

Pero no fue solo eso. La candidata de Fuerza Patria denunció al actual funcionario nacional por haberse “adueñado” del Club Villa La Ñata. “Todos lo conocemos porque él jugaba a la pelota y se hacía el que era un crack. Y lo que hizo fue agarrárselo, convertirlo en un club al que no puede entrar nadie, es un club privado”, se quejó en Radio Futuröck.

Asimismo, se refirió a una inundación que ocurrió en Tigre. Recordó que en ese momento ella estaba arriba de una pala mecánica en Dique Luján porque el temporal se había llevado un terraplén, mientras arreglaban y mediaban con los vecinos que no querían dejar sus casas.

“Literal, estaba arriba de la pala mecánica, muerta de frío, toda mojada, hecha un estropajo, y me avisan que estaban entrando al Club Villa La Ñata un montón de jugadores de fútbol, de funcionarios, en las 4x4 de las patrullas de la Policía Bonaerense, para jugar a la pelota. Yo lo llamé a Sergio [Massa] y le dije: “Loco, lo tengo que matar [a Scioli]. O sea, voy a la casa, le toco timbre, porque estamos todos con el agua al cuello, todo el pueblo con un metro de agua en la casa, y el señor jugando a la pelota’. De hecho, después mudó el partido a Pilar, no sé si se acuerdan, y alguien mandó el video. No es que lo suspendió porque estaba todo mojado. Lo mudó a Hebraica, creo”, refirió.