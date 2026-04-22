Management 2030: el ciclo sorprendió con el debut de los clones digitales y líderes “superhéroes” en versión IA

El Capítulo 1 de Management 2030, el evento organizado por LA NACION y Accenture, quedará sin duda en la historia de las transmisiones audiovisuales de la Argentina: la presentación estuvo a cargo de “clones digitales” de José Del Río, secretario general de Redacción del medio, y de Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina.

Casi como una metáfora de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en todas las disciplinas, el encuentro de LA NACION dio un paso inédito en su aplicación mediática.

M30 Capítulo 1 - INTELIGENCIA EN ACCIÓN De la conversación a la ventaja competitiva

Arrancó a las 10 de la mañana. Pero la previa ya había marcado una novedad: el nuevo Stream M30, en el cual los periodistas Virginia Santeusanio y Ramiro Fornataro anticiparon el encuentro con la mirada fresca de una generación que tenía solo 13 años de edad cuando comenzó la primera edición del ciclo.

Luego llegó otro momento cumbre. El clon de Del Rio dio la bienvenida a Management 2030: “Es un espacio donde el futuro deja de ser una promesa y empieza a convertirse en decisiones reales”, dijo, para luego dar paso a Vago, quien remarcó que la 13° edición no era una más: “Es para líderes que ya no se preguntan si la tecnología va a transformar su negocio, sino cómo convertirla hoy en una ventaja competitiva real”.

El resumen de una jornada histórica

El encuentro, que reúne a los número uno de las empresas más relevantes del país, profundizaron sobre el liderazgo y como la inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer negocios.

El primer evento de la Argentina presentado por clones

La gran sorpresa ocurrió algunos segundos después, cuando la cámara tomó a ambos conductores, ahora sí de “carne y hueso”, mirando en un monitor a sus “gemelos digitales”.

Sofia Vago, CEO de Accenture en Management 2030 mirando a su gemela digital Fabián Marelli

LA NACION y Accenture fueron pioneros en el uso de la tecnología: en 2023 había aparecido la primera versión del agente de inteligencia artificial Elena. De hecho, una de las perlitas de la jornada tuvo que ver justamente con un video que mostró cómo ha ido evolucionando gráficamente la presentadora virtual.

Evolución de Elena, el agende de IA que irrumpió en M30 hace cuatro años

“Un clon no es una copia. Es un modelo entrenado con conocimiento, contexto y experiencia humana, capaz de comunicar, analizar y asistir en tiempo real. Y algo clave: para que exista, la persona debe dar su consentimiento explícito. No se crea sin autorización. La confianza y la ética son parte del diseño”, explicó Vago “en carne y hueso” sobre esta innovación en la apertura del encuentro.

“Somos un clon digital. Una versión entrenada con su conocimiento. Un gemelo creado con datos, conocimiento y patrones reales. No pensamos solos: trabajamos con ustedes. No somos ustedes… pero tampoco dejamos de serlo del todo”, completó su versión digital.

Sofia Vago, CEO de Accenture, y José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, abrieron la primera jornada de Management 2030 Fabián Marelli

Liderar y atraer talento en tiempos de IA

Tras ese sorprendente comienzo, Del Rio presentó a los invitados del día: Martín Zuppi (presidente de Stellantis Argentina), Sebastián Lusardi (CEO de Grupo L), Marcelo Ponte (director de Merck Argentina), Patricia Jebsen (board manager y creadora de Contenido) y Santiago Piccaluga, entrenador del equipo de rugby de Newman, último campeón del URBA Top 12, quienes se sorpendieron con un set que resaltó por su innovación, despliegue y luces. “Esto es el futuro”, comentaban en la previa. Luego, pudieron ver al aire el armado.

Así se armó el estudio

Jebsen abrió el panel con una definición contundente sobre el vínculo entre jóvenes y organizaciones: “Primero, le perdieron el amor a las empresas”. Para ella, el desafío actual es volver a seducir al talento, pero desde un liderazgo distinto, basado en escucha activa y empatía. Subrayó que los jóvenes ya no buscan carreras de 30 años ni “el Reloj de Oro”, sino espacios donde puedan aplicar lo que estudiaron y, sobre todo, emprender dentro de grandes organizaciones.

Para Patricia Jebsen, board member y creadora de Contenido, "el desafío actual es volver a seducir al talento, pero desde un liderazgo basado en escucha activa y empatía" Fabián Malavolta

También remarcó un cambio profundo en la lógica del trabajo en equipo. Según Jebsen, el colaborador valioso hoy es el que hace brillar a los demás: “Un jugador bueno es el que ayuda a que los demás sean buenos”.

En contraste con la cultura competitiva de décadas pasadas, destacó la importancia de construir equipos generosos y de fomentar el feedback permanente, especialmente entre las nuevas generaciones, que lo demandan como parte natural de su desarrollo.

En la misma línea, Zuppi planteó que el atractivo laboral ya no se sostiene en la marca empleadora (Stellantis maneja Peugeot, Fiat, Citroen y RAM, entre otras), sino en la potencia del proyecto. “Los chicos hoy buscan un proyecto de realización y no pensar a 20 o 30 años”, dijo, contrastando esa mirada con sus propios 30 años dentro de la misma compañía, algo que sus hijos directamente no pueden creer. Para él, la humanidad del liderazgo y la claridad del propósito son hoy más determinantes que cualquier beneficio tradicional.

Capitulo 1: el camino hacia líderes cada vez más humanos con Martín Zuppi y Pedro Stieb

Unos minutos antes, Elena, el agente de IA evolucionada de M30, había anticipado la temática de la jornada. En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a un ritmo sin precedentes, ¿cómo serán los líderes del mañana? La respuesta no se encuentra solo en las herramientas tecnológicas, sino en aquello que nos define como seres humanos: la empatía, la colaboración, la comprensión y la compasión emergen como las verdaderas competencias diferenciales. La inteligencia artificial es innegable: optimiza procesos, amplifica capacidades y redefine el trabajo. Pero hay algo que no puede replicar: la capacidad de conectar, de entender contextos humanos y de tomar decisiones con sensibilidad ética.

Presentación del ciclo

El número uno de la automotriz también describió el vértigo de la transformación en la industria: electrificación, nuevas tecnologías, conectividad y un cambio profundo en la relación entre las personas y el vehículo. Ese contexto exige líderes capaces de marcar un rumbo claro sin bloquear la creatividad del equipo. “Un auto hoy tiene que ser parte de la vida natural de las personas”, señaló, subrayando que el desafío es alinear lo que necesita el mercado con lo que necesita el equipo.

El moderno escenario fue un gran protagonista de la jornada Fabián Malavolta

Zuppi remarcó además la importancia de habilitar la innovación a través del error. Recordó que hace décadas predominaba “la industria del miedo”, donde equivocarse tenía consecuencias. “Está bien probar y equivocarse; no está bien que te rompan los dientes por eso”, afirmó. Para él, la innovación real surge de la prueba y error, y los líderes deben crear entornos donde la gente pueda inventar, crecer y equivocarse sin temor.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis, planteó que el atractivo laboral ya no se sostiene en la marca empleadora sino en la potencia del proyecto Fabián Malavolta

Desde Grupo L, Lusardi destacó el valor diferencial de las empresas familiares y cómo esa identidad puede escalar en una organización de más de 7000 personas como la que comanda. Para él, la cultura no es un documento ni un eslogan, sino un trabajo cotidiano: “La cultura es trabajar con los equipos hoy”. Y en la competencia por atraer talento joven, señaló que los candidatos buscan autonomía, independencia y compañías con un propósito social claro, algo que su organización considera central.

Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L: "Uno tiene que buscar la forma de seguir evolucionando"

Lusardi profundizó en el proceso de integración con la empresa Compass, donde combinaron fortalezas logísticas, técnicas y comerciales para construir una nueva identidad compartida. “Sumamos y nos potenciamos”, sintetizó, destacando que la integración permitió que todo el equipo permaneciera dentro de la compañía.

A la hora de atraer talento, Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L, señaló que los candidatos buscan autonomía, independencia y compañías con un propósito social claro Fabián Malavolta

En cuanto al liderazgo, fue categórico: hoy se necesitan líderes generosos, que acompañen, sponsoreen y den el ejemplo. Marcó un contraste generacional fuerte: “Antes no existía que vos pidas feedback; hoy la demanda es permanente”. Para Lusardi, ese ida y vuelta constante es parte del nuevo contrato cultural y una condición para sostener equipos amplios, diversos y alineados.

Por su parte, Ponte aportó la mirada desde una empresa que tiene 358 años en la industria farmacéutica con una gran particularidad: la familia fundadora, Merck, aún conserva el 70% de las acciones. “La cultura y el propósito son hoy factores decisivos para atraer talento”, señaló.

Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L: "Uno tiene que buscar la forma de seguir evolucionando"

Ponte también abordó el impacto de la tecnología en su industria, donde utilizan inteligencia artificial en toda la cadena de valor, desde el desarrollo de un fármaco hasta su monitoreo en la calle. Ese avance acelerado exige líderes capaces de manejar incertidumbre y contextos dinámicos. “La inteligencia artificial es un gran catalizador que acelera todos los procesos”, señaló.

Y cerró con una definición potente sobre cultura organizacional: “La cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos ve”. Para él, el desafío es formar líderes genuinos, que actúen bien por convicción y no por supervisión. Esa autenticidad, dijo, es lo que permite sostener una cultura sólida en un entorno donde los cambios tecnológicos y sociales son cada vez más rápidos.

"La cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos ve", dijo Marcelo Ponte, director de Merck Argentina Fabián Malavolta

Desde el mundo del deporte amateur, el entrenador de Newman Santiago Piccaluga aportó una mirada distinta pero profundamente alineada con el propósito organizacional. En un rugby sin dinero de por medio, el disfrute es el eje: “Si nos focalizamos únicamente en el resultado, vamos a dejar de disfrutar el camino”. Para él, el propósito del equipo excede lo deportivo: unir a la comunidad, integrar a quienes dejaron de jugar y transmitir valores entre generaciones.

Piccaluga explicó que el norte del plantel superior no es ganar campeonatos sino sostener un legado de 50 años y proyectarlo hacia adelante. Esa lógica, centrada en el día a día y en el impacto colectivo, dialoga directamente con las discusiones del panel sobre liderazgo, cultura y sentido del trabajo. Su aporte funcionó como recordatorio de que los equipos —en empresas o en clubes— prosperan cuando el propósito es más grande que el resultado inmediato.

Santiago Piccaluga, entrenador principal de Newman Fabián Malavolta

Durante la charla también hubo espacio para las sorpresas. El clon de Del Rio irrumpió para preguntar sobre los momentos de vulnerabilidad que también atraviesan quienes conducen equipos de trabajo o sobre cómo se maneja el ego cuando se está arriba en la pirámide y versiones digitales de los invitados como superhéroes dieron pie a que cada uno contara cuál es su “superpoder” y su “kriptonita”.

“Creo que mi superpoder es la empatía”, dijo Zuppi. “Poder conectar y delegar”, afirmó Piccaluga. “Que me importan las personas”, señaló, por su parte, Jebsen. “Tener pasión por lo que hago y seguir aprendiendo”, sentenció Ponte. “La posibilidad de evolucionar”, cerró Lusardi.

“Un líder humano entiende que el verdadero poder es el servicio”, dijo alguna vez el Papa Francisco, que ahora fue recreado con la tecnología Fabián Malavolta

Y en otro momento especial del Capítulo 1 de Management 2030, personajes que ya no están respondieron, con la ayuda de la inteligencia artificial, qué significa ser un “líder humano”. “Un líder humano entiende que el verdadero poder es el servicio”, dijo alguna vez el Papa Francisco y ahora fue recreado con la tecnología. “El líder necesita tener compasión”, fue la definición del Dalai Lama. Y, por último, la Madre Teresa afirmó: “El verdadero liderazgo empieza ayudando a una persona”.

Capitulo 1: el camino hacia líderes cada vez más humanos

En materia de innovaciones a partir de la IA, Accenture presentó Commerce GuardIAn, una plataforma creada para llevar la inteligencia artificial al centro operativo del ecommerce. Pedro Stieb, líder de plataformas de e-commerce de la compañía, la definió como “un equipo de agentes de IA que operan el negocio digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. Estos agentes monitorean en tiempo real ventas, stock, precios, campañas y experiencia de usuario, y a partir de ese análisis detectan oportunidades, alertas y fricciones.

Lo distintivo es que no se limitan a mostrar datos: “Sugieren decisiones concretas y, en muchos casos, pueden ejecutarlas automáticamente, siempre dentro de reglas definidas por el negocio”. Stieb enfatizó que la plataforma no busca reemplazar a las personas, sino potenciar su capacidad estratégica.

“Commerce GuardIAn no reemplaza al líder ni al equipo, los potencia”, explicó, al señalar que la IA asume la carga del minuto a minuto para que los equipos puedan enfocarse en lo humano: entender al cliente, diseñar experiencias y liderar. El resultado es un e-commerce más ágil, con menos errores y decisiones más inteligentes. Y, sobre todo, un nuevo paradigma: “no temerle a la inteligencia artificial, sino aprender a liderarla”..

Así las cosas, pasó la primera jornada de un evento inédito en la Argentina.

M30, en fotos

La foto final, los protagonistas de la primera jornada junto a Gervasio Marques Peña, director comercial de LA NACION Fabián Malavolta

Vago, de Accenture en la apertura del ciclo bajo la atenta mirada de su clon Fabián Malavolta

M30 Stream, la previa del ciclo con la mirada sub-25 Fabián Malavolta

Elena, el agente de IA, más humana participó con preguntas picantes Fabián Malavolta

Gracias a la IA, Francisco fue parte con una reflexión sobre liderazgo más humano Fabián Malavolta

El Dalai Lama en su versión IA Fabián Malavolta

Los número uno se divirtieron con las disrupciones tecnológicas Fabián Malavolta