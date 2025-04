María Elvira Salazar: “Milei hizo desde la primera hora del primer día lo que había que hacer”

La legisladora republicana por el estado de Florida María Elvira Salazar insistió hoy en su planteo para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realice un desembolso inicial de US$15.000 millones. La congresista elogió al gobierno de Milei, criticó a Mauricio Macri por no haber avanzado hacia el equilibrio fiscal y ratificó: “Estamos pidiendo lo que pensamos que necesita para enviar un mensaje sólido a los mercados internacionales de que es momento de invertir en el país”.

Fue en una entrevista con LN+, donde Salazar sostuvo que el Gobierno de los Estados Unidos tiene vocación de apoyar al Gobierno en su negociación con el FMI. “El departamento de Estado piensa igual, (Donald) Trump piensa igual. A Milei me lo encontré junto a otro presidente en la asunción de Trump y no es que había muchos más que él. Yo he conversado con todos los que hacen las decisiones y es bien considerado, querido y respetado y saben de su valentía y del sacrificio del pueblo argentino”, afirmó la legisladora.

Ayer, la expresentadora de la señal hispana Univision hizo pública una carta que le envió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde lo insta a interceder ante el FMI para ayudar a la Argentina a conseguir un desembolso inicial del 75% del nuevo acuerdo que ascendería a US$20.000 millones. Allí, planteó que es “desesperadamente” necesaria una “ayuda” del organismo para “capear la crisis económica” e “implementar los cambios necesarios para revivir la economía argentina”.

Salazar es una legisladora republicana nacida en Miami de padres cubanos exiliados. Graduada en Comunicaciones por la Universidad de Miami, se dedicó al periodismo audiovisual desde 1983, con un fuerte lazo hacia la comunidad latina de Florida. Luego ingresó a la política, y tras algunas derrotas, fue finalmente electa congresista en 2021, por el distrito 27 de su estado.

“ Milei le va a mostrar a los cubanos, a los venezolanos y a gente que lleva décadas sufriendo que sí se puede salir de ese horror que es el socialismo y pasar a una economía de mercado. No soy la única que piensa así: el mismo presidente Trump piensa así, el Fondo Monetario piensa así. Milei tiene grandes aliados. Estamos pidiendo lo que pensamos que necesita para enviar un mensaje sólido a los mercados internacionales de que es momento de invertir en el país”, agregó.

Sus comentarios fueron celebrados por funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le agradeció por “el continuo apoyo” hacia la Argentina. Sus planteos, sin embargo, no tuvieron todavía ratificación por parte de funcionarios del gobierno estadounidense.

En tanto, consultada por los reparos que podría tener el Fondo, dado que la Argentina ya recibió un gran préstamo en épocas del gobierno de Mauricio Macri, dijo: “Sabemos que Macri y Milei son diferentes”. “Milei hizo desde la primera hora del primer día lo que había que hacer. Tiene la fuerza interna y el convencimiento de que es el momento de construir el futuro para los hijos y nietos de la gente. La Argentina puede ser el gran milagro económico después de Chile, siendo un país tan importante, con tantos recursos, terrenos y gente talentosa”, completó.

En cuanto a cómo podrían afectar a la Argentina los aranceles recíprocos que anunciaría hoy Trump, la congresista dijo que “todo se puede negociar” y que ya el presidente estadounidense aseguró que iba a ver caso por caso dependiendo de las particularidades. “Milei es uno de los favoritos de la Casa Blanca”, continuó.

“Milei está siguiendo la receta para que el país sea próspero. Pertenece a una clase política que trabaja para el pueblo y no es como los Kirchner que ayudaron a las dictaduras de la región con recursos de los argentinos. El socialismo siempre es bueno para otros y no para ellos ¿Cuántos venezolanos hay en la Argentina siendo Venezuela el país con mayores reservas de petróleo? El señor Jesucristo lo puso a Milei ahí. Con la carta trato de ayudar a su presidente para que el país esté donde tiene que estar”, cerró.

El lunes, la titular del Fondo Kristalina Georgieva dijo que le parecía “razonable” que la Argentina recibiera una suma por adelantado de US$8000 millones de los US$20.000 millones que el gobierno de Javier Milei solicita, a tono con lo que había dicho el día anterior el ministro de Economía, Luis Caputo.

LA NACION