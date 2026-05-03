El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es comercial: es productivo

Existe una premisa sólida en la economía contemporánea: la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales y la apertura al exterior son condiciones indispensables para el crecimiento sostenido.

España constituye un caso elocuente. Su trayectoria desde los años ochenta —con la estabilización macro, la liberalización económica y su integración plena a Europa— muestra cómo estos tres vectores, sostenidos en el tiempo, pueden reconfigurar una economía. No se trató de una apertura aislada, sino de un proceso consistente de transformación.

La Argentina parece haber iniciado un camino en esa dirección. La corrección de desequilibrios macroeconómicos, el avance en reformas orientadas a reducir distorsiones y la normalización de su inserción internacional configuran un cambio de régimen económico. Este giro no solo redefine su dinámica interna, sino que modifica radicalmente su posicionamiento externo: de fuente recurrente de volatilidad a potencial proveedor de estabilidad en un entorno global incierto.

En este contexto, la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur —a partir del 1° de mayo— marca un punto de inflexión. No solo por la magnitud, una zona que integra más de 740 millones de consumidores y cerca del 25% del PBI global, sino por su naturaleza: un esquema de integración estructurado en tres pilares —comercial, diálogo político y cooperación— que trasciende el intercambio de bienes.

Las oportunidades empresariales son relevantes: acceso preferencial a mercados, expansión exportadora, mayor integración en cadenas globales de valor y atracción de inversión extranjera directa. Pero su materialización no es automática. Implica mayor presión competitiva, exigencias regulatorias crecientes y la necesidad de acelerar procesos de adaptación productiva y tecnológica. En un entorno más abierto, la ventaja no estará en participar, sino en cómo se participa.

Una oportunidad que se juega en la inversión

La inversión extranjera directa será el principal canal de transmisión de este acuerdo. La Unión Europea ya es el mayor inversor en Mercosur, con un stock cercano a los 390.000 millones de euros, aunque esto representa apenas el 4,2% de su inversión global, lo que evidencia un amplio margen de expansión.

España ocupa un lugar estratégico en esta relación. Su inversión en el Mercosur supera los 83.000 millones de euros, con fuerte presencia en Brasil y Argentina. En sentido inverso, la inversión procedente del Mercosur hacia España —liderada por la Argentina— también muestra dinamismo, alcanzando los 16.000 millones de euros.

En la Argentina, este proceso encuentra un catalizador en el RIGI, que ya está movilizando proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e infraestructura. Pero más allá del instrumento específico, lo trascendente es la señal: un entorno más predecible, abierto y orientado a la inversión.

Sin embargo, gran parte de la discusión sobre el acuerdo sigue anclada en variables que, siendo importantes, no son las decisivas: aranceles, volúmenes de exportación o acceso a mercados. El punto central es otro. La pregunta no es cuánto más pueden exportar Argentina o España. La pregunta es qué tipo de estructura productiva puede emerger a partir de este acuerdo.

La evidencia histórica es clara: la apertura comercial, por sí sola, no garantiza desarrollo.

El acuerdo abre dos trayectorias posibles. La primera es la conocida: profundizar un patrón de especialización basado en recursos naturales —alimentos, energía, minerales— donde la Argentina tiene ventajas claras, pero también limitaciones estructurales: cadenas de valor cortas, baja integración productiva y escasa difusión de capacidades.

La segunda es más exigente, pero también más transformadora: utilizar el acuerdo como plataforma de desarrollo.

Europa no es solo un mercado. Es un sistema de estándares: trazabilidad, sostenibilidad, calidad, regulación. Cumplir con esos requisitos no es un desafío individual, sino sistémico. Obliga a reorganizar cadenas productivas, incorporar tecnología y elevar capacidades a lo largo de toda la red.

Ahí emerge una distinción clave: la diferencia entre motores y plataformas.

La Argentina ya cuenta con motores sectoriales dinámicos. Generan divisas, atraen inversión y tienen inserción internacional. Pero eso no alcanza.

Un motor produce valor. Una plataforma lo distribuye, lo amplifica y lo densifica. Sin lógica de plataforma, el acuerdo puede traducirse en más exportaciones con la misma estructura productiva. Con lógica de plataforma, puede convertirse en un vector de transformación: mayor densidad económica, integración de pymes, difusión tecnológica y crecimiento más sostenible.

Este cambio de enfoque redefine los roles.

Para las empresas líderes, el desafío ya no es solo competir en eficiencia, sino en capacidad de integración: desarrollar proveedores, transferir conocimiento y operar como nodos de redes productivas más complejas.

Para los Estados, la agenda excede la negociación comercial. Implica construir condiciones habilitantes: infraestructura, financiamiento, estabilidad regulatoria y mecanismos efectivos de articulación público-privada.

Para las pymes, el desafío deja de ser únicamente la supervivencia. Pasa a ser la adaptación a estándares globales y la capacidad de capturar valor dentro de nuevas cadenas.

La Argentina y España: de vínculo histórico a activo estratégico

En este nuevo escenario, la relación entre la Argentina y España adquiere una densidad estratégica distinta.

Ya no alcanza con leerla en clave histórica, cultural o de afinidad institucional. Es, cada vez más, una relación económica con capacidad real de traccionar el acuerdo en su dimensión más relevante: la productiva.

España ya es uno de los principales inversores europeos en la Argentina y una puerta de entrada natural al ecosistema empresarial de la Unión Europea. Pero su rol puede ser aún más decisivo: actuar como plataforma de articulación entre capacidades productivas, estándares europeos y oportunidades de inversión.

Para la Argentina, esto implica algo más que atraer capital. Supone integrarse a redes empresariales que no solo financian, sino que transfieren tecnología, elevan estándares y reorganizan cadenas de valor.

Para España, representa la oportunidad de profundizar su posicionamiento en América Latina a través de una economía que está redefiniendo sus condiciones de funcionamiento y ampliando su horizonte de inserción internacional.

En ese cruce, la relación bilateral deja de ser un dato y pasa a ser una palanca. Porque si el acuerdo UE–Mercosur define el marco, es en relaciones como la de la Argentina y España donde ese marco se vuelve operativo. Donde se decide si la apertura se queda en intercambio o escala en transformación. Ahí es donde el acuerdo deja de ser comercial y pasa, efectivamente, a ser productivo.

Los autores son ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación y socio fundador de Abeceb, y presidente de Equipo Económico y ex secretario de Estado de Presupuesto y Gastos de España, respectivamente