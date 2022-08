Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “No se puede vivir en una ficción de creer que la energía, el gas y el transporte son baratos”

En el marco de la decimonovena edición de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, organizada junto con la Cámara de Comercio y Servicios Argentina, el titular de la entidad, Mario Grinman, planteó que la suba de tarifas -cuya implementación para los usuarios no residenciales todavía no fue detallada por la Secretaría de Energía- se trasladará a los precios, aunque “el impacto no será muy negativo”.

De acuerdo con Grinman, esto se deberá a que si “el mercado no lo acepta, no lo van a poder trasladar porque no van a poder vender”. En diálogo con LA NACION, dijo que, sin embargo, “no se puede vivir en una ficción de creer que la energía, el gas y el transporte son baratos”.

Además, se refirió a la diferencia que hubo entre los usuarios no residenciales y residenciales, que contaron con un formulario para volcar sus datos de ingreso y vivienda con el fin de mantener el subsidio. “A mi no me gusta hablar de discriminación. Veremos qué pasa en el futuro cercano”, sostuvo.

Mario Grinman, titular de la CAC Pablo Lasansky

“Desde la Cámara venimos reclamando el sinceramiento de las tarifas. Tratamos de ser prudentes, es complicado quejarnos porque aumentaron. Lo que sí, nunca debió haberse permitido el atraso. Hubo una recuperación en la gestión anterior y se perdió. Es un comenzar nuevamente”, dijo.

Con respecto al consumo, dijo que se encuentra en los mismos niveles, pero “segmentado en bienes durables”. “Mirá lo que son: una latita de conserva, cualquier cosa que no tenga fecha de vencimiento. Cuando tenés los billetes, que pierden valor día a día, haces un acopio. Comprás mercadería”, agregó.

Además, sentenció: “El argentino puede comprar por los planes ahora 12, 18. Es una buena herramienta. Pero, sin cuotas, no se puede comprar nada”.

El evento tiene la presencia de funcionarios como Sergio Massa, ministro de Economía, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la _Ciudad de Buenos Aires. Respecto de su participación, comentó que “las expectativas sobre sus anuncios son relativas”. Sobre Larreta, comentó: “Viene diciendo en todos los foros una serie de enunciados. Se tendrán que transformar en un plan”.

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Natalio Grinman en el Council of the Americas Victoria Gesualdi - Télam

“No se puede cambiar el rumbo en 15 meses. Se puede comenzar a generar o a utilizar herramientas para generar caminos. El que tiene la responsabilidad de gestionar tiene que hacer las cosas un poco mejor para que el que venga haga las cosas un poco mejor. Cada vez que cambia un gobierno, se refunda la Argentina. Por eso estamos como estamos”, cerró.