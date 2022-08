Council of the Americas, en vivo: funcionarios y empresarios debaten en Buenos Aires sobre política, energía y desarrollo productivo

En el marco de la decimonovena edición de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, organizada junto con la Cámara de Comercio y Servicios Argentina, se reúnen en el hotel Alvear ejecutivos de firmas estadounidenses, diplomáticos, gobernadores y funcionarios nacionales para disertar sobre las perspectivas económicas y políticas del país.

Este año el cierre del evento estará a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa, y a lo largo de la jornada se presentarán funcionarios como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el embajador de Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, y su par en el país, Marc R. Stanley; y los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gustavo Sáenz, de Salta; entre otros.

Uno de los temas clave de la fecha será el de la Argentina frente a la oportunidad energética. En el panel, al respecto disertarán, con Susan Segal (presidente y CEO del Americas Society/Council of the Americas) como moderadora Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Estrategia y Planeamiento Upstream de Pan American Energy; Guillermo Calo, managing director de Rincon Lithium Project, Río Tinto; Matías Campodónico, presidente de Argentina y Región de Sur de América Latina de Dow; y Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina.

El encuentro vuelve a desarrollarse de manera presencial luego de tres años, ya que en 2020 y 2021 la pandemia de coronavirus obligó a su realización en forma remota.

09.12 | Flavia Royón, repudió la filtración de la lista de políticos y famosos que reciben subsidios

La secretaria de Energía, Flavia Royón, se refirió esta mañana a la lista que se hizo pública de políticos y famosos que reciben subsidios en sus servicios. “Esa información no ha salido de la Secretaría, la repudio. No estoy de acuerdo con la filtración de datos personales, esa información no se filtró desde la Secretaría”, dijo la funcionaria en la previa del evento.

Así se anunciaron los detalles sobre las tarifas de luz y gas, Flavia Royón, secretaria de Energía junto a la directiva de Aysa, Malena Galmarini Fabián Marelli

