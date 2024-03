Escuchar

El exministro de Economía Martín Guzmán criticó en duros términos a los funcionarios del Gobierno tras conocerse el dato de la inflación que se posicionó en 13,2%. “ No se debería estar festejando ”, explicó el exfuncionario de la administración de Alberto Fernández. En tanto, sostuvo que la Argentina está “mucho peor” que hace tres meses y aseguró que la forma en la que se ajustaron las cuentas públicas no es sostenible en el tiempo. “ No vale celebrar si es a costa del país ”.

Guzmán apuntó contra la forma de comunicar del Poder Ejecutivo y en específico del presidente Javier Milei. Dijo que “mienten” y “tergiversan” los números con los que intentan ubicar en un dígito a la inflación. “La inflación era alta en 2023 y explica el malestar de la gente de ese momento, pero en un tercer mes de gobierno festejar un 13,2% de inflación significa que estamos mirando las cosas mal. De ninguna manera alguien que tiene la responsabilidad de conducir al pueblo podría estar celebrando un 13% de inflación mensual”, expresó en diálogo con C5N el martes por la noche.

Tras conocerse el dato de la inflación que difundió el Indec, Milei aseguró que al 13,2% de febrero “hay que quitarle hasta seis” puntos a raíz de una serie de conceptos que explicó en su sus redes sociales y que la ubicarían en 7,2%,. Además, el jefe de Estado destacó como “formidable” la gestión del actual ministro de Economía, Luis Caputo.

“Esto no tiene un bagaje técnico que tenga el menor reconocimiento en cualquier lugar serio. Son números para distraer. Es para el relato”, planteó Guzmán.

El economista señaló que pese a que ve que existe un plan económico de gobierno, considera que el problema es que no se apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores. “Lo que hoy se ve no es que la casta está pagando el ajuste, sino que lo esta pagando la gente y en particular algunos sectores”, disparó y siguió: “Veo como objetivo central que suba el precio de los bonos. La economía se cae fuertemente pero el precios de los bonos de los que hay que empezar a repagar más pronto (la deuda del Estado con quien le prestó al Estado) crecen de precio”.

El exministro de Economía, Martín Guzmán Rodrigo Néspolo - LA NACION

Evaluó que esto ocurre dado que “la recesión es tan fuerte que lo que genera es que se caen la importaciones y al no haber plata no hay demanda... Entonces si no consumís, se importa menos, y si es así el país gasta menos”. Y agregó: “Está claro que hacía falta reducir el déficit y ordenar las cuentas, el tema es que hay distintas formas de hacerlo”.

Por otro lado, fue consultado sobre la decisión del Ejecutivo de permitir abrir las importaciones para productos de la canasta básica: “Lo que debe estar pasando es que deben estar mirando los números de marzo y no van en la línea con lo que venían diciendo ”.

Sobre la reunión de Economía con los dueños de supermercados explicó: ”Empiezan a aparecer cosas que antes eran palabras prohibidas pero que es natural. Desde afuera todos son Pep Guardiola, pero al entrar a la cancha la situación es más difícil”. “¿La Argentina está mejor o peor que hace tres meses? Está claramente peor. La perspectivas también”, enfatizó.

En vistas a la próxima inflación que desde el Ejecutivo esperan que siga en descenso, Guzmán marcó que podría ser más alta. “En marzo hay un factor importante de estacionalidad, sumado a todos los aumentos del gas, la electricidad y prepagas que le ponen presión a la inflación”.

De vuelta, fustigó: “Está bien celebrar si ocurre en el marco del desarrollo de la Nación, pero no si es a costa del país. No es la manera positiva y virtuosa de atacar el problema”.

Por último insistió en los sectores más perjudicados. “El costo lo paga la clase media, los jubilados y los trabajadores informales. Son quienes pagan el ajuste. La caída en las jubilaciones ha sido brutal. Y a veces parece que no importan... Uno escucha a la canciller diciendo barbaridades... La falta de empatía es tal que por ahí es como si no hubiera tenido abuela”.

