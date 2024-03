Escuchar

El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, aseguró que al sector privado hay que darle la mejor posibilidad de inversión, sacando normas que restan potencial por ejemplo a los productores. Según precisó, la intención del Gobierno es “devolverle a los productores la rentabilidad”. Criticó el modelo económico del último gobierno: “Cerraba si los salarios eran bajos”.

“A los productores queremos devolverles la rentabilidad que el Estado le ha sacado a partir de múltiples regulaciones impositivas. Creo que si al sector privado le damos las señales acordes, tal como venimos haciendo y podemos sostenerlo en el tiempo, va a poder expresar todo su potencial, que es mucho”, dijo el secretario durante el Summit de AmCham 2024. Además, mencionó que producto de esa quita de regulaciones, la sociedad va a poder “disfrutar” de esta decisión. “Cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de un modelo federal, inclusivo y que sea equitativo para el territorio”, resumió.

Durante su intervención, que se realizó este martes en el evento que se realizó en el Centro de Convenciones Buenos Aires, sostuvo que desde hace décadas, el país produce alrededor de 3 millones de toneladas de carne vacuna. “Cuando estábamos llegando a esos números, Brasil era importador de carne vacuna de la Argentina, que era el principal exportador mundial; nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de leche que hace tres décadas”, ejemplificó.

Según dijo, en producciones regionales hubo retrocesos importantes. “Esos incentivos que debería haber no estuvieron. Realmente, hubo un modelo económico de aislamiento del mundo; una situación en la cual solamente el modelo cerraba si los salarios eran bajos, y como no hay inversiones, no había productividad y los salarios son bajos. Si eso pasa hay que subsidiar los gastos y tratar de poner alimentos baratos. Ese fue el modelo que tuvimos hasta el 10 de diciembre”, apuntó sobre el gobierno anterior.

Fernando Vilella, secretario de Agricultura, durante su charla en el Summit de la Amcham 2024, junto a Fernando Cozzi, country representative de Cargill Cortesía Amcham

En este contexto, se refirió al sector: “Si damos el ambiente y las condiciones a los productores para que las inversiones crezcan, el mercado mundial se abra, las regulaciones de todo tipo [se quitan], desde las laborales hasta las prohibiciones de esas regulaciones, eso va a generar una respuesta que si la sostenemos en un par de años nos va a sorprender por la magnitud”.

El secretario recordó que el primer punto del Pacto de Mayo, que impulsa el gobierno de Javier Milei es “la inviolabilidad a la propiedad privada”, tal como está en la Constitución Nacional, y que esto va de la mano de la propiedad intelectual. “Eso que en la Argentina, por diversos motivos, muchas veces no se respeta. Desde el primer momento [de Gobierno] estamos tratando de que esa propiedad intelectual fuera reconocida de forma tal que parte de ese retroceso que tenemos en soja, pueda resolverse. Si nosotros miramos los últimos 20 años, nuestro país, comparado con Brasil y Estados Unidos, tenía el mismo rendimiento por hectárea de soja. Hoy estos otros países tienen entre 600 y 700 kilos más por hectárea”, acotó.

“Tenemos cada vez menos empresas que se dedican al mejoramiento de autógamas como soja o trigo, algunas se han ido del país. En otros casos, uno puede observar que en Brasil hay varios eventos que aquí no hay”, expresó. Mencionó que hay oportunidades para el desarrollo de variedades de horticultura, ya que hay “muy pocas”, al igual que el algodón o el maní o de legumbres, donde hay oportunidades de desarrollo y crecimiento. El Gobierno había buscado a través del proyecto de la ley ómnibus adherir al Acta de Upov-91 que entiende en la protección intelectual para la industria semillera. Vilella aseveró que esperan estar con el tema dentro del relanzamiento del debate de la ley.

El secretario de Agricultura destacó el rol del productor agropecuario de la Argentina Cortesía AmCham

Sobre el medio ambiente, afirmó que la posición de la Argentina tiene que estar sustentada en la ciencia. “Cuando se habla de ganadería como el causante del impacto ambiental, nuestro sistema puede mostrar con datos que eso no es así. Estamos hablando de sistemas mixtos, pastoriles, donde una parte del carbono involucrado se fija en los vegetales y el que se libera a partir del rumen de los vacunos en 12 años desaparece de la atmosfera y es proveniente de la propia fijación fotosintética”, dijo.

“Tenemos un pollo que es producido con la tercera parte de la huella de carbono que tiene un pollo inglés. Podemos exportar etanol con la menor huella ambiental a partir de la producción del maíz”, agregó.