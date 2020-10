"Hay que tener cuidado con el endeudamiento en dólares", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

A pocas horas del anuncio formal de un paquete de medidas fiscales y de política monetaria, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que habrá una sola medida cambiaria: los funcionarios de alto rango no podrán utilizar su cupo de US$200 correspondiente al 'dólar ahorro'.

"Queda algo que definirá el Banco Central sobre los funcionarios de alto rango, ministros, secretarios, sobre la compra de divisas, pero nada más", dijo el ministro, sobre las medidas que se anuncian esta tarde. En una entrevista con Ámbito Financiero, explicó luego que será una medida "transitoria".

De ese modo, los funcionarios de alto rango quedarían excluidos del mercado único y libre de cambios (MULC), como los empleados de empresas que recibieron ayuda estatal para pagar salarios y quienes reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH), algunas de las condiciones que inhabilitan a las personas para comprar divisas.

El ministro de Economía no dio demasiadas precisiones sobre los anuncios que vienen, pero sí habló de tres sectores clave: el exportador, el energético y el de la construcción. "Habrá medidas de política monetaria que ayudarán a que no haya incentivos para dilatar exportaciones y adelantar importaciones, que va a ayudar al frente de las reservas del Banco Central, pero no habrá más medidas cambiarias", proyectó.

Por otro lado, dio a entender que el Banco Central trabaja en una suba de tasa de interés "en función de cómo evoluciona la actividad", dijo. "El Central está en reunión de directorio y lo comunicará la autoridad competente. Pero estamos trabajando en forma coordinada en cuestiones para profundizar la normalización de la economía", destacó.

Dijo que las medidas que se tomen van a estar relacionadas con cuestiones tributarias que satisfagan cuatro principios: la sostenibilidad fiscal, la progresividad, la simplicidad y los incentivos a la producción para la contratación y la formalización de empleo.

"Son anuncios coordinados con todo el gabinete de Gobierno y también con el Banco Central, que publicará un comunicado sobre el rumbo de la política monetaria. Hay distintos ministerios, todos trabajando con Jefatura de Gabinete, es un anuncio transversal como todo esquema de política amplio", describió.

Para el ministro, el mercado de activos en pesos se está recuperando y aseguró que una parte de la emisión que viene se absorberá en la demanda por estos activos. Afirmó que esto "ya ocurre en magnitud muy grande desde este año". Por otro lado, afirmó que el año que viene no habrá un gran impacto inflacionario por la recuperación económica porque todavía hay una gran capacidad ociosa. Recordó que, según el presupuesto que él mismo presentó, la inflación proyectada por el Gobierno para 2021 está en torno al 29%.

"Lo que necesitamos es ir generando condiciones para que cuando esa capacidad ociosa se reduzca, la Argentina pueda seguir creciendo", sumó. Por otra parte, estimó el déficit de este año en un 8% y explicó que el porcentaje del 4,5% para el año que viene "impacta en un aumento del gasto real con respecto a 2019, pero al mismo tiempo una reducción con respecto a 2020". Aseguró que este mes el resultado de la recaudación será positivo en términos reales.

