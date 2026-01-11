Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no derrotó a la inflación

Luego de que se conocieran los primeros datos que anticipan el IPC nacional, el economista Carlos Melconian analizó el plan del Gobierno y reiteró que la administración mileísta no llegará al objetivo de una inflación de un dígito anual. “Acá se considera que cuando la inflación está en un 20% anual el Gobierno ‘mató’ a la inflación”, marcó.

“Cada vez que leo que dicen que el Gobierno derrotó a la inflación... Eso no es cierto. Tomar la decisión de ir a un dígito anual es un plan de estabilización muy serio que no veo que este Gobierno pueda ni vaya a encarar en el corto plazo", consideró Melconian y siguió: “Requiere otros temas solucionados que todavía este programa no tiene: no está graduado y sigue armándose en el día a día”.

Así, en diálogo con radio Splendid este sábado, el analista económico sostuvo que la “cabeza argentina” se había estacionado en una inflación de “2 y moneditas” que “si tiraba 2 se ponía contento y si tiraba 2 y medio abría un signo de pregunta”.

“Es un régimen cambiario que tiene y tenía una banda en la cual no se puede pasar y lo juntás con una inflación que va al 2 y piquito. Decís ‘acá va a haber algo’… Para que el dólar camine tranquilo hay que reprimir. A mí no me van a convencer de que es un dólar libre; tiene un nivel de flotación que te lo pones de sombrero en algún momento", sostuvo y dijo: “¿Qué decisión correcta tomó en algún momento? Indexar el techo o la banda con la inflación pasada. Nadie piensa que el dólar va a quedarse quieto".

Y añadió: “Tengo la impresión de que probablemente vamos a seguir diciendo que el mandato es el de derrumbar la inflación, pero, por el momento, como diría el general, saco el brazo izquierdo pero giro a la derecha”.

Por otro lado, Melconian remarcó la importancia de que el plan económico se enfoque en la reactivación económica. “Hay un problema con el poder adquisitivo, no hay una hoja de ruta. Hay personas que subestiman las finanzas, que tienen un sesgo productivista y creen que el resto de las cosas se arreglan, pero hay un escenario que es todo lo contrario”, lamentó.

“Uno dice, ¿con eso a dónde vamos? No hay libreto ahí, sin ofender a nadie. Ese es un tema complicado. Desde la macroeconomía, para contestar profesionalmente hay que concentrarse en los determinantes, en el crecimiento del poder económico, pero eso se prostituye con si abro la economía... Eso va al margen", diferenció.

Carlos Melconian , economista en somos Pymes en la Rural de Palermo Ricardo Pristupluk

“Este es un modelo que laboralmente ajusta con informalidad al poder adquisitivo. Ahí, con semejante nivel de informalidad, eso viene para mantener el poder adquisitivo aplacado. Ganan más plata en el informal que en el formal; en la macroeconomía no renace el crédito y eso va a tardar; consideró y sumó: “Ahí vemos los determinantes de una parte del consumo que va a ir despacio. Otra es la tasa de inversión, es una cosa que va a tener conflicto en el camino”.

Para cerrar, Melconian hizo alusión a los préstamos que tomó la Argentina con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional: “El 2027 será más picante. Hay una mezcla en el endeudamiento argentino. El programa de la Argentina es la calidad y la vuelta al mercado; engendra un conflicto entre la deuda con organismos internacionales y la deuda con Wall Street. Cualitativamente, si es importante, vamos a una pelea en el 2027, todavía no empezó, pero nos vamos a acordar de este programa".