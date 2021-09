Martín Guzmán: “Sin endeudamiento en pesos y sin asistencia del Central, están diciendo que debería haber ajuste”

CORDOBA.- El ministro Martín Guzmán volvió sobre uno de los ejes de campaña elegidos por el Frente de Todos (FdT): diferenciar el endeudamiento en dólares del gobierno de Mauricio Macri del de en pesos de la administración de Alberto Fernández. “Es insólito que nos critiquen -dijo-. Sin el endeudamiento en pesos y la asistencia del Banco Central están diciendo que debería haber ajuste”. En esa línea se preguntó: “Cómo estaría” hoy la economía sin todo “el apoyo” que recibió del Estado. “No se estaría recuperando como se está recuperando porque se protegieron las capacidades productivas dentro de lo que se pudo”, agregó.

Guzmán llegó a Córdoba para sumarse a la campaña en vísperas de las PASO del FdT; Compartió una cena con empresarios -con tarjetas de $20.000, $50.000 y $80.000- y expuso sobre “tranquilizar la economía” después de que hablaron los candidatos a senador Carlos Caserio (va por su reelección) y Martín Gill, encabeza la lista de diputados y mantiene su cargo de secretario de Obras Públicas y la licencia como intendente de Villa María.

En marcado tono de campaña en un distrito que le es adverso al kirchnerismo, el ministro subrayó que el “destino de cada provincia está atado al del país” y preguntó a los 300 participantes “cómo les va hoy”. “Se está viviendo un proceso de recuperación sólido. No queda lugar a dudas. Más sólido de lo que vislumbrábamos. Para nosotros es sano hacer política económica sin sobreoptimismos”.

Aunque no había empresarios de renombre, sí sus compañías compraron tarjetas para la cena. En la mesa de Guzmán estaban los representantes de las productoras de biocombustibles más importantes de Córdoba (Bio4 y Pro Maíz), un sector afectado por la reforma de la ley y también de Naranja (la tarjeta ahora una fintech). Astori, Aceitera General Deheza -por “prescripción médica” no estuvo Roberto Urquía-, Porta, Roggio, Pintecord, Boero Butigliengo y Electroingeniería fueron algunas de las compañías que aportaron al encuentro.

“Vino Guzmán el profesor, faltó el ministro”, deslizó un empresario ante LA NACION al final de los 90 minutos que duraron la exposición sobre el estado de situación y el rumbo económico, así como las respuestas a seis preguntas de la audiencia. Al funcionario se lo vio relajado y de buen humor. Acompañó su presentación con gráficos.

“Con redistribuir no alcanza; hay que generar cada vez más valor y conocimiento”, afirmó a poco de arrancar e insistió en que una base del programa político es el federalismo que “reparte oportunidades en todo el territorio federal”. Insistió en que hay una “recuperación acompañada de perspectivas positivas”. Varias veces reiteró que se toman decisiones conforme a las “restricciones” que afronta la Argentina.

Deuda, en pesos

Al referirse a la deuda planteó un “disculpen”, seguido de “a nosotros nos gusta mirar hacia adelante”. Y se apoyó en los gráficos que mostraban un crecimiento del endeudamiento de US$100.000 millones entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019. “No había forma de ponernos de pie sin resolver esto”, apuntó, y señaló que la “filosofía” con que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la misma que se aplicó con los acreedores privados: “Lograr un acuerdo que nos permita un perfil de deuda que se pueda afrontar sin dañar la recuperación”.

Unas 300 personas participaron de la reunión con Guzmán.

“La Argentina necesita financiarse en su propia moneda”, subrayó y aseguró que recibe comentarios de economistas que coinciden con esa posición. Admitió que, aunque en campaña es difícil que hagan público ese parecer, les pide que “lo digan después”. Reiteró que la deuda tomada en pesos es “absolutamente sostenible, con una tasa debajo del crecimiento de la economía”.

“Necesitamos construir la confianza para que no haya tensiones en la salida de capitales y que empiecen a ingresar capitales -describió-. Quisiéramos un esquema que desaliente la llegada de capitales financieros; hace falta más resiliencia, más reservas. Hoy la situación es defensiva y se adapta en la medida en que se puede”.

No abundó sobre el tipo de cambio: se limitó a reconocer que la mayor emisión presiona sobre el valor y que se requiere de un crecimiento “sostenido” de las exportaciones para que no haya faltante de divisas. Sobre la brecha cambiaria, directamente no habló.

Inflación

Guzmán adelantó que la inflación de agosto será “menor al 3%” y que desde este mes no sólo habrá bajas intermensuales sino interanuales: “Llevará tiempo llevar la inflación a un nivel de economías tranquilas. No se puede hacer de un día para el otro, como no se puede bajar el déficit de un día para el otro o ajustar el gasto y frenar la recuperación”.

Señaló que el proyecto de presupuesto 2022 que presentará el 15 de este mes volverá a contemplar una reducción del déficit. “La inflación tiene un componente monetario, pero también requiere resolver la generación de divisas, el problema de la deuda y reducir el déficit -añadió-. Y en la Argentina hay un componente más, que es la coordinación de precios y salarios porque las expectativas juegan un rol clave”.

En diferentes oportunidades el ministro volvió sobre el rol contra cíclico del Estado: ”La recuperación no es una casualidad sino que es el producto de acciones concretas tomadas en una situación de escasez de instrumentos”.

Una de las consultas fue de un productor agropecuario, quien criticó la restricción a las exportaciones de carne. Guzmán ratificó que es un “actuar con los instrumentos con que se cuentan” y dijo que se avanzará en un “proceso de normalización” a la vez que indicó que uno de los objetivos del Gobierno es “ir a un esquema de más industrialización, con un criterio productivista”.