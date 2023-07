Martín Lousteau cruzó a Franco Rinaldi por sus declaraciones y disparó contra el espacio de Jorge Macri: “Yo no me haría el distraído”

escuchar

Martín Lousteau criticó en duros términos las declaraciones de Franco Rinaldi en tono discriminatorio contra un periodista. Lousteau cuestionó que desde el espacio rival en la interna de la ciudad de Buenos Aires, no hayan pedido “profundas” disculpas en un tema que no es “menor, ni trivial”. “¿Nos vamos a hacer todos los distraídos solo por que compite en otra lista?”, se preguntó el precandidato a jefe de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) en diálogo con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios.

“Si hubiera estado en mi lista le hubiera dicho que no puede ser candidato”, dijo el exministro de Economía y aseguró: “No creo que no lo piense, porque si no lo pensás es muy difícil agraviar y descalificar al otro”. En la semana el politólogo pidió disculpas por sus expresiones de tono discriminatorio y homofóbico vertidas tiempo atrás, entre ellas referidas a la supuesta condición sexual de un periodista y aseguró que eran parte de un experimento y en un marco artístico.

Sobre ello Lousteau consideró: “Tienen una gravedad inusitada. Hay muchos grupos agraviados. El colectivo LGBTQ+, las persona que viven en barrios populares, los que tienen otra raza, los que son pobres”.

Martín Lousteau cruzó a Franco Rinaldi por sus declaraciones

“Veo dos cosas: en primer lugar me parece difícil de creer que es un experimento en el que se ‘excedió', en el que estaba experimentando cuando agravia a alguien que fue abusado, o que nace en condiciones distintas socioeconómicos diferentes a las suyas. No me parece tampoco una expresión artística”.

Asimismo, no aceptó las disculpas de Rinaldi y criticó que el sector de Pro que banca a Rinaldi no se haya expresado en repudio, ni haya tomado acciones directas. “Creo que todavía no hubo una disculpa profunda con cada uno de los que le agravió... Él está en otra lista, pero en Juntos por el Cambio”.

“Por eso el partido lo llevó a la Junta Electoral, porque al día siguiente salvo que la gente vote abrumadoramente por [Graciela] Ocaña, él va a estar en la lista... Alguien que piensa así y descalifica al otro. No me parece un tema tribal que lo podemos dejar pasar. Me parece grave, importante y no es un tema menor. Decir que es un experimento es minimizar el daño que le hizo a otros.

Además, advirtió sobre la circulación de los videos, y la posibilidad de que cualquier persona los pueda ver. “Esto está circulando. Tengo un hijo, pero también tengo seis sobrinos y seis ahijados que me preguntan sobre el tema”.

Por otro lado criticó la gestión del Gobierno de Alberto Fernández con respecto a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y el doble trabajo de Sergio Massa como candidato y ministro. “Estos problemas que estamos viendo son producto de las políticas que tratan de tapar con una olla a presión la realidad”.

“No solo perdimos la soberanía negrita sino que producto del riesgo país del costo de financiamiento, la obra costó mapas. Se atrasó justamente por eso y cuando decidió hacerlo el estadio tardó un monto”, subrayó el referente radical y arguyó: “Me gustaría ver cómo planificamos la próxima obra. A veces los tiempos no están o algunos no quieren debatir”.

“Ya tenemos una economía con mucha fragilidad que el kirchnerismo ha extendido porque tapó esa armadura en aras del contexto electoral. Y tenemos un ministro que quizás en otro país no sería problemático, pero que tiene una doble agenda, es candidato por un lado, lidiando con el presente que no lo resuelve y por otro lado debería estar resolviendo esos problemas”, fustigó contras Massa.

Además, se refirió a la problemática que derivó en paros de colectivos y trenes en la última semana. “Las tarifas de colectivo las pone el Gobierno Nacional y con lo cual determina el subsidio. Si dependés como empresario de que te pasen el subsidio para la paritaria y no te lo dan y se atrasa se genera un problema. La tensión está generada por el Gobierno Nacional”.

Propuestas para el empresariado

Más adelante en la entrevista habló sobre sus propuestas para los empresarios. “Una ciudad es un ejercicio de convivencia, en todas las cosas, en el transporte público, en el hospital, en el bar de la vereda, y podemos ser la mejor ciudad si es más justa. Vale para la persona que vive en un lugar vulnerable hasta un empresario”.

“En la Argentina en la ciudad, el empresario no es solo un tema de si tiene mucha o poca carga tributaria, tiene un costo de administración tributaria muy grande, creo que se pueden bajar a la mitad los agentes de retención, eso libera un montón de capacidad del día a día. Hoy se tienen que ocupar de las barbaridades que inducen la política”, dijo.

“Creo que podemos reducir sellos a tres o cuatro hechos imponibles para descartar todo lo demás, contratos de alquiler o cosas que queremos que se regularicen y que te garanticen más derechos”, insistió Lousteau.

Además, explicó que “se puede ir bajando ingresos brutos en actividades que crecen más que el resto, porque no es que dejas de recaudar y se lo podes devolver el año que viene a crédito fiscal”.

Y por último añadió: “Se pueden devolver saldos acumulados en este contexto que necesitas capital de trabajo porque el capital de trabajo te lo como la inflación”.

LA NACION

Temas Martín Lousteau