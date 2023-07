María Eugenia Vidal habló sobre la “verdad detrás del gasoducto” y apuntó contra el oficialismo: “Siempre con relato”

escuchar

La diputada María Eugenia Vidal volvió a pronunciarse sobre el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner -lo había hecho previamente a través de Twitter-, habló sobre la “verdad” que yace detrás de la obra que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y criticó al Gobierno.

Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), programa conducido por José Del Rio, Vidal consideró que el evento que tuvo lugar esta tarde en Salliqueló responde un mismo esquema operativo del oficialismo: “Otra vez el autoelogio, otra vez la mentira sobre algo que es positivo para la Argentina. Siempre con relato”.

A continuación, insistió en que “no se puede tapar la realidad de la gente con más relato” y profundizó respecto del origen de la obra de red energética.

María Eugenia Vidal habló sobre la “verdad detrás del gasoducto”

“En junio de 2019, Mauricio pone un DNU para empezar con la construcción. Antes de que nos fuéramos del gobierno, se llevó a cabo la licitación. Después de las PASO, en las que predominó el oficialismo, los empresarios prefirieron no adjudicar la obra por la incertidumbre de aquel resultado. Una vez que ellos asumieron el poder [en referencia al triunfo de Alberto Fernández], pararon todo el proceso por tres años”, explicó.

Y sumó: “Se dieron cuenta el año pasado, cuando vieron venir la sequía y que iban a faltar dólares, que tenían que avanzar con el gasoducto. Es así que lo hicieron en tiempo récord y gastando un montón más de plata de la que deberían haber gastado. Esa es la verdad detrás del gasoducto”.

Respecto del nombre que se le adjudicó a la construcción, la exgobernadora bonaerense consideró que “ellos han hecho un culto a la personalidad”.

Luego, volvió a relacionar al kirchnerismo con la verdad y sostuvo: “Tienen que poner la verdad sobre la mesa. Al kirchnerismo le molesta discutir sobre la verdad porque no puede defenderse. No lograron avanzar en cosas que nosotros habíamos hecho bien. Todo fue para atrás, incluso la economía”.

Vidal aprovechó además para responderle precandidata a intendenta de Tigre Malena Galmarini, quien la acusó de querer dejar “en manos de amigos” la explotación del gasoducto y “cobrar peaje a los productores de Vaca Muerta”. “¿Qué es lo que va a hacer desde Tigre para mejorar la vida de la gente?”, le preguntó a la también titular de AySA y aclaró que no le presta atención a “chicanas ni a discursos”.

“Esto no es otra cosas que una agresión. ¿Les parece digno que una mujer que hace política se dirija así a otra? Tal vez ella piensa que la política es una carrera por el cargo. Yo no. Todo lo que discuto son datos y hechos. A mi me interesa saber qué proyecto de país le van a ofrecer a los argentinos. Hace 3 años y medio que gobiernan y le echan la culpa al resto”, cerró.

