Franco Rinaldi pidió disculpas tras las críticas, pero apuntó contra los que quieren que se baje de la precandidatura

escuchar

El precandidato a legislador porteño por el PRO Franco Rinaldi pidió hoy “sinceras disculpas” y se manifestó arrepentido por sus expresiones sobre discriminación y homofobia en redes sociales, que le valieron duras críticas. Sin embargo, a pesar del pedido de la UCR porteña para que sea desplazado como precandidato ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, él mantuvo en pie su postulación.

“La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista. No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política”, sostuvo Rinaldi en Twitter.

De esta forma, el politólogo salió a pedir disculpas por expresiones de tono discriminatorio y homofóbico vertidas tiempo atrás, entre ellas referidas a la supuesta condición sexual de un periodista.

“Evidentemente me vengo explicando mal. Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección”, comenzó su descargo.

“Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí”, reconoció.

Hola a todos. Quiero aclarar lo que pienso sobre la controversia de los últimos días, porque evidentemente me vengo explicando mal.



Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 9, 2023

Las manifestaciones de Rinaldi generaron repudios desde diversos sectores, incluso de importantes referentes de su propio espacio, e incluso derivaron en un pedido de renuncia a la precandidatura de parte de la UCR y del senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau.

Según dijo Rinaldi, decidió hacer esta reflexión porque ahora tiene una “responsabilidad política”. “No me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten”, indicó.

Y sostuvo: “Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación”.

Rinaldi ya había explicado en LN+ que sus dichos fueron parte de “una performance” que ha “ejercitado durante muchos años” y descartó que constituyeran “un acto discriminatorio”.

Y concluyó: “Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable”.

LA NACION