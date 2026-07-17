Más aerolíneas refuerzan y suman vuelos para la final del Mundial

A la espera de que Aerolíneas Argentinas confirme si incorporará nuevos vuelos chárter a Nueva York para la final del Mundial, que se disputará el próximo domingo, Latam también decidió reforzar su operación para atender el fuerte aumento de la demanda.

La compañía incrementó la capacidad de varios de sus vuelos mediante el reemplazo de aeronaves por modelos de mayor porte y agregó un servicio especial entre Buenos Aires y Nueva York, con conexión en Santiago de Chile.

Entre las medidas implementadas figuran el cambio del avión asignado al vuelo Santiago–Nueva York de este viernes, que pasó de un Boeing 787-8 a un 787-9 y sumó 29 asientos; el reemplazo de dos vuelos entre Aeroparque y San Pablo, que pasaron de operar con Airbus A320 a A321, con un incremento conjunto de 94 plazas; y el cambio del equipo en el tramo San Pablo–Nueva York, donde un Boeing 787 fue sustituido por un Boeing 777, lo que permitió agregar otros 110 asientos.

Además, la aerolínea programó un vuelo especial Buenos Aires–Santiago en un Airbus A321, con capacidad para 221 pasajeros, que conecta con otro servicio extraordinario entre Santiago y Nueva York operado con un Boeing 787-8, con 271 asientos. Según indicaron desde la empresa, al momento de este reporte todavía quedaban algunos lugares disponibles en ese itinerario.

Por su parte, la agencia de viajes Almundo informó que ya vendió el 100% de los paquetes turísticos que había puesto a la venta para la final. En cuanto a las entradas comercializadas de manera individual, solo queda un remanente cercano al 10%.

Festejos en el Obelisco. Victoria de Argentina 2 vs. Inglaterra 1, Buenos Aires. Hernan Zenteno

La compañía también advirtió que las alternativas aéreas —tanto en vuelos internacionales como en los tramos internos dentro de Estados Unidos— son cada vez más limitadas en términos de fechas y horarios. En ese contexto, sus especialistas continúan buscando nuevas combinaciones con escalas para responder a la demanda de último momento. La escasa disponibilidad, además, sigue presionando al alza los precios de los pasajes.

El refuerzo de la oferta aérea llega después de una demanda inédita registrada apenas se confirmó la clasificación de la Argentina a la final. El miércoles, Aerolíneas Argentinas puso a la venta dos vuelos chárter directos entre Ezeiza y Nueva York y los casi 500 asientos disponibles se agotaron en apenas 10 minutos, pese a que las tarifas rondaban los US$5000 por persona. Ante esa respuesta, la empresa evalúa sumar nuevas frecuencias para atender la demanda de quienes todavía buscan llegar a tiempo al partido.

Vista del estadio durante el partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Michael Wyke - FR33763 AP

La presión sobre la oferta también se refleja en el resto del mercado. Las agencias de viajes aseguran que conseguir un pasaje se volvió una tarea cada vez más compleja y que los precios continúan escalando a medida que se acerca el domingo. En muchos casos, las únicas alternativas disponibles implican combinar vuelos con escalas en ciudades como Santiago, San Pablo o Miami, o incluso aterrizar en otros destinos de Estados Unidos y completar el trayecto por vía terrestre.

En paralelo, comenzaron a aparecer opciones de mayor costo para quienes priorizan llegar a Nueva York a cualquier precio. Entre ellas, vuelos en aviones privados compartidos entre grupos de pasajeros, una modalidad que ofrece mayor flexibilidad horaria, pero con tarifas muy superiores a las de un vuelo comercial.