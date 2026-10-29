Más de 1800 empresas quieren subirse a la ola del RIGI, sobre todo en el sector de la minería

ROSARIO.- Match. Es la palabra clave en el evento “Ronda de negocios RIGI”. Esta ciudad recibió a las pymes argentinas con expectativa para ampliar sus negocios y a algunos de los representantes de las empresas que harán las inversiones más importantes previstas para los próximos años, a través del RIGI.

El encuentro reunió a unas 1800 empresas proveedoras previamente seleccionadas entre las casi 2600 que se inscribieron para participar. Del otro lado estuvieron cerca de 40 compañías de minería y energía, junto con firmas vinculadas a otros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como Toyota, Pampa Energía, Sidersa y la terminal portuaria de Timbúes, contó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. “La apuesta central es promover el desarrollo de proveedores locales y aumentar el contenido nacional de las grandes inversiones”, dijo.

Uno de los sectores que presentó más proyectos para adherirse al RIGI es el de la minería, sobre todo litio, cobre, oro y plata. En el encuentro, se hizo especial foco en este sector, abriendo puertas para que las pymes se sumen a la cadena de valor. Participaron empresas contratistas como Techint y Pecom, junto con algunos de los principales jugadores del sector, entre ellos Río Tinto, Glencore, Posco, Vicuña y Minera Andina.

Llegar al match

La operatoria fue la siguiente: reuniones de 15 minutos, cara a cara, entre quienes lograron un match previo. A través de una plataforma, las pymes se anotaron presentándose y explicando qué ofrecen, y las grandes empresas que se adhirieron al RIGI eligieron con quién reunirse. El día estipulado se produjeron varias reuniones planeadas previamente, aunque informalmente se dieron algunas más.

Posibles proveedores de pymes argentinas cara a cara con los representantes de los grandes inversores; el reloj marca rigurosamente el tiempo disponible Marcelo Manera

De acuerdo con estimaciones preliminares del CEU-UIA, la actividad industrial se mantuvo ligeramente a la baja en el mes de septiembre (-0,2%). Por su parte, en la comparación interanual, se estima una caída en torno al 3,4%. Con estos datos, en lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,8% respecto al mismo período de 2025 y 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

En un contexto complejo, las pymes están dispuestas a adaptarse, dicen, a nuevas necesidades. Muchas de ellas, empresas familiares, saben lo que es tener un dueño que hace de CEO, pero también pueden arremangarse para hacer todos los trabajos que se necesiten. Por eso ofrecen en distintos eventos productos y servicios, pero también escuchan, en estado de alerta. Una frase, dicha al pasar por un gigante multinacional que invierte millones de dólares, puede convertirse en una nueva unidad de negocios.

¿Qué necesitan las grandes? “De todo”, contestó un empresario de una de las minas de cobre de la Argentina. Desde sábanas hasta transporte y logística, alimentos y agua, además de servicios varios. Las necesidades son interminables y hay muy buenas oportunidades para sumarse a la “onda minera”. Pero, advierte, “así como hoy se invierte, los accionistas levantan campamento muy rápido si cambian las reglas de juego”. No creen que esto pase: el RIGI está bastante “blindado”, confían, pero por las dudas lo dejan asentado.

Alejandro Wagner, director de ProPymes del Grupo Techint, se refirió a que el derivado de las inversiones en el RIGI “es una oportunidad de US$32.000 millones para la industria naciona l”. Un estudio elaborado por la entidad y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la participación de Fundar, estima en ese monto el mercado potencial de bienes metalmecánicos que podrían abastecer empresas argentinas en los próximos diez años, para los sectores de petróleo y gas y minería.

Por otro lado, durante la ponencia resaltó que las exportaciones de energía y minería pasarían de unos US$ 16.000 millones en 2026 a US$75.000 millones en 2035. El desafío, dijo, es que ese crecimiento también impulse el desarrollo industrial y la generación de empleo en el país.

Mucho para ofrecer

La expectativa que generan los proyectos impulsados por el RIGI movilizó a decenas de pymes. Entre los servicios que se ofrecen están la logística, metalmecánica, ingeniería, análisis de suelo y agua, equipamiento industrial, módulos habitacionales, salud laboral, alimentación, transporte y construcción de infraestructura, entre muchos otros.

Vender a las grandes empresas de los sectores mencionados no es fácil ya que las exigencias son muchas, sobre todo en certificaciones. Trabajar en altura, o en lugares remotos, ser un proveedor confiable en lugares en que, si no se cumple en tiempo y forma, pueden quedarse sin agua potable, por ejemplo, implica que los posibles proveedores son analizados con lupa.

Tomás Perosio, Lucas Tibaldo, Victoria Oldani y Juan Pablo Serroels presentaron sus empresas en varias reuniones con los grandes inversores del país para integrarse a su cadena de valor Marcelo Manera

Entre las pymes presentes estuvo Proind Ingeniería, una metalúrgica rosarina de 47 años que fabrica equipamiento eléctrico para generación de energía. Con 50 empleados y presencia en Chile y Uruguay, la firma ya trabaja para sectores como Vaca Muerta y la minería. “Muchas veces es difícil llegar a las grandes empresas siendo pyme. Estos encuentros nos dan una accesibilidad que por nuestra cuenta no tendríamos”, señaló Victoria Oldani, quien tenía cinco reuniones programadas.

También participó Go Baires Logística, empresa especializada en logística sanitaria para operaciones en zonas remotas. La firma presta servicios a yacimientos petroleros y mineros mediante ambulancias 4x4 y equipos de telemedicina. “Llevamos la medicina hasta donde no hay médicos”, resumió Tomás Perosio, quien llegó al evento con casi diez reuniones agendadas.

Desde Santa Fe, el consultor Francisco Tibaldo presentó los servicios de su firma de ingeniería civil y topografía, que emplea a 35 personas y participa en proyectos de infraestructura en todo el país. La empresa realiza relevamientos con drones y GPS para generar modelos digitales del terreno, una tarea clave para el desarrollo de obras mineras y energéticas.

Otro de los asistentes fue Juan Pablo Serroels, empresario de Carcarañá que combina una fábrica de pinturas industriales con una empresa de madera laminada para la construcción. Entre ambas generan empleo para unas 50 familias. Tras desarrollar viviendas modulares destinadas a Vaca Muerta, ahora buscan ingresar como proveedores de proyectos mineros. “En un solo día podemos reunirnos con varios compradores potenciales”, destacó.

La lista se completa con WK, fabricante rosarino de piezas de caucho y plásticos de ingeniería. Su titular, Lucas Torresetti, aseguró que en los últimos meses comenzó a notar un incremento sostenido en las consultas y pedidos de presupuesto vinculados a minería, petróleo y gas. “Tenemos confianza en competir con productos que podrían venir del exterior”, afirmó.

Hubo presentaciones varias en La Fluvia, además de las reuniones entre compradores y oferentes Marcelo Manera

Para muchas de estas pymes, el principal beneficio no fue cerrar negocios de inmediato, sino lograr algo más difícil: sentarse cara a cara con quienes toman las decisiones de compra.

“Cuando se desarrollan estos emprendimientos, no sólo se pone en marcha un yacimiento. Se necesita construir caminos, montar campamentos, proveer energía, alimentación, transporte, viviendas y equipamiento. Es una cadena de valor enorme que abre oportunidades para miles de empresas”, cerró Puccini.