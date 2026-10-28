Más de 35.000 personas se anotaron para encontrar trabajo en una feria de la Ciudad que ofrece 2500 puestos

La Rural se convirtió hoy en una feria de trabajo con la Expo Empleo BA Conectados. La jornada que va de 10 a 18 horas, convocó a más de 10.000 personas que confirmaron su participación para cubrir 2500 ofertas laborales.

“Está rara la fila”, se escucha entre los que esperan en una larga cola que se va desde la entrada al predio, se extiende por la vereda de la Avenida Santa Fe hasta Darregueyra, vuelve hacia el playón de ingreso y continúa por la Avenida Bullrich casi hasta el acceso de Arteba.

El evento lo organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Trabajo y Empleo. Se orienta a personas de todas las edades y a estudiantes de los últimos años de la secundaria, que buscan su primera experiencia.

El Pabellón Ocre de La Rural, donde se espera que la convocatoria supere a las asistencias confirmadas Fabián Marelli

Entre la multitud, un grupo de alumnos del Instituto Santa Rita vino con Matías (36), rector del secundario. “Estamos con los dos quintos años por la iniciativa de una profesora. Ellos ya tuvieron las actividades obligatorias de vinculación laboral. Ahora les damos la posibilidad de traer su currículum, pero no sé si conseguir trabajo es su objetivo”, contó a LA NACION.

El inusual movimiento en la mañana de Palermo despierta la curiosidad de los transeúntes, que se acercan a consultar de qué se trata la convocatoria. Mientras tanto, algunos postulantes evitan contestar a las preguntas y se tapan las caras con sus currículums cuando pasan frente a las cámaras de televisión, para evitar comprometer su situación laboral actual. Es que sus empresas no saben que están allí en busca de una nueva oportunidad.

Fernando (61), vecino de Belgrano de pelo y barba platinada, lleva un año buscando trabajo. “Es la primera vez que vengo a un evento así. En las entrevistas virtuales no te convocan; cuando venís y te conocen en persona, cambia la dinámica”, explicó. Después de desempeñarse en ventas consultivas, ahora aspira a un puesto administrativo.

La cola de postulantes en busca de trabajo se extendió por varias cuadras en el barrio porteño de Palermo Fabián Marelli

En esa línea, Sandra (55), licenciada en Relaciones del Trabajo de Villa Luro, sostiene que su edad la limita al postularse por canales digitales: “Por más que pongas tu foto en el CV, acá ven tu presencia, es otro diálogo y otra oportunidad. Hace un año que busco trabajo, estoy para lo que venga”.

Hubo familias que asistieron juntas en busca de una oportunidad. Tomás (22), estudiante de periodismo de Caballito, hizo la fila con su papá. “Los dos estamos buscando trabajo; mi viejo se quedó sin laburo hace medio año y para él es más complicado por la edad, a pesar de tener mucha experiencia. Necesito la plata y busco algo en atención al cliente o administración”, relató el joven.

Federico (31) es vecino de Barracas y acudió de traje y zapatos. Para él, la ocasión combina la búsqueda de un puesto fijo con el networking: “Trabajo como independiente, pero los clientes se están cayendo, entonces vine a buscar un flujo de ingresos más sólido, ojalá pueda ser en relación de dependencia”, admitió. “Tengo algunas empresas identificadas que me interesan en LinkedIn, pero es mejor venir a hablar directamente”.

Los postulantes buscaron tener un diálogo directo con empresas antes de dejar su currículum Fabián Marelli

Además, la feria convoca a quienes buscan mejorar sus condiciones laborales. Como Melany (19) de Belgrano, cajera de una conocida cadena de supermercados y estudiante de Diseño de Indumentaria, quien aprovechó su franco para acercarse. “A ver si consigo algo con un sueldo acorde, puedo trabajar de lo que sea, hasta traje dos tipos de currículums”, dijo y se quejó: “Hace unos meses fui a otra feria como esta y no quedé, a veces parece una lotería”.

En el Pabellón Ocre de La Rural se armaron stands de las 100 empresas participantes, donde los postulantes pueden hablar directamente con los equipos de Recursos Humanos, entregar sus currículums y conocer las vacantes y perfiles que se requieren.

Entre las firmas que forman parte de la exposición figuran PwC, Axion Energy, Supermercado Día, Randstad, Adecco, Burger King, Carrefour, Swiss Medical, Tango Software, Suministra, Manpower, Prosegur, DHL Express Argentina, Hospital Alemán y Grupo Temple, entre varias otras.

La fila de personas, a mano y contramano, sobre la vereda de la Avenida Santa Fe Fabián Marelli

Además del sector privado, participan organismos públicos porteños como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Dirección General Políticas de Juventud; y organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentran Unicef, Fundación Discar, Fundación Cimientos, Semillero Digital y Fundación Empujar.

Presente en el predio, Laura Alonso destacó a LA NACION: “Expo Empleo ya es un clásico de la Ciudad, donde se encuentra el sector privado y miles de personas de todas las edades que están buscando trabajo”. Y agregó: “El sector público genera este espacio de encuentro para romper un poco la fragmentación y la soledad de cada uno que piensa que está buscando trabajo y se siente perdido. Como lo indica el lema, la mejor manera de buscar y ofrecer trabajo es estando conectados”.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Horacio Bueno, detalló ante la consulta de este medio: “Se anotaron 35.000 personas y confirmaron 12.000, pero esperamos en total mucho más de 10.000 personas recorriendo el lugar”.

Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, en la Expo Empleo BA Fabián Marelli

“Por indicación del jefe de Gobierno Jorge Macri, buscamos responder a una necesidad que es de todas las edades y perfiles. Para eso dividimos la Expo en cinco sectores: quien tiene un talento orientado a la salud, la gastronomía o el comercio va directo a donde corresponde y tiene las ofertas concentradas”, indicó Bueno.

El subsecretario afirmó que se trata del evento principal del año, aunque dejó abierta la puerta a un nuevo encuentro antes del 2027: “Quizás a fin de año metemos alguna Expo Barrial más pequeña con alguna orientación, pero esta es la última grande que hacemos”.

La ocasión tiene también una propuesta que desarrolló simultáneamente en cuatro auditorios, donde se dictaron talleres sobre redacción de currículum, técnicas de entrevista, desarrollo de habilidades blandas, aplicación de inteligencia artificial a la búsqueda de empleo y nuevas tendencias laborales.

Para facilitar la asistencia, la organización también incluyó un espacio de calma y un área de cuidado para niños para quienes concurren acompañados por sus hijos.

Balances

Esta edición en La Rural se suma a 7 ocasiones previas de la Expo Empleo Barrial en distintas comunas de la Ciudad. En lo que va del ciclo, participaron 10.600 personas, se ofrecieron 2860 vacantes y se registraron más de 1500 inserciones laborales.