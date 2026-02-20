El ingreso disponible de los hogares cayó en diciembre y sigue por debajo de 2023

Es un número que explica el malestar en los bolsillos que sufren los argentinos y deja deudas pendientes en el mundo del trabajo más allá de la flamante reforma laboral con destino de ley en el Congreso. El “puchito” que le queda a una familia después de pagar los gastos fijos terminó en diciembre de 2025 por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023, que, vale la pena aclarar, estaba inflado por el Plan Platita del kirchnerismo.

Sin embargo, según datos procesados por consultoras privadas, el ingreso disponible en los hogares sumó el último mes del año pasado su cuarto mes en caída, un número que marida con la retracción real de los ingresos, según el Indec, y con la falta de intensidad en la recuperación del consumo masivo.

“El motor complementario fuera de borda, que era el crédito, los personales y tarjetas, también encuentra un límite, porque gastos fijos del hogar, un 23% del ingreso familiar, y las cuotas de préstamos, un 26%, ya explican que al día 5 del mes a la familia le queda el 50% del salario para ir todo el mes al super o al shopping. Por eso alguno deja de pagar la tarjeta, y la mora trepa al 9%”, explicó Hernán Lacunza, exministro de Economía y director de Empiria.

Según esta firma, el ingreso disponible cayó 1% real mensual en diciembre, aunque su crecimiento interanual fue de 2,9%. la caída mensual fue la cuarta consecutiva y desde septiembre, precisaron, acumuló una contracción del 3,1% en el cuatrimestre. Con respecto a noviembre de 2023, cuando asumió la gestión libertaria de Javier Milei, la brecha es de -6%.

“Debido a la base de comparación y al envión de fines de 2024, la mejora promedio de 2025 fue del 12%. Para 2026 se espera una tendencia neutra (0% internanual en diciembre), con una variación esperada de -2% en el promedio anual (arrastre negativo de fin de 2025)”, estimaron en Empiria.

“El cierre del ingreso disponible del año pasado, si uno toma todo el nivel promedio de 2025 y lo compara con el promedio de 2024, es muy positivo. Pero en buena medida por la baja, muy baja base de comparación que fue el primer semestre de 2024. Tenemos un crecimiento promedio del 14% para 2025. Pero muy buena parte de la recuperación se abortó en febrero-marzo”, afirmó Federico Moll, director de Ecolatina, consultora que, a diferencia de Empiria, ya tiene registros interanuales negativos en diciembre (una retracción de 1,9%). “En el arranque de 2026, lo mismo; la tendencia incluso es levemente negativa”, agregó el experto.

Hernán Lacunza Aníbal Greco - La Nación

Ingresos y gastos en diciembre

En el segmento de hogares de menores ingresos (deciles 1 al 4), la caída fue del 1,3%, mientras que fue 0,8% en los hogares de mayores ingresos. “En ambos casos, la caída de diciembre fue la mayor desde febrero de 2024. El segmento de ingresos bajos sigue 6,9% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el de ingresos altos es 1,9% inferior”, dijeron en Empiria.

“La familia tipo compra menos changuitos en el super. Si hace dos años compraba 10, ahora compra 9,5″, dijo Lacunza y agregó: “Es con igual cantidad de leche, pero menos cerveza, aunque no tiene la angustia de que el mes que viene comprará menos leche por riesgo de híperinflación”.

Según la consultora del exminsitro, la caída en los salarios (-0,8% en los registrados y 0,9% en los informales) explicó en diciembre la merma en el ingreso disponible. Los salarios privados cayeron 0,3% ese mes. Fue el cuarto mes consecutivo. De esta manera, están 2,6% debajo de noviembre de 2023. Los públicos se redujeron 1,8% en términos reales y 17% contra el arranque de Milei, aunque con heterogeneidad: los provinciales están 9% peor que en noviembre de 2023, mientras que los nacionales, un 38%. “En igual sentido, el aumento del 0,5% en los gastos fijos (que llegaron a representar el 22,8% de los ingresos) también atento contra el ingreso disponible. Las caídas de la electricidad en 1,4%, y del agua en 1,9%, no lograron compensar los aumentos de los alquileres (+0,6%), expensas (0,4%) y transporte público (3,9%)”, indicaron desde la consultora privada.

Empiria recalcó que el consumo se recuperó levemente de la caída postelecciones, especialmente entre los durables. “El consumo de bienes de largo plazo creció 12% en el mes -inmuebles y autos-, mientras que el consumo no durable solo aumentó 0,8%, y cayó 7% interanual”, precisó.

Los ingresos siguen en problemas Shutterstock

“El crédito es el principal motor de la mejora de durables en los últimos dos años, con un incremento del 89% entre 2025 y 2023, seguido por el mercado inmobiliario (CABA, Córdoba y PBA) y, más atrás, el patentamiento de vehículos (con una evolución disociada de la producción automotriz local, por mayores importaciones). En el otro extremo, cines lidera la caída (-23%, afectado por cambio de hábitos de consumo), mientras las ventas en el canal mayorista o super se redujo 22% y 11%, respectivamente, y el consumo de carne, nafta y gasoil cayó entre 3% y 5%”, agregaron en la firma privada.

“Con el ingreso disponible estancado, difícilmente se revierta la evolución en el segmento no durable, mientras que el durable está más asociado al crédito, que podría tener una recuperación de la mano de menores tasas de interés y estabilidad cambiaria”, cerraron los técnicos del equipo de Lacunza.

Qué pasó con los ingresos

En términos interanuales, es decir la comparación entre diciembre de 2024 y 2025, la inflación fue del 31,5%. Si se considera la variación interanual real de los salarios, hubo suba del sector público provincial (0,8%) y una baja del público nacional (-8,6%). En el caso del sector privado registrado, la caída real interanual fue del -2,1%, según datos del Indec masticados por el Iaraf.

Con relación a noviembre de 2023, mes previo a la llegada de Milei, los salarios privados registrados están 1,6% debajo y los del sector público un 17% debajo (35,2% los nacionales y 9,3% los provinciales).

“De cara a 2026, el arrastre estadístico del diciembre, es decir bajo el supuesto que esos salarios reales se mantengan todo 2026, la situación del poder adquisitivo sería la siguiente: empleados privados formales tendrían una caída real de 1%; los públicos nacionales, una baja del 4,3% y los públicos provinciales; una retracción del 1,8%”, anticipó el experto.