De la guerra regional a la presión sobre los alimentos: cómo Medio Oriente y Ucrania redefinen la agenda agrícola mundial

Desde fines de febrero, el conflicto entre Israel e Irán dejó de limitarse a guerras indirectas, operaciones encubiertas y enfrentamientos a través de organismos regionales —también conocidos como proxies— y pasó a una guerra regional abierta, con impacto creciente sobre la estabilidad internacional y, en particular, sobre los sistemas alimentarios.

A lo largo de estos meses se han publicado innumerables análisis sobre las consecuencias directas e indirectas de esta escalada. Mientras algunos advierten sobre sus impactos en la economía global, otros se concentran en sus efectos sobre la producción agrícola, la ganadería y los sistemas alimentarios internacionales.

Todo indica que la combinación de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania está acelerando un proceso más amplio: la reconfiguración de la seguridad alimentaria global, mediante el desplazamiento progresivo de recursos desde la sostenibilidad y el desarrollo hacia la defensa y la gestión de crisis.

La FAO señala que el conflicto en Medio Oriente presenta dos amenazas principales para la seguridad alimentaria mundial. La primera es el aumento sostenido en el precio de insumos estratégicos para la producción agropecuaria, particularmente fertilizantes, combustibles y logística. La urea alcanzó los 725,6 dólares por tonelada a fines de marzo de 2026, con un aumento mensual del 53,7%, mientras que los fertilizantes fosforados superaron el 10% interanual. La interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz redujo la oferta global de fertilizantes, afectando especialmente a países importadores como Brasil.

La suba de la urea afecta los costos de producción Archivo

El segundo punto resulta aún más crítico: la intensificación del conflicto podría colocar a cerca de 45 millones de personas adicionales en situación de inseguridad alimentaria severa o riesgo de hambruna. En este contexto, organismos internacionales, ONG y mecanismos de cooperación se ven crecientemente forzados a redirigir o congelar fondos originalmente destinados al desarrollo agrícola, la sostenibilidad o la adaptación climática, para responder a emergencias humanitarias inmediatas.

Conflicto

A ello se suma la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha dañado infraestructuras críticas para la producción y exportación agrícola. Las exportaciones ucranianas de cereales continúan por debajo de los niveles previos a la guerra, profundizando la fragilidad de los mercados agroalimentarios internacionales.

En el sector agropecuario global, este escenario está generando una reasignación progresiva de recursos. Fondos que originalmente estaban destinados a expansión productiva, innovación tecnológica o sostenibilidad comienzan a ser absorbidos por mayores costos operativos, energía, transporte e insumos estratégicos.

En paralelo, los conflictos están acelerando un cambio estructural en las prioridades presupuestarias internacionales, donde el aumento del gasto en defensa desplaza progresivamente inversiones vinculadas a sostenibilidad ambiental, investigación agropecuaria y desarrollo rural.

Europa constituye un caso particularmente representativo, en línea con los datos de gasto militar reportados por organismos como Stockholm International Peace Research Institute y NATO. En 2024, el gasto en defensa creció cerca del 17,5%, lo que obligó a ajustar partidas previamente destinadas a innovación, sostenibilidad y protección ambiental.

La alta tensión derivada de los conflictos en Ucrania y el Golfo Pérsico ha llevado a numerosos países a priorizar la protección de infraestructuras críticas y la seguridad estratégica, impulsando aumentos significativos en los presupuestos de defensa. Alemania incrementó su gasto en defensa un 24%, España cerca de un 50%, mientras que países fronterizos con Rusia y Ucrania, como Polonia, Lituania y Estonia, también registraron incrementos relevantes (según tendencias relevadas por SIPRI y la OTAN).

Este reordenamiento presupuestario está generando un efecto indirecto: la reducción relativa de fondos destinados a investigación, desarrollo agrícola e innovación de largo plazo. La prioridad se desplaza hacia la defensa, la estabilidad inmediata y la seguridad alimentaria de corto plazo, mientras que la sostenibilidad estructural pierde peso en la agenda internacional.

Sigue abierta la guerra en Ucrania Kateryna Klochko - AP

Para América Latina —y particularmente para la Argentina— este contexto abre oportunidades coyunturales en sectores exportadores estratégicos, impulsadas por la suba de precios internacionales de commodities agrícolas y un potencial incremento de ingresos externos. Sin embargo, estas oportunidades conviven con riesgos significativos: aumento de costos de insumos, presión logística, volatilidad financiera, restricciones crediticias y una mayor exposición a la desaceleración económica global.

En este escenario, el desempeño de la Argentina dependerá no solo del contexto internacional, sino también de su capacidad interna para sostener competitividad, estabilidad macroeconómica, eficiencia logística y acceso a financiamiento. Sin estas condiciones, incluso un ciclo externo favorable podría diluirse rápidamente, limitando la posibilidad de transformar ventajas coyunturales en desarrollo productivo sostenido.

El autor fue director del Departamento de Relaciones Exteriores de Israel y ahora consultor privado