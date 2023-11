escuchar

El balotaje que se disputará entre el candidato oficialista, Sergio Massa, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, tiene en vilo no solo a los mercados, sino también a los empresarios, que buscan semblantear a los postulantes en cada encuentro que comparten o aparición pública. En este sentido, muchos estuvieron viendo el último debate presidencial, aunque las conclusiones acerca de la performance de los postulantes fueron divergentes.

El creador de Nordelta y fundador de Consultatio, Eduardo Costantini, dijo en diálogo con LA NACION que Milei y Massa presentan “dos países diferentes, uno con menos Estado y mayor rol del sector privado y el otro con más Estado”. Sin embargo, agregó que ninguno aportó nada nuevo en el debate, sino que siguen con las mismas propuestas. “En la primera parte estuvo mejor Massa y después fue parejo. En el balance no creo que lo que pasó cambie mucho el voto de las personas”, sumó.

Por otro lado, Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dijo que Massa demostró un manejo hábil de preguntas a Milei, pero que el candidato de La Libertad Avanza contestó con solvencia económica y puso en claro el fracaso de la gestión de Massa en el Ministerio de Economía, describiendo los índices de inflación, pobreza y falencias que hoy padece la sociedad.

“Massa buscó endulzar al electorado con su habilidad discursiva, pero su espíritu poco creíble se notaba en sus comentarios. Además, no hizo propuestas serias. Sigue con las ambigüedades que caracterizan a su conducción, donde el país está cada vez con mayor insolvencia financiera internacional, sin dólares. Milei, en su cierre, definió con más precisión los objetivos de su propuesta liberal basada en la estabilidad monetaria, el crecimiento económico y el bienestar social, dejando atrás muchas décadas de involución y decadencia. Lo que busca en definitiva la sociedad”, opinó.

En tanto, José Urtubey, accionista del grupo forestal Tapebicuá y de la papelera Celulosa Argentina y hermano del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, tuvo una opinión totalmente contraria a la de Tagle y consideró que quedó demostrado lo improvisado de Milei con sus posiciones sobre el comercio exterior y la insistencia en la dolarización.

“La improvisación viene por el lado de mostrar el desconocimiento del Estado. Creo que fue muy llamativo lo de la triangulación, decir que no iban a participar los Estados en las relaciones comerciales, sino solo los privados y, frente a cualquier inconveniente, podría reemplazar el mercado chino a partir de una triangulación vía la comercialización por otro país. Eso me parece que es lo más delicado que dijo Milei, amén de que también me pareció valorable lo de Massa acerca de mantener la educación gratuita. En materia de lo que fue todo el contexto integral del debate, fue muy superior Massa, sin lugar a dudas, y el consenso que yo recibo es ese”, aseguró.

Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, calificó el resultado del debate como un “empate mediocre”. “Milei estuvo muy flojo, mal coacheado, cuando debería haberse centrado en todo lo que no hizo Massa en un año. Después fue de menos a más y cerró bien, pero no agregó nada nuevo. Sergio estuvo muy equilibrado, como se viene mostrando”, continuó.

Por último, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Copal, Daniel Funes de Rioja, valoró el hecho de que haya habido un debate, si bien dijo que faltó tiempo para profundizar en las propuestas.

“No voy a dar una opinión político partidista, sino a señalar que un debate entre candidatos presidenciales es valioso desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, más allá de las cuestiones que podrían haberse abordado y que no llegaron a tratarse en profundidad. Pero reitero que, que haya habido un diálogo, aun con tensiones, pero sin actitudes violentas, es un dato a reconocer a los candidatos en este debate”, cerró.