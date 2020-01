Conferencia de prensa, por precios cuidados. Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete), Matías Kulfas (Ministro de Desarrollo productivo de La Nación) y Paula Español (Secretaria de Comercio Interior) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

8 de enero de 2020 • 08:58

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, reconoció el esfuerzo que hicieron los empresarios por haber alcanzado el acuerdo que ayer permitió relanzar el programa de Precios Cuidados. "Fue un diálogo muy fructífero", contó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Además, en sintonía con la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que generó el rechazo de sectores del campo, pidió un esfuerzo a quienes "tienen alguna capacidad".

Sobre la inflación, el ministro volvió a precisar que Precios Cuidados no se relanza como "una idea para controlarla", sino que el programa "es una herramienta más dentro de un plan". Tras criticar a la gestión de Mauricio Macri por su mirada monetarista sobre el problema, remarcó que su gobierno tiene un abordaje multicausal. "Se ataca con distintas medidas", dijo el ministro. Y así coronó la idea con el acuerdo económico y social que el presidente Alberto Fernandez viene convocando y que, según el funcionario, sirve para darle fin a las "pujas distributivas mal administradas".

Consultado acerca del aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el ministro reconoció que "hay sectores en el campo que no están conformes pero que están dialogando. No hemos cerrado el diálogo con nadie", pero dejó en claro que la situación "requiere un esfuerzo". El economista agregó que el Gobierno tiene "una mirada integral que busca algo más profundo que cobrar más impuestos. La intención es avanzar en una cadena de valor más agregada. Queremos que haya más inversión y empleo en muchas provincias".

El ministro hizo un diagnóstico sobre el estado de la economía que recibieron. "Es una economía desordenada. No hay un solo ámbito que no tenga dificultades", lanzó. A su vez, marcó la necesidad de normalizar el mercado de cambio. "Trabajamos para un esquema de regulación que no genere obstáculos para la inversión. Necesitamos un punto intermedio: ni regulación absoluta ni desregulación".