Vuelve la Coca-Cola. Cómo será el nuevo Precios Cuidados de Alberto

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 19:46

"¡Volvió la Coca-Cola!", exclamó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. "Y Paty", completó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para destacar los principales cambios en el relanzamiento de Precios Cuidados, que llegará con una lista más chica; "refinada" -con primeras y segundas marcas- y con subas para algunos productos y bajas para otros.

La canasta de más de 500 productos de la era Cambiemos se convertirá ahora en una de 310 que regirá desde hoy, pese a que la disponibilidad de los productos se verá en su esplendor -según estimó el Gobierno- en diez días. De la lista larga de Mauricio Macri sólo 70 seguirán dentro del programa oficial. Estos productos tendrán una suba de precios promedio de 9%. Los otros 240 que se suman a la lista de referencia mostrarán ingresarán con el mismo precio que tenían al momento de ser seleccionado o con reducciones significativas que llegan hasta un 32%, según el Ministerio de Desarrollo Productivo. El total de la nueva canasta de Precios Cuidados muestra una baja promedio de 8%, con relación a precios promedio del mercado.

Ni el secretario de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también presente en en el anuncio, ni Cafiero, ni Español precisaron en la conferencia de prensa que ofrecieron esta tarde en Casa Rosada en qué lado del sube y baja se encuentran los productos esenciales para el consumo de los argentinos. Sí, en cambio, dieron algunos ejemplos. Español dijo que las toallitas femeninas bajarán un 16%; los pañales, un 13%; el desodorante, entre 20% y 30%; el shampoo, cerca del 30%; y las galletitas dulces, entre 10% y 15%. También bajará la manteca. No hubo enumeraciones sobre los productos que mostrarán incrementos en sus valores.

"No es un congelamiento", explicó Español, que precisó que habrá revisiones trimestrales del programa (serán mensuales en el caso de los alimentos frescos). Sin embargo, la lista de los actuales productos no cambiará durante un año. Sólo podrá ampliarse, explicaron. Español destacó que entiende la necesidad de que haya rentabilidad empresaria para que no surja el desabastecimiento de productos, algo habitual en tiempos del cristinismo. "No queremos que los precios queden muy atrasados", afirmó la ex secretaria de Comercio Exterior.

"Esta no es una política antiinflacionaria", destacó, por su parte, Kulfas, que aprovechó para cuestionar la mirada del gobierno de Macri sobre el control de la inflación enfocada sólo en la restricción monetaria. Afirmó que Precios Cuidados era sólo una parte en la política de acuerdos sectoriales, política macroeconómica y referencia de precios. No precisó, en cambio, los detalles de la política oficial para luchar contra una inflación que terminará cerca de 54% en 2019 tras la gestión de Cambiemos, con dólar y tarifas de los servicios públicos congelados.

Los funcionarios dijeron que el nuevo programa Precios Cuidados estará disponible, por ahora, sólo en las grandes cadenas de supermercados. El lunes, en tanto, habrá una reunión con los establecimientos de origen chino y se armará otro esquema para supermercados medianos, regionales y los mayoristas, que se convirtieron -en la búsqueda de mejores precios- en centros de consumo minorista durante los últimos años de elevada inflación.

Español, una vieja conocida de las empresas de consumo, afirmó que habrá un monitoreo y un control del Estado más firme. La funcionaria destacó la cooperación y el diálogo con la industria y supermercados, también su "buena voluntad" a la hora del cumplimiento del programa oficial en el futuro, pero dijo que cuando el Estado está presente "se cumple más".

Entre las grandes novedades, el Gobierno adelantó que habrá una aplicación para celulares que contendrá la lista de los productos en Precios Cuidados. Será la novedad para una primera etapa. En otra posterior, el oficialismo buscará que desde esa plataforma se puedan denunciar faltantes. Por ahora, los controles se harán a través de Precios Claros, los inspectores de Comercio Interior, y de un software que registra compras online y en bocas de expendio. Además, Precios Cuidados renovará su estética, logo y su señalética, dijo la funcionaria.

Español afirmó además que la clave del programa oficial será que vuelva a convertirse en una referencia para los demás precios, pero también para el consumo de las familias.

"Las modificaciones son sustanciales", describió Cafiero en la apertura de la conferencia de prensa para el "relanzamiento" del programa creado por Axel Kicillof. "Desarmamos lo que se había hecho y lo armamos con otro sentido", describió el jefe de gabinete, que destacó la intención oficial de lograr una canasta de productos visibles, accesibles y presentes en las góndolas. "Esto busca recomponer el bolsillo de los argentinos", dijo.

Kulfas fue el más conceptual de los tres en el plano económico. "Nuestro objetivo es ordenar la economía", estimó el ministro de Desarrollo Productivo, que cuestionó la falta de "referencias claras" de precios. Destacó también el diálogo y el consenso buscado con los empresarios y reclamado por el Presidente, y afirmó que el acuerdo es clave a la hora de proteger la inyección de $100.000 millones en la economía para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.