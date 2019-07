Matías Woloski: "Innovar es obsesionarse con un problema y resolverlo"

Matías Woloski, cofundador y CTO de Auth0 Crédito: Fabián Malavolta

En el caso de Auth0, la clave fue simplificar la experiencia de algo que ya existe

Lucila Lopardo 10 de julio de 2019

El padre de Matías Woloski tiene un negocio de repuestos en Warnes. Y el propio Woloski lo define como "el número uno" de la zona. "Trabajé con él y ahí aprendí lo que era vender. En mi caso siempre tuve una red de contención abajo. Sabía que, si me iba mal en Auth0, mi familia me iba a ayudar. De hecho, me ayudó", contó el emprendedor y actual CTO y cofundador del quinto unicornio argentino -valuada en más de US$1000 millones en mayo-. Se trata de Auth0, la plataforma de autenticación y autorización utilizada por miles de compañías en todo el mundo.

Fundada en 2013, la firma ya cuenta con más de 500 empleados en más de 30 países, dado que casi el 60% de ellos trabaja de manera remota. Woloski es ingeniero en informática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y lleva más de 20 años trabajando en la industria del software. En un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion, el emprendedor habló de la importancia de la contención familiar, pero también de la relevancia que toma el conocimiento al momento de encarar un proyecto innovador.

"En 2010, con Eugenio [Pace, su socio] escribimos un libro que analizaba el problema de la autenticación", contó y continuó: "Lo que antes era un empleado que iba a su oficina y estaba conectado a la land del lugar cambió completamente y pasó a ser un mundo donde hay un teléfono con el que me conecto a una app en la nube. Es un problema en el que nos enfocamos fuerte y nos sentamos a ver cómo lo podíamos simplificar".

En este sentido, el proceso analógico de escribir un libro fue lo que llevó a estos dos emprendedores a entender el problema de autenticación a fondo y a buscar y encontrar la solución. "Muchas veces se piensa que innovación es hacer un cohete o algo que no existe. Lo que hicimos nosotros fue simplificar una experiencia, en este caso para el programador", contó y aclaró que lo mismo sucede con plataformas como Uber o Aribnb. "Simplifican la experiencia de algo que ya existe", definió.

"En nuestro caso, el que está dispuesto a pagar por esto es el programador que tiene que implementar un login. Antes era un proceso complejo con potenciales problemas de seguridad", desarrolló Woloski, y alertó que hoy se siguen robando passwords y hay listas eternas publicadas en la web. "Esto es real. Hay un sitio hecho y uno puede chequear si su password se hizo pública. Lo que hacemos nosotros es permitirles a un Netflix o un Spotify que no les suceda eso, les damos ese superpoder", destacó.

Hacia el final de la entrevista, Woloski definió la innovación y dijo que, para él, consiste en "obsesionarse con un problema y resolverlo de una forma que nadie lo haya hecho hasta ahora". Y dijo: "Yo no podría arrancar un emprendimiento en algo en el que no siento que entiendo el problema".

Sobre el futuro de Auth0, Woloski contó que en varias oportunidades recibieron ofertas de compra. "Si bien analizamos esa situación, con Eugenio nos motiva muchísimo ver el impacto que podemos tener con lo que estamos haciendo", aclaró para dar cuenta de que no tiene en mente vender la compañía. Y cerró con un consejo: "No dejen las contraseñas anotadas en papel".