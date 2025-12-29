Qué prevé el BCRA sobre las reservas y la eliminación de lo que queda del cepo cambiario

El Banco Central (BCRA) se propone avanzar el año que viene en consolidar “el proceso de desinflación, extender el horizonte de estabilidad financiera y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido”, con la meta de ayudar a cumplir con “los objetivos principales del programa de estabilización económica”.

Así lo declamó hoy al presentar sus “Objetivos y planes respecto al desarrollo de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2026″. De esta manera, buscó dar cumplimiento a la obligación que al respecto le impone el artículo 42 de su Carta Orgánica de publicarlo “antes del inicio de cada ejercicio anual”.

La entidad declaró que, en la nueva etapa del programa (caracterizada por la perspectiva de la re-monetización de la economía) intentará compatibilizar “el sostenimiento del crecimiento económico con la estabilidad de precios y el fortalecimiento de las reservas líquidas del BCRA”.

“El BCRA balanceará dos objetivos: mantener el equilibrio monetario doméstico consistente con una reducción sostenida de la inflación y mostrar progreso adicional en el equilibrio externo, fortaleciendo su balance mediante la acumulación de reservas”, ratificó, acotando que los bajos niveles de monetización de la economía “constituyen condiciones iniciales que otorgan un amplio margen de acción para la consecución de estos objetivos”.

Vigilará de cerca el equilibrio y entre el peso y el dólar y fomentará el bimonetarismo LUIS ROBAYO - AFP

El documento insistió en que la oferta monetaria “irá acompañando la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas”. Hay que recordar que, según ya había anunciado, espera adquirir durante todo el 2026 entre US$10.000 y 17.000 millones.

Reiteró a tal efecto que, en la primera etapa que se abrirá este viernes, mantendrá un sesgo en su política monetaria “que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”. Por eso limitará su compra de reservas al 5% de la liquidez cambiaria diaria, aunque, complementariamente, “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

El programa, recordó el BCRA, considera que durante el año por iniciarse la Argentina recuperará el acceso “a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro Nacional”.

“Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas del BCRA, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses”, se precisó.

Incluso detalló que sólo en la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, “podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas a 2025″. Es decir, supedita la apertura total del cepo a que estos presupuestos se cumplan previamente.

(251215) -- BUENOS AIRES, 15 diciembre, 2025 (Xinhua) -- El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, habla durante una conferencia de prensa, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 15 de diciembre de 2025. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Con relación a su política monetaria reiteró que estará calibrada con el objetivo de reducir el nivel de inflación local a promedios internacionales, tomando en cuenta además “su relación con el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero”.

De allí que mientras la inflación observada siga por encima de la inflación internacional, mantendrá un sesgo monetario contractivo respecto de la trayectoria de la demanda de dinero estimada en su Programa Monetario para 2026, “utilizando herramientas convencionales y prudenciales: operaciones de mercado abierto y operaciones con compromiso de recompra”. Y continuará “con el proceso de normalización de los encajes bancarios”, reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera.

La entidad conducida por Santiago Bausili ratificó además el régimen de flotación cambiaria entre bandas y recordó que -desde este viernes- el techo y el piso de esa banda “evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado (es decir con rezago de dos meses, t-2)”. Y auguró que “el fortalecimiento de la confianza en el peso y la flexibilidad para la utilización de dólar facilitará el desarrollo de una competencia plena entre monedas”, algo que facilitará “una nueva ampliación de la intermediación financiera”.

También señaló que, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la comunicación, retomará desde enero “la publicación de su Informe Trimestral de Política Monetaria” para explicar con mayor detalle sus decisiones de la política monetaria.

Pago con QR en el subte. Emova

La entidad aseguró que seguirá propiciando “la consolidación de los desarrollos recientes en materia de instrumentos de pago” y, en el marco del programa Transferencias 3.0, seguirá trabajando “para reducir la incidencia del fraude en los pagos instantáneos, al tiempo de avanzar en la consolidación de la interoperabilidad de las herramientas disponibles”, lo que incluyó “la implementación de la interoperabilidad de los pagos con tarjetas tanto en pesos como en dólares estadounidenses”.

Y anunció que, a lo largo de 2026, avanzará en el diseño y eventual implementación de un instrumento de cobro de cuotas de préstamos canalizados a las familias, que pueda ser utilizado tanto por proveedores no financieros de crédito como por entidades financieras. “Se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en años recientes y productos similares utilizados en otros países”.