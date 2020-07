Mazza. Por el cepo, cerró la casa de cambios más importante del país

En el primer trimestre de 2018, la firma había liderado con amplitud el negocio de cambios minorista del billete físico Crédito: Shutterstock

POSADAS.- Tras 65 años de operatoria ininterrumpida, anunció que dejará de operar Cambios Mazza, la principal a nivel nacional por volumen de transacciones.

La tradicional firma de Posadas -que también tiene sede en la correntina Santo Tomé- sorprendió este fin de semana al enviar un comunicado anunciando que cierra su operación cambiaria para centrarse en el turismo y explorar otras líneas de negocios.

El cepo cambiario, cada vez más restrictivo, y la imposibilidad de abrir sus puertas desde hace más de 130 días, inclinaron la balanza para decidir bajar la persiana a una firma que había comenzado con esta actividad en 1955 y atravesó numerosas crisis económicas y políticas.

"Las restricciones cambiarias que son de público conocimiento, que se profundizan y que afectan el desenvolvimiento normal del mercado de cambios, sumado a la pandemia del Covid 19 y la imposibilidad de prever una fecha cierta de apertura, son razones que nos han llevado a reorganizar la empresa y modificar su matriz de negocios", explicó la firma en un comunicado. La empresa absorberá a todos sus empleados con estas nuevas actividades que encarará.

La cara visible de la compañía es el empresario de origen correntino Juan Carlos Mazza, de 75 años, quien delegó el día a día de los negocios de turismo y cambios en sus hijos Carolina y Pablo. El padre y los tíos de Mazza comenzaron con el negocio en los años 50, cuando viajaban en tren hasta Buenos Aires y los vecinos de Santo Tomé le pedían cambiar los reales que generaba el comercio con la vecina Brasil.

La más importante

En el primer trimestre de 2018, justo antes de la primera corrida cambiaria que llevó a la Argentina a acudir al FMI, Mazza había liderado con amplitud el negocio de cambios minorista del billete físico. Es decir, sin computar el mercado cambiario que operan los bancos, con acreditación en caja de ahorro en dólares.

En enero-marzo del 2018, Mazza Cambios había realizado transacciones por 73,3 millones de dólares. En segundo lugar se ubicaba 2 Arroyos, también de Posadas, con 48 millones de dólares. La firma del contador misionero Eduardo Rey Leyes, fundada a comienzos del 2017, ahora quedará como una de las principales referencias a nivel país cuando reabra la actividad.

Posadas es la plaza más fuerte para el cambio minorista en épocas normales -sin cepo- por la gran demanda de los paraguayos

Esas dos superaron -según datos al primer trimestre de 2018- a otras casas de cambio importantes como Maguitur (u$s33,1 millones), Valuar (25,4 millones) o Maxinta (25,5 millones).

Los cierres de casas de cambio en el país fueron varios y de nombres importantes: Valuar, Maxinta, Columbus, Alpe (ex Puente) y otras. En Posadas, ya había cerrado ARS Cambio y hay otras dos que aún no decidieron si reabrirán o no.

Posadas es la plaza más fuerte para el cambio minorista en épocas normales -sin cepo- por la gran demanda de los paraguayos, que tienen pesos producto de las compras que los argentinos realizan en la vecina Encarnación y quieren divisas.

En tanto en Buenos Aires, las casas de cambio más tradicionales como Piano o Puente, se fueron reconvirtiendo hace ya más de diez años. Piano se transformó en un banco minorista y Puente es una suerte de banco de inversión, que se especializó en financiamiento a empresas, gobiernos provinciales y gerenciamiento de carteras.