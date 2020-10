Medidas económicas. Según analistas económicos, "mucho ruido y pocas nueces"

Consideran que se habían generado muchas expectativas, pero al final los anuncios fueron insuficientes para el contexto de caída de reservas que atraviesa el Banco Central Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La expectativa era muy grande, ya que desde hace unos días se había instalado en el mercado que el Gobierno anunciaría medidas para incentivar el ingreso de dólares. Sin embargo, los anuncios fueron insuficientes, según analistas económicos consultados, quienes ven con mucha preocupación que sigan cayendo reservas del Banco Central, aún luego de las mayores restricciones que le aplicaron al cepo cambiario hace 15 días.

"Mucho ruido y pocas nueces", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Ecolatina. "Se esperaba algo más contundente. Bajar tres puntos las retenciones a la soja es algo, pero luce poco para el contexto actual, en el cual todos los días se siguen perdiendo reservas", dijo el economista, quien enfatizó en que luego del 15 de septiembre, día que se anunciaron las mayores restricciones, el Banco Central vendió en promedio US$50 millones por día.

"Estas medidas venían bien en julio o en agosto; hoy quedan lejos. Necesitamos algo más tipo shock con este nivel de caída de reservas con el cepo ultra reforzado. Habían generado mucha expectativa y termina siendo poco", agregó, y señaló con relación a las medidas que comunicó el Banco Central, de subir cinco puntos porcentuales la tasa de interés de corto plazo y de quitarle previsibilidad al deslizamiento del dólar oficial, que "van en la dirección correcta".

En las redes sociales, los economistas fueron más sarcásticos y parafrasearon el nombre del libro que escribió el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Premio Nobel Joseph Stiglitz, Too Little, Too Late [muy poco, muy tarde].

"No es que estén mal las medidas, pero hubo mucho título de mega plan económico y después no vimos mucho. Los anuncios en general están bien, como reducir las retenciones a las exportaciones y subir reintegros a las importaciones del sector industrial. Me parecen bárbaro porque son medidas de estímulo. Pero el problema de fondo es la falta de confianza, y que este escenario no se sustente en el tiempo [porque las retenciones vuelven a subir en enero] lleva a decisiones de no invertir y a no aumentar las exportaciones. Por mas que bajen las retenciones, si hay una expectativa de devaluación, no habrá un cambio de fondo", dijo por su parte, María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos.

Martín Vauthier, director del estudio EcoGo, destacó que hay "algunos aspectos positivos y otros que requieren un poco más de precisiones, pero en conjunto todavía hace falta más para estabilizar la economía y que no sea solo una medida de corto plazo. Hace falta una estabilización permanente que siente las bases para que el Banco Central deje de administrar la escasez de dólares y la economía pueda recuperarse".

En relación a las medidas del Banco Central, el economista comentó que la suba en la tasa de corto plazo (la de pases) "va en el sentido correcto". "Es la tasa que se trasmite a los fondos de inversión, la cuenta remunerada y la de cauciones, que, al estar muy baja, terminó convirtiéndose en combustible para la brecha cambiaria en un contexto de exceso de pesos en el mercado", explicó.

"A mi juicio, la suba de tasas no termina de ser suficiente, más allá de que van en el sentido correcto, y no me queda claro qué implica que el Banco Central administrará el stock de Leliq para acotar el mayor costo de esterilización. Si el Banco Central reduce la cantidad de Leliq que pueden tener los bancos, esto puede terminar compensado el impacto positivo de la suba en la tasa de pases. Las otras medidas, como la utilización del yuan en operaciones de comercio exterior y el abandono del ritmo de devaluación uniforme, habrá que ver cómo se terminan ajustando", agregó Vauthier.

Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora, en tanto, indicó que, con estas medidas, "el Gobierno sigue esquivando el problema de fondo". "Se está intentando buscar a través de medidas super micro e insignificante restablecer la oferta genuina de dólares en el mercado de cambios", comentó y ejemplificó por qué, para él, el problema no es por el nivel del tipo de cambio, sino por las distintas brechas que hay: "Un productor sojero recibe hoy un dólar de $51,1 y la propuesta del Gobierno es que reciba $53,3, pero mientras tanto, el dólar ahorro vale $133, el MEP, $139, el CCL, $145 y el blue, $147. Bajar las retenciones de 33 a 30% es un caramelito en el marco de un problemón".

"Me preocupa la insignificancia de las pocas medidas anunciadas dado el problema que tenemos. Las reservas netas líquidas están, al 23 de septiembre, en niveles negativas de -US$923 millones, que equivale a las reservas netas de US$2700 millones menos el oro. A eso hay que calcularle que, desde esa fecha al día de ayer, el Banco Central vendió US$807 millones de las reservas. Y hay un agravante adicional: las malas señales empezaron a generar retiros de depósitos en los bancos, que era un problema que no teníamos y que ahora empieza a emerger. Si esto se mantiene en el tiempo, se generará un problema", concluyó.

