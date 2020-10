Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA)

Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara una baja temporal en los derechos de exportaciones para la soja y los subproductos, entidades relacionadas al agro cuestionaron la medida.

"Esto es una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos", dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"El Gobierno con otros sectores seguramente es más generoso. Esto en el campo va a caer mal, en este momento es una señal contraproducente porque nosotros ya tuvimos un conflicto a principio de año cuando se anunció el aumento de las retenciones y se pidió un cese comercial del granos", sostuvo.

La alícuota para el poroto de soja se reduce del 33 al 30% en octubre. Luego sube a 31,5% en noviembre; 32% en diciembre y retorna a 33% en enero próximo. En tanto, los subproductos de harina y aceite bajan del 33 al 28% y regresan a 31% en enero de 2021 para quedar en ese nivel.

En tanto, el presidente de Carbap, Matías de Velazco, dijo que la medida no es un aliciente para acelerar ventas. "El productor va a liquidar en base a lo que necesita como lo ha hecho en estos años. Vemos con preocupación la medida porque esto es un parche; cuando el Gobierno necesita toman medidas aisladas. El Gobierno va a seguir complicado porque esas medidas no van a inducir al productor a acelerar las ventas. El productor va a ir vendiendo de acuerdo a lo que necesita; cuando necesita plata, vende", afirmó.

"El Gobierno sale con un plancito porque no es un plan interesante, son solo para los próximos dos meses, no involucra a la macroeconomía a largo plazo. Está sin rumbo no sabe para dónde ir. Para mí el Gobierno va a fracasar", apuntó. Y a su vez agregó que esto va a ser motivo de preocupación porque estas medidas no van a intentar reactivar la economía. "Cuando subieron las retenciones dijeron que iban a devolver parte de las mismas y ya pasaron más de nueve meses y no ha pasado nada. El Gobierno pocas veces hace cosas y tampoco las cumple. Esas promesas son pocos creíbles para los productores", declaró.

"El Gobierno cree que el campo ni emplea mano de obra ni invierte y por eso lo trata así. No saben, no entiende, no le interesa y este es el principal sector. Es poco inteligente, porque el campo es el sector que podría dinamizar la macroeconomía y el Gobierno le da la espalda", aseveró.

En esa línea, habló el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni: "Estar sobre el 33% y volver a la escala del 33% en tres meses es una fantochada, es una locura reducir por ese tiempo. Y, en cuanto a las compensaciones, tenemos que analizarlo porque recién unos minutos antes de la reunión nos lo pasaron. Nos sigue molestando por la liquidación que ya hicieron los productores. La compensación que les están haciendo escasamente va a ser de 4 puntos. El otro disgusto grande es que hay un diferencial grande respecto de la producción primaria con la industria, que no lo percibe el Gobierno, pero que sí se lo queda el empresario industrial", apuntó.

Para Achetoni, la decisión temporal del Gobierno muestra que no hay un plan. "Es inapropiada, hay una búsqueda de divisas, porque vemos que hay una falta de liquidación que difiere en 2 o 3 puntos, aún a pesar de la diferencia cambiaria. Esto no va a modificar mucho al campo; no va a generar un gran incentivo, pero sí al sector industrial. A ellos les va a quedar con una diferencia que nos tomó a nosotros", agregó.

Por otra parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseveró: "Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores. Bajar las retenciones sobre soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto, puesto que hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida, la situación macro sigue inconsistente, en resumen esto es más coyuntural que estratégico", agregó en las redes sociales el dirigente.

"Necesitamos orientar políticas para producir dólares genuinos con más empleo y producción, con estrategias edificadas en el consenso y una mirada hacia la ruralidad, abordando un plan integral para federalizar la economía y no con las economías regionales en el olvido", apuntó.

Con respecto de la mención del ministro de Agricultura, Luis Basterra, acerca de la negativa de Coninagro sobre la segmentación en retenciones, dijo que la entidad, en esencia, está en contra. "Segmentar sería una forma de admitir mantenerlas, y eso se puede instrumentar a través de Ganancias", aclaró.

