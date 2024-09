Melconian habló del cepo al dólar, de la reforma laboral de Milei y criticó a los trolls libertarios

Escuchar

El economista Carlos Melconian habló este sábado del cepo al dólar, de la reforma laboral y criticó a los trolls libertarios, luego de que el presidente Javier Milei revelara que levantará la restricción cambiaria “cuando la inflación sea de 0%”. Además, el expresidente del Banco Nación se refirió al rol de la oposición y le dio un consejo al líder libertario. “El tiempo me dio la razón”, sostuvo Melconian.

“[Milei] tiene que decirle la verdad a la gente [con respecto al cepo], al final el tiempo me dio a la razón, tiene que ser sin mentirle a la gente, no es ‘miento hasta el 10 de diciembre y después veo qué hago’. El cepo es una cosa difícil porque no tenés dólares ni reservas. Este presidente ha pasado de decir en los primeros meses que estamos comprando un montón de dólares y licuando la base monetaria y que estamos más cerca de dolarizar... Pero después trasciende que no se levanta el cepo”, indicó el economista en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese contexto, Melconian aseguró que el Gobierno no puede levantar el cepo porque “hoy la Argentina no tiene cómo bancarse el consumo de tarjeta de crédito y el consumo de compra de dólares para ahorrar, de viajes y turismo”. Además, dijo que en ese caso se “necesita un dólar a $2500″.

“El cepo en ese segmento va a continuar. Hay que encontrar la posibilidad de que una empresa en el exterior pueda generar sus dividendos; si no, no va a haber inversiones. Hay que modificar las restricciones cambiarias, que no significa liberar el cepo. Hay que revisar sin que signifique devaluar. Esta cuestión del cepo que se ha popularizado, esta cuestión de ‘saco o dejo’, no es así”, apuntó Melconian.

También le hizo recomendaciones a Milei: “Necesitás un equipo que te diga la verdad y se elimine de cuajo toda la cuestión dogmática. Si no, pasamos del dogmatismo K [kirchnerista] al dogmatismo anarcocapitalista. Se debe resolver la empatía, el consenso, la institucionalidad de los cambios, la docencia de decirle la verdad a la gente. Hay que saber escuchar. Me doy cuenta de que es un presidente, como él mismo admitió, que llegó de carambola porque frente a la carencia argentina y el enojo, vino una persona a la que aparentemente deslindaban de la historia argentina, y a la gente no le importó las propuestas y se mandó en el piletazo”.

Sin embargo, deslizó algunas críticas a los trolls libertarios que militan su apoyo al mandatario en redes, sobre todo hacia sus detractores. “Yo no entro en la discusión de ‘ganaste porque fideos con tuco’ o si hubo alguien que le dijo a Milei que era fenómeno barrial y él se ocupa de decirlo en todos lados. Me cae muy mal que gente sin cara y sin nombre agreda por las redes, no a mí, al que fuere. Esas cosas hacen al funcionamiento, porque necesitás a todo el mundo para ayudar. A mí me interesan mucho los contenidos. Te felicito, ganaste, pero tenés que tener la fórmula y el contenido”.

En otro tramo de la entrevista, habló de la reforma laboral, cuya reglamentación se implementó esta semana: “He escuchado a un ministro decir que es un win-win, que ganan los trabajadores y las empresas. No existe eso”. Así, sin mencionarlos, hizo alusión a los lineamientos que brindaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la cartera de Trabajo, Julio Cordero, sobre la reforma laboral. En una nota publicada por LA NACION ambos aseguran que “todos ganan” con esta nueva reglamentación.

La dolarización y el rol de la oposición

Por otro lado, Melconian admitió que la herencia del gobierno de Alberto Fernandez trajo al 2024 una situación “muy difícil y dura” ya que “había que corregir” la economía. “En un momento determinado íbamos a ser el equipo económico de uno de los candidatos y había que jugar en la cancha, de ahí fue lo de fideos con tuco, siempre con respeto, pero como se está comprobando no hay ninguna chance de dolarizar”, dijo el también seleccionado por Patricia Bullrich para ser ministro de Economía en caso de que la actual ministra de Seguridad hubiera ganado la presidencia en 2023.

“Más allá de mis diferencias con esta administración y el enfoque que se está dando a todo esto, todos sabíamos que iba a ser duro. Dolarización, casta y cierre del Banco Central fueron importantes slogans de la política que hicieron ganar una elección. Acá las palabras sirvieron para eso, gobernar es otra cosa”, sumó el economista.

Y luego insistió: “El doble discurso continúa. Lo que maneja las riendas de un país es la política. El Presidente en el día a día se va dando cuenta, más allá del mal timing del asado [con los legisladores tras el veto al aumento a los jubilados], de la Corte, los sindicatos, los subsidios, es que no tuvo más remedio que meterse en eso, lo mismo que pasa con la dolarización, sirvió para la campaña. Lo mismo le está pasando con el tema de la casta. Se da cuenta de que enfrente tampoco hay nada”.

Al ser consultado sobre quién sufrió las consecuencias del fuerte ajuste fiscal implementado en diciembre, el exfuncionario de Mauricio Macri sostuvo: “Esto lo pagó la primera parte del año la licuación porque semejante ajuste, que no es el más grande de la historia de la humanidad para poner todo en su lugar, dio vuelta el horror negativo que le habían dejado y lo convirtió en algo positivo. El fenómeno político de manejar eso con algún grado de empatía y humanidad es mandamiento número uno. ¿Pero qué pasó? No hay nada en frente. Es un fenómeno particular de la política argentina. La política en los últimos 40 años de democracia está en deuda con la calidad de vida de la gente”.

Por último, habló del rol de la oposición, fragmentada entre un Pro más aliado al gobierno, un radicalismo dividido y un kirchnerismo férreamente en contra de la administración libertaria. “Evidentemente la oposición no [tiene un nombre]. Una elección hoy en Argentina me parece intuitiva. Probablemente el Gobierno tenga sus 30 fans y los de la primera vuelta y el resto es una cosa amorfa. No sé a nivel nacional cuánto quedó de Pro de Macri, de la UCR, hablo como un ciudadano más. Eso queda reflejado en el Congreso”, dijo y cerró con un pedido al remarcar que la situación argentina “requiere consensos que aún no existen”.

