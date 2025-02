Melconian cuestionó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima en medio del escándalo cripto

El economista Carlos Melconian cuestionó este jueves la transformación del Banco Nación en sociedad anónima en medio del escándalo cripto que involucra al gobierno de Javier Milei tras la promoción del token $LIBRA en las redes del Presidente, lo que desató un fuerte terremoto político. El también extitular de la entidad que ahora podrá recibir capitales privados dijo que el anticipo del vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo que la decisión “pierda seriedad”.

“Lo anuncia un vocero y sale en el Boletín Oficial”, repasó y contrastó: “Las privatizaciones de los años 90 tenían un equipo, sabían lo que querían, incluían una reforma del Estado, eran parte de un esquema más ordenado. Después vino [el exministro de Economía Domingo] Cavallo y lo ordenó, le dio más transparencia, más jerarquía. Entonces, en el medio del quilombo (sic) cripto, saltar por Boletín Oficial y que lo anuncie a un vocero... Pierde seriedad”.

El portavoz de la administración libertaria había anticipado el decreto a través de una publicación en X el miércoles por la noche: “El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

En diálogo con con radio Mitre, Melconian repasó su experiencia como titular del Banco Nación para evaluar la letra del texto normativo. “La flexibilidad de la gestión, la administración profesional, la transparencia, la eficiencia, el capital, el control, la auditoría, la rentabilidad, el fondeo, son palabras claves. Eso es un banco. Yo decía ‘señores, este no es el PAMI, esto no es el Anses, esto es un banco’. Entonces, desde el punto de vista del futuro de un país que se normaliza, esta cuestión de que sea un ente mixto por razones étnicas de capital, por despolitización, no es malo si es prolijo”.

Luego hizo reparos: “Vos necesitás que te den la autoridad que corresponde para manejarlo como corresponde, para cumplir, para quedarte presupuestariamente con lo que sirve. Entonces, no quiero saber si tienen en claro de lo que están hablando”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial este jueves, establece que el nombre pasará a ser Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.) y que continuará siendo controlado mayoritariamente por el Estado Nacional, que poseerá el 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1 % restante.

Escándalo cripto

El Decreto 116/25 fue publicado este jueves en medio del escándalo cripto que se desató el último viernes. La semana pasada, el Presidente publicó el enlace a una compra del token $LIBRA, que aumentó su valor de manera exponencial y luego se derrumbó abruptamente. La oposición pidió conformar una comisión investigadora en el Congreso para determinar si el libertario cometió un delito. Milei, por su parte, se defendió de las acusaciones durante una entrevista al afirmar que no lo promocionó, sino que solo “difundió” el proyecto.

Melconian consideró que “se blanqueó” la manera en la que “se maneja” la administración libertaria. “Me aparto de todo el puterío (sic), del negocio, de si hubo corrupción, si hay alguien que hace negocios. Creo que lo que se blanqueó es un un formato de cómo se maneja la administración. Esto es una confirmación de lo que más o menos se sabía en términos de cómo se toman decisiones: la ligereza, las redes, el tuiteo del Presidente”, introdujo el economista, que estuvo alineado con Patricia Bullrich cuando era candidata presidencial contra Milei.

Carlos Melconian, en el congreso A Todo Trigo, en Mar del Plata

“Es un formato muy complicado: el autocastramiento de los funcionarios, la falta de gente en el entorno del Presidente”, enumeró y siguió: “Me tengo que apartar de si hacían negocio o no hacían negocio. Pues acá la cripto es otra cosa, era un tema que en algún momento iba a venir bajo ese formato de gobierno. Entonces, lo único que yo espero que no ocurra es la pérdida de confianza en la palabra, en el Presidente, porque los programas económicos tienen una altísima dosis de confianza que ayuda mucho a las expectativas, que al final son siempre los resultados”.

Respecto a si el caso repercute en la confianza de la ciudadanía hacia Milei, el exfuncionario de la gestión macrista destacó: “Yo creo que sí. No sé cómo medirlo. El del tercio [votante] que dice ‘yo quiero una política económica sana, de libre mercado, de precios libres, no quiero más lo anterior, pero tampoco quiero esto’. Ese tipo hoy en la Argentina vuelve a estar en bolas (sic) de dónde ir a buscar a las personas que lo satisfacen”.

Y cerró: “Sos ministro de Economía y te pasa una cosa así, o sos presidente y te pasa una cosa así y es como si te bajaran cinco escalones y tenés que empezar de cero a construir confianza, ese es el tema”.

