Mercado Pago suma fondos de inversión a las opciones de su billetera virtual

Mercado Pago amplió las opciones de inversión para el ahorro que los usuarios mantienen en su cuenta. Además de la habitual cuenta en pesos que genera rendimientos diarios al destinar el dinero a un fondo money market, la plataforma de Mercado Libre ahora permitirá colocar los pesos en dos nuevos fondos.

Se trata de dos Fondos Comunes de Inversión (FCI) de renta fija y de renta variable, que están disponible para los usuarios en la sección ‘Inversiones’ de la app. Al igual que con el fondo detrás de la cuenta remunerada, estas dos nuevas alternativas también son custodiados por el Banco Industrial (BIND), con supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según anunció Mercado Pago, la unidad de pagos, cobros y herramientas financieras de Mercado Libre, los usuarios podrán invertir desde $100 en estas nuevas alternativas, y se les permitirá contar con el dinero invertido, si quisieran rescatarlo, en el plazo de un día hábil.

Marcos Galperín

El fondo de Renta Fija (“Bonos, plazos fijos y más”) fue presentada como la alternativa más conservadora. Se trata de un fondo que destina el capital asignado en plazos fijos en pesos, bonos y letras en pesos.

El fondo de Renta Variable, en cambio, apela a los usuarios que estén dispuestos a “asumir mayores riesgos” con la posibilidad de generar ingresos a partir de la mejora en el valor de las acciones. En ese sentido, desde Mercado Pago informaron que este FCI coloca el capital en acciones de las principales empresas del país que cotizan en el mercado de capitales.

Según informaron desde la compañía, los usuarios que coloquen su dinero en alguna de estas alternativas empezarán a recibir rendimientos de forma diaria desde el primer día hábil en que se hizo la inversión. El rescate de los fondos, en tanto, se realiza a un plazo de un día.

Mercado Pago informó hoy que tiene 28,8 millones de cuentas de inversión de usuarios en el país, mientras que 1 millón de usuarios también genera rendimientos con sus cuentas en dólares.

“Hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%. Esta evolución permite que cada persona elija cómo potenciar sus ahorros”, dijo Tomás Azzali, director Senior de Mercado Pago Argentina, en un comunicado.