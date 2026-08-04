Miguel Ángel Broda: “La reelección del Presidente Milei depende de que el resto de la economía crezca 2%”

El economista Miguel Ángel Broda dio una advertencia sobre los condicionantes que enfrentará el Gobierno de cara a las elecciones del próximo año. Según su análisis, el éxito del programa económico y las chances de continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada dependen de la recuperación del consumo y de los sectores postergados por la recesión.

“La reelección del Presidente depende de que el resto de la economía —no la parte que crece— crezca dos por ciento de acá en adelante”, aseveró el consultor en declaraciones al programa La Mirada y agregó: “Por primera vez en 40 años, difiero de la probabilidad que mis clientes le dan a la reelección. Ellos ven una certeza altísima; yo veo una transición muy compleja”.

Broda argumentó sobre las dificultades que enfrentaría el Ejecutivo para alcanzar esa meta: “Los motores están muy averiados: el crédito cae, la masa salarial real cae y el ingreso disponible —descontando los gastos fijos que incluyen el reajuste de las tarifas públicas— ha dejado de caer hace 60 días, pero está en el pozo. Si la economía fuera el elector del presidente Milei, mi impresión es que va a ser duro”.

Miguel Ángel Broda en #LaMirada por @canal26noticias



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En esa línea, el economista señaló que ya se empieza a percibir un cambio en el clima social. “Hay encuestas preocupantes. La inflación ya no es la prioridad de la gente; ahora la prioridad es el desempleo y el salario. Cambiaron enormemente las expectativas sobre cuál es su principal problema”, advirtió Broda sobre el reto electoral al que se enfrenta el oficialismo.

Además, Broda describió un desfasaje entre la macroeconomía y el entramado productivo. “Si tomás los primeros meses del año, el PBI subió. Ahora, si sacás energía, minería e intermediación financiera, el resto de los sectores —que son el 87% del total— creció levemente negativo”, desarrolló. En ese marco, el consultor enfatizó sobre el impacto en el mercado laboral: “Obviamente, esos sectores que no crecen son los que más trabajo dan, por eso en la calle tenés el griterío”.

Sobre los desafíos que enfrenta el Palacio de Hacienda para revertir la tendencia a la baja en el consumo masivo, Broda expresó: “¿Qué puede hacer el Gobierno para mejorar lo que vende el kiosco, el restaurante o los shoppings? Ahí aparecen muchas limitaciones. No puedo depender de la política fiscal para estimular que el kiosquero de la esquina venda más”.

Al referirse a la política cambiaria, Broda subrayó: “Seguramente la calle estará mejor con un dólar un poco más caro, pero la obsesión con la inflación claramente no permite un ajuste”. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de mantener el tipo de cambio: “Abrir la economía con un dólar barato produce que, de cada diez empresas que cierran, cinco sea ‘al cuete’.”

Es que, para el economista, el escenario global actual aumenta los riesgos de una apertura. “El mundo ha cambiado hacia un neomercantilismo con un segundo shock de China, que produce más del 30% de la industria del mundo. Todos los países se están preocupando por poner obstáculos a la importación china”, detalló y marcó sus reparos: “Toda mi vida he tratado de que la economía fuera abierta, pero abrir la economía en un contexto donde el tipo de cambio favorece las importaciones no es lo mejor para un país que tiene que sostener su industria”.

En este sentido, el titular del Estudio Broda llamó a “minimizar los costos de la transición”: “Cualquier empresa que cierra es capital social que se pierde. Un cambio de régimen como el que encaró la Argentina requiere entre tres y cinco gobiernos consecutivos para consolidarse. Para que no volvamos a la decadencia necesitamos capitalismo de centro, no extremismos”, aseguró.