Miguel Ángel Broda: "Nunca vimos una recesión de esta magnitud"

Miguel A. Broda: "La hiperinflación del ´89 es suave comparado con esto" 03:48

El economista Miguel Ángel Broda participó esta noche de Terapia de Noticias, por LN+, y analizó el panorama económico. "Nunca vimos una recesión de esta magnitud", comenzó.

Para el economista, la situación que atraviesa la Argentina es "mucho más dura que la hiperinflación del 89-90", por lo que consideró indispensable que el Gobierno defina un programa económico. "El Gobierno no tiene margen de maniobra. Estamos en una encrucijada dificilísima y por ahora con el barco a la deriva ", opinó.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) dio a conocer esta tarde que en el mes de marzo hubo una caída interanual de 11,5% ya desde un muy bajo nivel. Se trata del peor mes de marzo para la actividad desde 2002.

Según Broda, esta crisis puede ser una oportunidad para el país para organizar sus cuentas macroeconómicas y lograr una estabilidad y un crecimiento. "Esta es una circunstancia donde las políticas públicas tienen que ser muy expansivas. Nosotros no tenemos con qué, porque no tenemos acceso a los mercados, tenemos un desorden macroeconómico excepcional. Es muy difícil encontrar un país tan frágil, débil y vulnerable macroeconómicamente como la Argentina, salvo Irán y probablemente Turquía", explicó.

Respecto a si el país corre riesgo de caer en una hiperinflación, el economista consideró los dos escenarios posibles: "Si Martín Guzmán continúa como ministro y cumple con que va a esterilizar las expansiones monetarias, que son necesarias porque son la única fuente de financiamiento del gasto, la evitamos. Ahora, si creemos que la inflación no tiene nada que ver y que no depende de la emisión, no la vamos a poder evitar".

iguel A. Broda" Guzmáz es de la misma raíz que nos llevo a la decadencia" 03:34

Y continuó: "No puedo decir que Guzmán sea un garante, un economista heterodoxo, dirigista y claramente de la misma raíz ideológica que nos llevo a esta decadencia, pero adelante de las alternativas espero que cumpla y que esterilicemos bastante de la expansión monetaria que estamos teniendo".

El economista sostuvo que el país no puede mantener el déficil fiscal en el segundo semestre. Y agregó: "Si lo queremos mantener en términos reales vamos a tener problemas importantes. El conflicto social que se genera y una suba de la tasa de inflación que es inexorable, va a generar una insatisfacción social enorme".

Broda, que se desempeña como asesor y consultor de empresas, fue uno de los impulsores de la idea de crear un comité de expertos en economía que trabaje a la par del de los epidemiólogos, en el marco de las tareas que el Gobierno lleva a delante para hacer frente a la pandemia.

Miguen Á. Broda le sugirió a Alberto Fernández que Cavallo y Lopez Murphy lo asesoren 02:04

