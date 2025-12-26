Completamente alternada: Angus prepara una jura histórica para Palermo 2026

En 2026, la pista central de la Exposición Rural de Palermo será escenario de un hecho histórico para la ganadería argentina: por primera vez, la Asociación Argentina de Angus implementará una jura completamente alternada por color en todas sus categorías, desde los terneros hasta los máximos campeonatos, con un único Gran Campeón como máxima consagración. La entidad subrayó que este esquema transmite con claridad un concepto central: “una sola raza que contiene a los dos pelajes y una sola asociación que representa a todos los criadores”.

Hasta ahora, la alternancia por color se había aplicado únicamente en la jura de terneros durante las últimas tres ediciones. A partir de 2026, ese criterio se extenderá a todo el proceso. “Siguiendo el formato que se viene implementando en las últimas tres ediciones para la jura de terneros, en 2026 la alternancia por color se extenderá a todas las categorías, tanto en machos como en hembras, consolidando un criterio uniforme, transparente y equitativo a lo largo de toda la clasificación”, informó la entidad.

Se vienen novedades para la próxima Exposición Rural de Palermo

El esquema tendrá como protagonista nuevamente a Néstor Chiaravalli, quien fue elegido por los criadores el pasado 9 de diciembre. “El jurado Néstor Chiaravalli, elegido por los criadores el pasado 9 de diciembre, tendrá a su cargo por segunda vez esta histórica jura en Palermo, ahora bajo un esquema que refuerza la unidad, la equidad y la identidad de la raza”, destacó la Asociación.

La novedad abarcará absolutamente todas las categorías. “De esta manera, todas las categorías —Ternero Menor, Ternero Intermedio, Ternero Mayor, Junior, Dos Años Menor, Dos Años Mayor, Senior, Ternera Menor, Ternera Intermedia, Ternera Mayor, Vaquillona Menor, Vaquillona Intermedia, Vaquillona Mayor, Vaca Joven, Vaca y Vaca con cría— serán juradas alternando animales negros y colorados. En cada una de ellas se elegirán Mejor, Segundo Mejor y Tercer Mejor, para luego avanzar en la definición de los campeonatos correspondientes", detallaron.

Los grandes campeonatos seguirán siendo el punto cúlmine, aunque ahora en el marco de este formato integral. Para el título máximo en machos, competirán los campeones de las categorías Ternero Menor, Ternero Intermedio, Ternero Mayor, Junior, Dos Años Menor, Dos Años Mayor y Senior”. En el caso de las hembras, lo harán los campeones de Ternera Menor, Ternera Intermedia, Ternera Mayor, Vaquillona Menor, Vaquillona Intermedia, Vaquillona Mayor, Vaca Joven, Vaca y Vaca con cría. En ambos casos, se definirá también Reservado Gran Campeón y Tercer Mejor.

Además, la Asociación confirmó que habrá reconocimientos especiales para las categorías más jóvenes. “En las categorías de Terneros y Terneras se otorgarán premios particulares. Una vez finalizada la clasificación de los campeones, se procederá a la elección del Mejor Ternero, Segundo Mejor Ternero y Tercer Mejor Ternero de cada color, replicando el mismo procedimiento para las Terneras”, explicaron.