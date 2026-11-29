“El mercado se empezó a preguntar por la continuidad o no del Gobierno de cara a la elección del año que viene”, define Milagros Gismondi, economista jefa de Invecq, al analizar el deterioro del escenario financiero local. Según la especialista, ese contexto, de suba en el riesgo país y mayor tensión cambiaria, se explica en parte por el contexto externo y parte por factores locales, asociados al estancamiento del nivel de actividad y las perspectivas hacia 2027.

En ese sentido, advierte que el Gobierno tiene ‘voluntad de pago’ y descuenta que cumplirá los próximos vencimientos en moneda extranjera, pero que la suba del riesgo país abrió interrogantes sobre el plan para el año próximo. “400 era exageradamente bajo, y por ahí 1000 es exageradamente alto”, dice Gismondi, y agrega: “ Hoy todavía hay más dudas que certezas con respecto al programa financiero de 2027 ″.

-¿Qué explica el deterioro del contexto financiero en el último tiempo? ¿Cuánto es externo y cuánto es por cuestiones locales?

-Lo externo claramente se complicó, sobre todo en el último mes. Y eso lo vemos, por ejemplo, en que en julio el riesgo país estaba en 400 y en Ecuador y Bolivia también estaba en 400. Hoy Bolivia y Ecuador tienen un riesgo país de 600 y algo, nosotros en torno a 1000. Entonces, por eso es que decimos que gran parte fue lo local. Por arriesgar un número, unos 200 puntos de suba del riesgo país probablemente lo hubieses tenido igual por el contexto externo. Y después, lo local por lo político y por lo económico, que se retroalimentan.

-¿Y qué influyó en este punto?

-La actividad empezó a no traccionar como se esperaba, la inflación no bajaba tan rápido, también como se esperaba, las encuestas empezaron a no dar tan bien y con eso el mercado se empezó a preguntar por la continuidad o no del Gobierno de cara a la elección del año que viene. Y ahí entonces se complicó lo financiero. Ahí estamos en el último mes.

-A principio de año las proyecciones estimaban crecimiento de 3% este año, y ahora menos de 1%. ¿Qué pasó en el camino?

-El mayor error en las proyecciones tenía que ver con que todos esperábamos, sobre todo al principio de año, y después se empezó a ver que no ocurría, que el crédito iba a traccionar un poquito más. Recién ahora en los últimos dos meses empezó a empujar muy poquito. Entonces, con el crédito apagado, todo lo que tiene que ver con consumo y con mercado interno queda totalmente frenado, con un sesgo más bien recesivo. ¿Qué se veía al principio de año? Que ibas a tener una buena cosecha, que estuvo; la minería y la energía con Vaca Muerta iban a dar crecimiento, y el mercado interno iba a estar ahí flotando, con industria, construcción y comercio. ¿Qué pasó? Que esos sectores más bien empezaron a caer, no mucho, pero empezaron a mostrar una contracción.

-¿Qué puede hacer el Gobierno para cambiar eso? ¿Y qué drivers de crecimiento hay hacia adelante?

-Creo que el 2027 va a ser similar al 2026, con algo más de crecimiento, pero no mucho. Y en parte porque los motores no creo que estén con fuerza. Si ves que el consumo es algo que motoriza, uno mira los números del empleo privado registrado y caen 10.000 puestos todos los meses. ¿Se compensa con informales, con independientes? Sí, parcialmente, pero no tienen la misma capacidad de compra. Entonces el empleo no creo que traccione mucho en 2027, como no lo hizo en 2026. El salario real creo que sí va a estar un poquito mejor que este año, donde tuviste una caída sobre todo por la inflación del primer trimestre, y después cierto estancamiento. Y de nuevo, si la desinflación no es un poquito más rápida, al salario real le cuesta acompañar. Después, queda el crédito, que fue la gran diferencia con las estimaciones de principio de año y de cómo estamos parados ahora. Ahí también empiezan a verse algunas luces al final del túnel, con la mora bajando un poquito pero no mucho, con algo de crecimiento del crédito en pesos en los últimos meses, pero más ligado igual a empresas que a consumidores.

Milagros Gismondi Ricardo Pristupluk

-¿Por qué se da ese escenario? ¿Y qué puede generar crecimiento en 2027?

-Esto tiene que ver con que las tasas se quedaron muy altas para consumidores en personales, sin tarjeta de crédito. Y no creo que en 2027 eso vaya a traccionar muchísimo, porque es un año electoral, porque a los bancos les cuesta prestar a dos años vista con elecciones en el medio, y con lo que pasó en el 2025 con las tasas, que creo que es el riesgo a evitar. Entonces los bancos no creo que vayan a ser muy agresivos con el crédito a personas. Y las mismas personas, no creo que generen una demanda fuerte en el medio de cierta turbulencia financiera que puede llegar a haber, como siempre en un año electoral. Y además, justamente por esa turbulencia, las tasas de personales o de tarjeta de crédito quedaron muy altas. Entonces este año nosotros estamos viendo una caída del consumo privado, cortita pero caída al fin, y para 2027 un crecimiento moderado del consumo privado, que no va a ser tapa de los diarios.

-¿Qué análisis hace de la política monetaria del Gobierno y cuánto impactó en este contexto?-

-La política monetaria fue contractiva a lo largo del 26, y creo que se explica con una priorización en los objetivos. El Gobierno este año tenía un trilema: apuntalar el programa monetario, comprar reservas, seguir manteniendo lo fiscal en línea, etcétera. Y eso sobre todo en la primera mitad del año lo hizo muy bien, comprando reservas y quedando mejor parado de cara a 2027. Después tenías el objetivo de desinflar y apuntalar la actividad económica. y creo que se priorizó, vía política monetaria más contractiva, la desinflación. Y te quedó como punto de dolor la actividad y el crédito. Tuviste una política monetaria contractiva, pero incluso con algo más de pesos en la calle, no sé si los bancos hubiesen prestado en cantidad, con estos niveles de mora, otra vez con elecciones de por medio. Un crédito personal tiene un promedio 800 días, y prestar este año te que atravesaba sí o sí las elecciones. Y dado lo que había pasado en 2025 con las tasas, hubo cierta reticencia.

-¿Cuál es su visión sobre la gestión de las reservas del BCRA?

-Creo que sin duda lo que te deja mejor parado este año de cara al que viene son los US$16.000 millones que se compraron. Fue una buena decisión. Como se te chocan los objetivos, si no hubieses comprado eso, capaz hubieses tenido un tipo de cambio un poco más bajo, que hubiese ayudado algo para la inflación. Pero el mercado estaba viendo si vos comprabas y creo que te hubiese generado más tensión no hacerlo. Creo que apuntalar las reservas fue fundamental y es. Y en estos meses, aunque sean de menor oferta, seguiría comprando aún convalidando por ahí un tipo de cambio un poco más alto. Si volvemos a la política monetaria, por ahí se podría haber comprado lo que se compró sin tanta esterilización, y eso sí le hubiese dado algo de aire a la economía. El riesgo está, y es el que señalan, de decir ‘Si yo libero esos pesos, por ahí no van todos a la actividad, sino al tipo de cambio y la inflación’. Pero creo que es un riesgo que se podría correr, sobre todo porque la actividad, sobre todo en el mercado interno, está sufriendo.

Milagros Gismondi Ricardo Pristupluk

-¿Qué observa en cuanto a la actividad?

-Cuando uno mira los números, vamos a tener después de lo que fue 2010-2011, sacando la pandemia, el primer período de crecimiento de dos años seguidos. Entonces, ¿por qué hablamos de actividad? Porque ese crecimiento de ‘cero coma algo’ tiene acompañado exportaciones creciendo al 9%, pero inversión que cae, consumo privado que cae algo, consumo público por supuesto, porque es parte del plan fiscal. Entonces, el mercado interno sí está como punto de dolor, y se podría haber aceitado, por así decirlo, con menor esterilización.

-¿Por qué cae la inversión?

-Por un lado hay que entender cómo se mide la inversión. Cuando vos ves que el 40% es construcción, hay que pensar por qué no se está dinamizando ese sector. Y ahí tenés menor obra pública, pero también costos en dólares altos. Y entonces ahí volvemos a lo del mercado interno poco dinámico, que no tiene que ver con el cambio del modelo. Por eso uno puede decir por qué no crecen o caen con fuerza sectores como textiles o neumáticos, pero la construcción es más por un tema de ciclo económico, que le pega a la inversión. Por otro lado, este año creo que se adelantó muchísimo el año electoral, que es larguísimo, y todos están esperando de alguna forma que se confirme o no el rumbo económico para hundir capital más fuerte. Cuando ves los otros componentes de la inversión, hubo sobre todo entre el fin de 2024 y 2025 un impulso muy fuerte de las importaciones, probablemente hasta demasiado fuerte, con un sobrestockeo pensando que después de las elecciones de 2025 algo cambiara, y ahora las importaciones caen en parte porque el mercado interno no tracciona, pero en parte también porque lo que se importó en el 2025 fue por encima de la elasticidad de siempre. Entonces, estás un poco en corrección, otro poco incertidumbre sobre lo que viene, y una gran parte con el parate de la construcción.

-¿Qué visión tienen sobre los próximos vencimientos de deuda?

-Cuando se presentó el programa financiero quedaba bastante claro que el 2026 estaba resuelto, y que 2027 en el Excel cerraba bastante bien. Y se allanó, por así decirlo, el programa financiero. Parados a hoy, se esperaba que sobren US$3700 millones del 2026 para el 2027, que hoy no están. Por eso creo que esta semana se salió a aclarar que todavía falta que llegue lo del FMI, parte de organismos internacionales y el remanente de los préstamos garantizados. Ahí se llegaría a US$2000 millones y después, con algo de compras adicionales, se paga en enero. Y creo que se paga porque hay algo muy importante, que es la voluntad de pago del Gobierno. También es cierto que ese programa financiero presentado tenía emisiones en bonos locales en dólares que se suspendieron a partir de agosto, cuando el riesgo país empieza a subir. Para el año que viene tenía US$5000 millones de bonos locales, y por eso se habla de activar el swap de China de US$5000 millones. En el riesgo país se empezó a colar también, además del riesgo electoral, de una actividad que no arranca que empioja un poco las encuestas. Y hoy todavía hay más dudas que certezas con respecto al programa financiero.

-¿Cuánto impacta un riesgo país en estos niveles, más allá de lo financiero?

-Es negativo porque en definitiva encarece el costo del financiamiento de todos. Del país, porque de hecho por eso se trabó la emisión y hoy tenemos una deuda adicional en el programa financiero, pero también a las empresas, que cuando salen a colocar ON en el mercado no es lo mismo con un riesgo país de 400 que un riesgo país de 900. Y eso en definitiva después se traslada a todo el mercado de crédito. Pero además, porque casi que lo tenemos como termómetro: el riesgo país está mostrando que hay algo detrás que no está del todo bien. Y ahí déjame decirte que a veces yo creo que el mercado sobreracciona. No sé si los fundamentos de la economía eran tan distintos cuando el riesgo país estaba en 400 que ahora que está en 1000: 400 era exageradamente bajo, y por ahí 1000 es exageradamente alto. Por eso, creo que este va a ser un año muy largo, porque tenés un calendario electoral con desdoblamiento de las provincias, y además, como a la macro me parece que no le sobra demasiado, con una actividad que no va a crecer con fuerza, una inflación que será menor pero no es que va a quedar derrotada, va a haber una sobreinterpretación de cada dato, y habrá que ver cómo el riesgo país lee eso.