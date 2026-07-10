Milei explicó los cuatro pilares de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei explicó este viernes los cuatro pilares en los que se basa su propuesta para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que apunta, básicamente, a que la entidad recupere un único mandato: el de “preservar el valor de la moneda”, es decir, del peso argentino.

Lo hizo durante una extensa entrevista radial, al ser consultado sobre los temas tratados en la reunión de Gabinete que encabezó ayer en la Casa Rosada, tras haber participado en Tucumán del acto conmemorativo por el Día de la Independencia.

Javier Milei en Radio Neura. 19-07-24 Captura de pantalla

El mandatario reiteró que la idea central de la iniciativa parte de terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego describió otros tres pilares que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo durante su charla con el programa ¿Dónde estamos?, de FM NOW.

Milei explicó que el proyecto, que prevé enviar al Congreso en las próximas semanas, busca “prohibir explícitamente el financiamiento del BCRA, ya sea de manera directa o indirecta, al Tesoro”.

“Esto es muy importante porque implica que la política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos. Entonces, si usted viola la independencia del BCRA debería ir preso; el directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso; el Poder Ejecutivo, que fue responsable de eso, debería ir preso, y también diputados y senadores que hagan este tipo de desastres”, insistió, para remarcar su intención de ser tajante en ese aspecto.

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El tercer pilar, según explicó, apunta a fortalecer la gobernanza del Banco Central.

“El proyecto dejará establecido que usted no puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, los políticos populistas los van a echar. Estamos trabajando en mecanismos para que remover al presidente del Banco Central y a su directorio sea difícil”, señaló.

El cuarto pilar, por su parte, consiste en limitar la posibilidad de que el BCRA distribuya utilidades.

“Esto es porque muchas veces existen lo que se llaman utilidades ficticias”, explicó, en referencia a las ganancias contables que, por ejemplo, obtiene la entidad como consecuencia de una devaluación del peso.

En la reforma que impulsa, esas ganancias contables no podrán distribuirse. En los últimos dos años, la propia administración Milei recurrió a ellas para hacerse de recursos, que luego destinó a comprar títulos de deuda en dólares que el Tesoro había entregado previamente al Banco Central, a cambio del uso de reservas para pagar deuda.

“Si se generan esos resultados, vamos a constituir una reserva técnica que impida distribuirlos”, explicó.

Tampoco podrán distribuirse dividendos provenientes de los resultados favorables de las inversiones financieras del organismo.

“Supongamos que el Banco Central tuviera US$100.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años que rinden 5%. En ese caso tendría ganancias por US$5000 millones al año y lo que nosotros decimos es que no se pueden distribuir, sino utilizarlas para capitalizar al BCRA”, argumentó.

No obstante, para evitar que una eventual capitalización sostenida derive en un “equilibrio deflacionario”, explicó que “va a haber una alerta temprana cuando la inflación local baje por debajo de la inflación de referencia y una cláusula condicional que permitirá pagar dividendos en caso de que la inflación entre en terreno negativo”.

El Presidente también reiteró que se avanzará con la eliminación de las Letras Intransferibles (LI), el mecanismo creado durante el kirchnerismo para utilizar reservas del Banco Central en el pago de deuda pública.

Milei con Sturzenegger, Caputo y Bausili en Olivos este martes

Milei sostuvo que impulsa esta reforma para “terminar con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación” y porque existe como contrapartida una política fiscal de austeridad que “es muy importante que se siga manteniendo, algo que nosotros ya tenemos por ley”.

“Ya establecimos que cada vez que usted asigna un gasto, en la Ley de Administración Financiera, le tiene que asignar una partida. Pero, como muchas veces los políticos subestiman el gasto, lo hacen a propósito, y sobreestiman los ingresos para poder gastar alegremente, agregaremos esta condición de shutdown", indicó, en alusión al mecanismo de “cierre del Estado” que rige en Estados Unidos cuando se agotan las partidas presupuestarias sin que se apruebe un nuevo financiamiento.

“El shutdown es un mecanismo para mantener las cuentas en orden, para evitar los abusos que la política llevó a cabo durante 123 años contra los argentinos de bien", concluyó.

En el transcurso de la entrevista radial, el presidente Milei valoró especialmente haber podido analizar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica con tres presidentes del Banco Central, en alusión a la participación de los actuales ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo, y el actual titular de esa entidad, Santiago Bausili, en una reunión en la que la iniciativa fue debatida. “Es decir, con tres personas que saben de qué se trata esa silla, porque la ocuparon”, tradujo.