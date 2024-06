Milei negó que el FMI haya pedido una devaluación y evitó ponerle fecha a la salida del cepo

Escuchar

El presidente Javier Milei negó en la mañana de este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le haya pedido a su gestión que devalúe en un 30%. “Eso es falso” , dijo el mandatario desde República Checa, donde hoy mantendrá un encuentro con el Primer Ministro local, Petr Fiala, en su viaje por Europa. “De hecho, el propio [ministro de Economía, Luis] Caputo explicó que el informe del organismo no señala eso”, añadió. A su vez, insistió en no ponerle fecha aproximada a la salida del cepo cambiario.

“El levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central, es exterminar todos los mecanismos por los que se emitía dinero”, explicó Milei en diálogo con radio Mitre y dijo que “el tiempo es de Dios”.

“Eliminamos la cuestión fiscal, tenemos superávit; por otro lado, en la cuestión financiera con todo lo que es el traspaso de la deuda la mayor parte ya está en bancos públicos, pero hay un problema delicado que es el tema de los puts (una serie de contratos en pesos) y esto me parece que vale la penda mencionarlo para mostrar la perversidad del gobierno anterior”, insistió el Presidente respecto de ese instrumento financiero.

Milei indicó que durante el gobierno de Alberto Fernández el sistema financiero local no quería prestarle al Tesoro sino al Banco Central, “en ese contexto, para que no quedara reflejada en el balance del Banco se les entregó unos puts entonces en el balance figura el valor de los puts que están para ser ejercidos”. “Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Y no solo es responsabilidad del gobierno anterior sino de un técnico del FMI que hizo la vista gorda con esto, alguno con vínculos con el foro de San Pablo”, añadió el mandatario desde Praga.

Al ser consultado sobre la inflación cero que se habría registrado en la tercera semana de junio en alimentos y bebidas, Milei se mostró conforme y dijo que “eso significa que vamos por el camino correcto”. “Todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando”, añadió. El Presidente apuntó a quienes critican su gestión y que tienen “niveles groseros de deshonestidad brutal porque todos sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista y la realidad es que la inflación en diciembre fue del 54%, un 17 mil anual, y la inflación tanto en abril como en mayo fue del 3,5%, unos 50 anualizados”.

“Pasar de eso sin que haya una hiperinflación que haga fácil la estabilización o que se hagan acuerdos para fijar precios y que no se reconozcan los logros habla de la miseria o la incompetencia de otros colegas, pero que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación”, se defendió el titular del Ejecutivo.

Milei negó que durante su encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz el funcionario europeo le haya hecho referencia a la problemática social producto del ajuste: “Lejos de cuestionarla, la ponderan porque entienden que frente a un ajuste de este calibre la política social tuvo que ser extremadamente buena porque frente a lo que hicimos hubiera sido una catástrofe si no hubiéramos actuado correctamente”.

En lo que va del viaje por Europa, el Presidente calificó de “muy positivo” el encuentro que mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con Scholz. Dijo que el funcionario alemán preguntó cómo estaba funcionado el programa económico “dado que tiene un peso en el FMI” y de cuáles eran las perspectivas hacia futuro. “Hablamos sobre algunos inconveniente de empresas alemanas en Argentina y cómo estábamos avanzando sobre ellos. También discutimos el ingreso del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el sentido de la integración del Mercosur y la Comunidad Económica Europea”, se explayó.

