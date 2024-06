La oposición alcanzó quorum y avanza en Diputados para aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Escuchar

En un duro revés para el oficialismo, la oposición alcanzó este mediodía el quorum en la Cámara de Diputados para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la cual va a contramano del DNU 274/2024 que dictó en marzo el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo había reconocido el 12,5% en aquel DNU.

El quorum se alcanzó con la presencia de Unión por la Patria –el bloque más nutrido, con 99 diputados- y los bloques de la UCR –impulsor de la sesión especial-, de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la izquierda. Sumaron 141 legisladores. El bloque de la Libertad Avanza y Pro se sentaron en sus bancas una vez que arrancó la sesión.

La ofensiva opositora tiene lugar pese a las advertencias del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana cuestionó las propuestas de la oposición. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de donde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, advirtió.

Se espera una sesión intensa e impredecible. Los opositores no dejarán de aprovechar el recinto como caja de resonancia para amplificar su embestida contra el Gobierno y, en particular, contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, por su responsabilidad en no haber repartido entre los sectores más vulnerables más de cinco mil toneladas de alimentos, acopiados en dos depósitos de su cartera. No faltarán voces que reclamen que la funcionaria sea citada a dar explicaciones.

En efecto, el diputado de izquierda Nicolás Del Caño reclamó la interpelación de la ministra en el recinto; si bien el resultado de la votación fue favorable, no se alcanzó el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes para incorporar la propuesta en el temario.

En cuanto a los proyectos sobre movilidad jubilatoria propiamente dichos, lo cierto es que no hay un dictamen común que hilvane a todos los bloques de la oposición. Esto anticipa un debate cuyo final parece difícil de anticipar. El principal punto en común entre los dictámenes de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la izquierda es que se adicione un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Incluso Pro está de acuerdo con esta recomposición aunque, más lábil, deja en manos del Poder Ejecutivo la modalidad de pago de esa deuda.

Los bloques opositores dialoguistas, al igual que el kirchnerismo pretenden, además, impulsar una fórmula de movilidad jubilatoria que incluya la variación salarial y no solo la inflación, como contempla el DNU presidencial.

Uno de los puntos que genera conflicto entre los bloques opositores gira en torno a las deudas de la Nación con las cajas jubilatorias provinciales: mientras la UCR insiste en que dicha deuda se afrontada con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el kirchnerismo prefiere preservar la intangibilidad de dicho fondo y propone que se apele al Tesoro.

