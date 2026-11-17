El presidente Javier Milei volvió a proclamar hoy que será reelecto en las presidenciales del 2027 y aseguró que lo hará “en primera vuelta”.

“Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, proclamó ante aplausos de la platea al exponer en la Sesión de clausura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación organizadas por el Banco Central (BCRA).

Sus definiciones en este ámbito se volvieron clave porque —es sabido— el propio mandatario es quien define los aspectos centrales de la política cambiaria y monetaria de la administración que preside.

Allí Milei insistió en que el objetivo de su Gobierno es llevar el gasto público “al mínimo nivel posible”, tras explicar que considera a los impuestos como una carga gravosa que se impone a los ciudadanos y ejemplificar que cargando contra la caracterización de “contribuyente”.

“No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Es como si estuvieran lustrando la cadena que los ata al Estado por esta vía”, dijo tras recordar que su Gobierno ya eliminó tributos por un equivalente a cuatro puntos del PBI y ratificar que su meta es “seguir bajando impuestos”.

Fue luego de haber avisado, antes de empezar su charla, que, tras haber disertado anoche sobre el crecimiento económico en cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), esta vez hablaría sobre lo que sucede con la inflación.

Esa tarea la comenzó con un largo repaso de las condiciones en que debió asumir la administración en 2023, tras cuestionar los análisis que, según sostuvo, no toman en cuenta ese punto de partida. “A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales”, afirmó, antes de señalar que en diciembre de 2023 se combinaban elementos de las tres peores crisis de la historia argentina.

El Presidente mencionó un excedente de pesos que, según su diagnóstico, duplicaba el previo al Rodrigazo y pasivos monetarios remunerados del BCRA que equivalían a cuatro veces la base monetaria y deuda del Tesoro Nacional que representaba otros 10 puntos del PBI. “Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía”, sostuvo.

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