No hay dudas de que en el establishment la conversación gira alrededor de las candidaturas para 2027. La ansiedad es máxima y los mercados lo reflejan. Sin embargo, la oposición todavía ni empezó a jugar: está enfrascada en sus internas. Por eso, aunque la economía ya está en parte condicionada por las expectativas electorales, en el corto plazo depende tanto o más de algo más cotidiano: la pericia libertaria para gestionar. “Mi rival soy yo mismo”, dijo hace poco el propio Javier Milei en el Coloquio de IDEA. Es el eterno problema de los oficialismos. Pero el margen de error se achica a medida que la elección se acerca y, sobre todo, cuando los números de la economía no terminan de acompañar con la fuerza que el Gobierno hubiera deseado.

Así las cosas, la bandera malvinera, que en algún momento sirvió para desviar la agenda pública de la economía, hoy pasa factura. El primer costo fue diplomático. El gobierno de Donald Trump le hizo saber a la administración libertaria que el proyecto de Ley de Soberanía, tal como estaba planteado, ponía en riesgo inversiones norteamericanas en el país. El borrador no tardó en cambiar. Pero para las empresas que operan en negocios estratégicos, el panorama no termina de despejarse. Más aún, hay en este momento algunos proyectos que el Gobierno considera clave para esta nueva etapa de la Argentina que esperan definiciones. Es el caso de Southern Energy (SESA), que contempla la exportación de gas natural licuado (GNL) desde el golfo San Matías, en Río Negro, con gas de Vaca Muerta, y que integran Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Ocurre que Harbour Energy, señalada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por sus vínculos con Malvinas, no solo tiene el 15% del proyecto, sino que, según confiaron a LA NACION, está en plenas negociaciones con Pampa Energía para comprarle su participación en SESA, que hoy es del 20 por ciento. En rigor, las conversaciones formarían parte de una apuesta mayor de Harbour, que buscaría quedarse también con el yacimiento de gas El Mangrullo, de Pampa, en Neuquén, con la intención de convertirse en un operador fuerte en la industria del gas. Sería una operación de unos US$1000 millones, que se sumaría al plan de inversiones de la empresa, estimado en unos US$5000 millones para los próximos cuatro años, según había informado la compañía.

La PIA denunció a Harbour Energy, junto con funcionarios de la Secretaría de Energía, porque la empresa fue habilitada, como accionista de SESA, a exportar GNL y a entrar al RIGI en abril de 2025, pese a que Premier Oil había sido inhabilitada en 2013, por 15 años, por participar de un proyecto en Malvinas. El punto es que, para la denuncia, Harbour y Premier Oil son la misma empresa: en 2021, Premier Oil se fusionó con la británica Chrysaor y pasó a llamarse Harbour Energy. Ese mismo año, no obstante, la empresa Harbour atendió a la intimación de las autoridades argentinas, vendió su participación en Sea Lion a la israelí Navitas y se retiró de las islas. Además, asumió el compromiso irrevocable de cumplir la normativa argentina respecto de Malvinas. En 2024 amplió su presencia en el país con la adquisición de los activos de la alemana Wintershall Dea y desde entonces tiene proyectos de inversión en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.

Javier Milei y Javier Milei Alfredo Sábat

“Definitivamente, el tema Malvinas está metiendo mucho ruido en todo el negocio petrolero y minero”, reconoce una fuente de la industria. “Lo de Harbour funciona como un caso testigo: no significa que los proyectos después no avancen, pero pueden demorarse. También genera tensión con los fondos que tienen que financiar estos proyectos: muchos tienen vínculos directos o indirectos con empresas que operaron en Malvinas”, agregó. Esto no es “riesgo kuka”. Es la industria más competitiva de la era Milei la que sufre los efectos no deseados de las iniciativas del propio Gobierno.

No por nada los asesores legales de las empresas están casi más atentos a lo que pase en el Congreso con el proyecto de Ley de Soberanía que a otras iniciativas que hoy desvelan a la política. En los estudios de abogados más grandes siguen además con atención la presentación que la Argentina hizo ante el Tribunal del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, donde avanza Sea Lion, el proyecto liderado por la israelí Navitas. El fallo se conocería el 28 de este mes. Nadie descarta que el Reino Unido también mueva sus fichas y perjudique negocios del sector privado. Todos los escenarios están abiertos.

Pero no es el único frente. El Gobierno también parece estar teniendo más inconvenientes de los que le gustaría con el traspaso de empresas del Estado. Después de la ruidosa privatización de AySA, intenta llegar a tiempo con la concesión del Belgrano Cargas. Junto con la Hidrovía, es una de las licitaciones de infraestructura más relevantes del país: contempla la concesión por 50 años de 7594 kilómetros de vías en 16 provincias. El Gobierno ya prorrogó hasta el 21 de diciembre el proceso, que originalmente vencía el 11 de este mes. Tras la decisión del Grupo México de abandonar la compulsa, por ahora solo quedaría en carrera el consorcio integrado por las cerealeras Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC). Sin embargo, en estos días hubo llamados a varias compañías mineras para que se sumen, al menos como operadoras de los ramales del Norte, que no son prioritarios para las cerealeras. Tampoco se descarta que surjan otros nombres sobre la hora. En las privatizaciones, la foto siempre queda más linda cuanto más oferentes haya, aunque sean simples amigos que se arriman para sumar número, sin un interés (o una capacidad) real de competir.

Es cierto que, con los inversores crispados y el riesgo país siempre amenazando con subir, no es un escenario fácil para gestionar ni las finanzas públicas ni la economía real. El Banco Central (BCRA) acordó en las últimas ruedas cubrir con efectivo la garantía del repo (un préstamo) por US$6000 millones que había firmado con un puñado de bancos internacionales en julio pasado. La operación estaba garantizada por títulos públicos, pero con el derrumbe de las cotizaciones debió reforzarse con efectivo para evitar que los bancos decidieran ejecutar parte de los bonos. A fines de mes, en tanto, el Tesoro deberá refinanciar un megavencimiento de casi $30 billones. Es siempre un desafío en un contexto en el que las tasas en pesos demostraron alta sensibilidad a los errores de cálculo del equipo de Finanzas, como sucedió antes del fin de semana largo de la visita del Papa. Ahí no hubo oposición: el ruido lo generó el propio equipo económico.

Son todas señales a las que estarán atentos inversores locales e internacionales. Se espera, por caso, que hacia fines de diciembre la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) someta a votación de su directorio varios proyectos que evalúa financiar en América Latina, entre ellos, varios en la Argentina. La agenda del organismo, que depende del gobierno norteamericano, no es pública. Pero incluiría desde planes de financiamiento a bancos argentinos hasta proyectos de infraestructura y operaciones con petroleras como Vista.

Lo mismo corre para la minería. Hay varias petroleras y grupos internacionales que, con buena billetera, están mirando para entrar en negocios mineros en la Argentina. MSU está en conversaciones con la suiza Trafigura para ir de la mano en una transacción, pero también Chevron, Mitsui, Mitsubishi y hasta la local YPF miran nuevas operaciones en el sector minero. Para estas industrias, y para las compañías con la billetera para financiarlas, no es solo el riesgo de un cambio de rumbo lo que pesa. La mala praxis libertaria también puede pegar. Antes de que la oposición salga a la cancha, el partido ya lo está jugando Milei contra Milei.